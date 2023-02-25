https://sputnikarabic.ae/20230225/الهند-ترفض-إدانة-العملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا-خلال-اجتماع-لمجموعة-العشرين-1073993332.html

الهند ترفض إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خلال اجتماع لمجموعة العشرين

الهند ترفض إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خلال اجتماع لمجموعة العشرين

رفضت الهند إدانة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وتحفظت على إدراج الإدانة في البيان الختامي لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول... 25.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-25T14:05+0000

2023-02-25T14:05+0000

2023-02-25T14:05+0000

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نيودلهي - سبوتنيك. وقالت وزارة المالية الهندية، اليوم السبت في بيان: "أدان معظم الأعضاء بشكل حاسم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأكدوا أنها تسبب معاناة إنسانية كبيرة وتفاقم اختلالات الاقتصاد العالمي، ولكن هناك رؤى أخرى وتقييمات مختلفة للموقف والعقوبات".وكشف استطلاع رأي أجري في يناير/ كانون الثاني الماضي، عن أن الهنود يعتبرون الولايات المتحدة أكبر تهديد عسكري بعد الصين، ويلقون باللوم على حلف شمال الأطلسي وواشنطن أكثر من روسيا فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا.ويرى نحو 43% من المشاركين البالغ عددهم 1000 شخص أن الصين - التي لديها نزاع حدودي طويل الأمد مع الهند وتصاعد التوترات بينهما مرة أخرى منذ عام 2020 - تشكل أكبر تهديد، وفقا للاستطلاع الذي أجرته شركة "مورنينغ كونسلت"، وهي شركة استشارات تجارية عالمية مقرها الولايات المتحدة.ومع ذلك، أظهر الاستطلاع أن 22% يرون أن الولايات المتحدة هي ثاني أكبر تهديد أمني، قبل خصم الهند التاريخي، باكستان (13%)، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".

https://sputnikarabic.ae/20230214/روسيا-مهتمة-بتسليم-دفعات-إضافية-من-سو-30إم-كي-إي-وميغ-29-إلى-الهند-1073497448.html

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