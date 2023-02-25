https://sputnikarabic.ae/20230225/النصر-السعودي-يتصدر-الدوري-في-بلاده-بعد-هاتريك-رونالدو-1074005061.html
النصر السعودي يتصدر الدوري في بلاده بعد "هاتريك" رونالدو
النصر السعودي يتصدر الدوري في بلاده بعد "هاتريك" رونالدو
نجح النجم البرتغالي الدولي، كريستيانو رونالدو، في تسجيل "هاتريك" اليوم السبت، ليتصدر فريقه النصر بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022/2023. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T21:15+0000
2023-02-25T21:15+0000
2023-02-25T21:15+0000
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تألق رونالدو في مباراة فريقه النصر السعودي أمام نظيره ضمك، حيث سجل ثلاثية نظيفة ليقود فريقه لتحقيق الانتصار في المواجهة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري السعودي.افتتح رونالدو أهداف اليوم مع النصر في الدقيقة 18 بضربة جزاء، وبعدها هدفه الثاني في الدقيقة 23 من عمر المباراة، بعد أن استلم كرة وسددها بطريقة رائعة، فيما عاد نجم المنتخب البرتغالي ليسجل "الهاتريك" في الدقيقة الـ 44 من زمن الشوط الأول من المباراة.بتلك النتيجة، والانتصار الكبير على ضمك، عاد النصر لصدارة الدوري السعودي للمحترفين رافعا رصيده إلى 43 نقطة بفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الثاني.ومع تسجيل كريستيانو رونالدو "الهاتريك" اليوم، فقد ارتفع رصيده من الأهداف إلى 8 في الدوري السعودي.
https://sputnikarabic.ae/20230209/رونالدو-يكسر-حاجز-الـ500-هدف-بأول-سوبر-هاتريك-مع-النصر-السعودي-1073333306.html
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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, السعودية, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, السعودية, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي
النصر السعودي يتصدر الدوري في بلاده بعد "هاتريك" رونالدو
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نجح النجم البرتغالي الدولي، كريستيانو رونالدو، في تسجيل "هاتريك" اليوم السبت، ليتصدر فريقه النصر بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022/2023.
تألق رونالدو في مباراة فريقه النصر السعودي أمام نظيره ضمك، حيث سجل ثلاثية نظيفة ليقود فريقه لتحقيق الانتصار في المواجهة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري السعودي.
افتتح رونالدو أهداف اليوم مع النصر في الدقيقة 18 بضربة جزاء، وبعدها هدفه الثاني في الدقيقة 23 من عمر المباراة، بعد أن استلم كرة وسددها بطريقة رائعة، فيما عاد نجم المنتخب البرتغالي ليسجل "الهاتريك" في الدقيقة الـ 44 من زمن الشوط الأول من المباراة.
بتلك النتيجة، والانتصار الكبير على ضمك، عاد النصر لصدارة الدوري السعودي للمحترفين رافعا رصيده إلى 43 نقطة بفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الثاني.
ومع تسجيل كريستيانو رونالدو
"الهاتريك" اليوم، فقد ارتفع رصيده من الأهداف إلى 8 في الدوري السعودي.