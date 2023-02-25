https://sputnikarabic.ae/20230225/بعد-أسبوع-من-إغلاقه-إعادة-فتح-معبر-رئيسي-بين-باكستان-وأفغانستان-1074000654.html

بعد أسبوع من إغلاقه.. إعادة فتح معبر رئيسي بين باكستان وأفغانستان

بعد أسبوع من إغلاقه.. إعادة فتح معبر رئيسي بين باكستان وأفغانستان

أعلن مسؤولون باكستانيون وأفغان، اليوم السبت، إعادة فتح معبر تورخام الحدودي الرئيسي بين الجانبين، بعد أسبوع من إغلاقه. 25.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-25T18:20+0000

2023-02-25T18:20+0000

2023-02-25T18:20+0000

باكستان

أخبار أفغانستان اليوم

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ونقلت "فرانس برس" عن مسؤول الجمارك الأفغاني في المعبر الحدودي مسلم خكسار قوله: "أعيد فتح المركز الحدودي بالكامل اليوم في السادسة صباحا".من جانبه، قال المسؤول البارز بمنطقة خيبر على الجانب الباكستاني إرشاد محمد إن عمليات العبور والتجارة "عادت إلى طبيعتها".وذكر مسؤول جمركي في باكستان طلب عدم الكشف عن هويته أنه جرى إرسال شاحنات محملة الأرز، والأسمنت ومواد البناء والأدوية ومواد غذائية أخرى إلى أفغانستان.وعبرت شاحنات محملة بمواد غذائية وأدوية المعبر الذي أغلقته سلطات حركة طالبان الأفغانية قبل نحو أسبوع.ويوم الأحد الماضي، أغلقت السلطات في أفغانستان معبر طورخم بعد أن فرضت باكستان قواعد جديدة على مرافقي المرضى.وفي صباح يوم الاثنين، وقع تبادل لإطلاق النار بين حرس الحدود من الجانبين.

https://sputnikarabic.ae/20230213/وزير-الداخلية-في-حكومة-طالبان-أوضاع-البلاد-لا-تطاق-ونريد-تفاعلا-مشروعا-مع-المجتمع-الدولي-1073451141.html

باكستان

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