https://sputnikarabic.ae/20230225/بعد-أسبوع-من-إغلاقه-إعادة-فتح-معبر-رئيسي-بين-باكستان-وأفغانستان-1074000654.html
بعد أسبوع من إغلاقه.. إعادة فتح معبر رئيسي بين باكستان وأفغانستان
بعد أسبوع من إغلاقه.. إعادة فتح معبر رئيسي بين باكستان وأفغانستان
أعلن مسؤولون باكستانيون وأفغان، اليوم السبت، إعادة فتح معبر تورخام الحدودي الرئيسي بين الجانبين، بعد أسبوع من إغلاقه. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T18:20+0000
2023-02-25T18:20+0000
2023-02-25T18:20+0000
باكستان
أخبار أفغانستان اليوم
معبر حدودي
حركة طالبان
العالم
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ونقلت "فرانس برس" عن مسؤول الجمارك الأفغاني في المعبر الحدودي مسلم خكسار قوله: "أعيد فتح المركز الحدودي بالكامل اليوم في السادسة صباحا".من جانبه، قال المسؤول البارز بمنطقة خيبر على الجانب الباكستاني إرشاد محمد إن عمليات العبور والتجارة "عادت إلى طبيعتها".وذكر مسؤول جمركي في باكستان طلب عدم الكشف عن هويته أنه جرى إرسال شاحنات محملة الأرز، والأسمنت ومواد البناء والأدوية ومواد غذائية أخرى إلى أفغانستان.وعبرت شاحنات محملة بمواد غذائية وأدوية المعبر الذي أغلقته سلطات حركة طالبان الأفغانية قبل نحو أسبوع.ويوم الأحد الماضي، أغلقت السلطات في أفغانستان معبر طورخم بعد أن فرضت باكستان قواعد جديدة على مرافقي المرضى.وفي صباح يوم الاثنين، وقع تبادل لإطلاق النار بين حرس الحدود من الجانبين.
https://sputnikarabic.ae/20230213/وزير-الداخلية-في-حكومة-طالبان-أوضاع-البلاد-لا-تطاق-ونريد-تفاعلا-مشروعا-مع-المجتمع-الدولي-1073451141.html
باكستان
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
باكستان, أخبار أفغانستان اليوم, معبر حدودي, حركة طالبان, العالم
باكستان, أخبار أفغانستان اليوم, معبر حدودي, حركة طالبان, العالم
بعد أسبوع من إغلاقه.. إعادة فتح معبر رئيسي بين باكستان وأفغانستان
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أعلن مسؤولون باكستانيون وأفغان، اليوم السبت، إعادة فتح معبر تورخام الحدودي الرئيسي بين الجانبين، بعد أسبوع من إغلاقه.
ونقلت "فرانس برس" عن مسؤول الجمارك الأفغاني في المعبر الحدودي
مسلم خكسار قوله: "أعيد فتح المركز الحدودي بالكامل اليوم في السادسة صباحا".
من جانبه، قال المسؤول البارز بمنطقة خيبر على الجانب الباكستاني إرشاد محمد إن عمليات العبور والتجارة "عادت إلى طبيعتها".
وذكر مسؤول جمركي في باكستان طلب عدم الكشف عن هويته أنه جرى إرسال شاحنات محملة الأرز، والأسمنت ومواد البناء والأدوية ومواد غذائية أخرى إلى أفغانستان.
وعبرت شاحنات محملة بمواد غذائية وأدوية المعبر الذي أغلقته سلطات حركة طالبان الأفغانية
قبل نحو أسبوع.
ويوم الأحد الماضي، أغلقت السلطات في أفغانستان معبر طورخم بعد أن فرضت باكستان قواعد جديدة على مرافقي المرضى.
وفي صباح يوم الاثنين، وقع تبادل لإطلاق النار بين حرس الحدود من الجانبين.