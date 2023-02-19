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https://sputnikarabic.ae/20230219/طالبان-تنتقد-تصريحات-وزير-الخارجية-الباكستاني-بشأن-تهديدات-إرهابية-من-أفغانستان-1073725505.html
طالبان تنتقد تصريحات وزير الخارجية الباكستاني بشأن تهديدات إرهابية من أفغانستان
طالبان تنتقد تصريحات وزير الخارجية الباكستاني بشأن تهديدات إرهابية من أفغانستان
انتقدت وزارة الخارجية الأفغانية في حكومة "طالبان" تصريحات وزير الخارجية الباكستاني، بيلاول بوتو زرداري، الذي اعتبر أن أفغانستان مصدرا للحركات الإرهابية. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T18:07+0000
2023-02-19T18:11+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الأفغانية اليوم الأحد، "التصريحات القائلة إن الجماعات الإرهابية قد تنفذ أنشطة إرهابية من أفغانستان بعيدة كل البعد عن الحقيقة... وإذا لم يول المجتمع الدولي اهتمامًا جادًا لهذه القضية، فعندئذ لن يتم تهديد الجيران المباشرين لأفغانستان فحسب مثل باكستان، بل سيتعرض الغرب للتهديد...لأن الحكومة الأفغانية لا تزال تفتقر إلى الخبرة في قوات الأمن".وتابع البيان، "لقد أثبتت إمارة أفغانستان الإسلامية عملياً لدول المنطقة والعالم أنها لم تسمح لأحد باستخدام أراضي أفغانستان ضد أي شخص لديه قوات أمنية ذات خبرة.. وتجدر الإشارة إلى أن أمن أفغانستان الآن أفضل من أمن معظم دول العالم".وأوضحت الخارجية الأفغانية، أن "الإمارة الإسلامية قد اتخذت خطوات ملموسة لتعزيز أمن أفغانستان والمنطقة أثناء الاحتلال (الأمريكي) وبعد توليها السلطة".واختتمت خارجية طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة) بأنها "تنصح باكستان بمناقشة القضايا الثنائية وجهاً لوجه مع الحكومة الأفغانية بدلاً من الشكوى في المؤتمرات الدولية".وقال زرداري، أمس السبت على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، إن "أهم قضية بالنسبة لنا وللمجتمع الدولي هو التهديد الأمني والإرهابي المحتمل من أفغانستان، والذي يشمل منظمات إرهابية مثل طالبان باكستان، وجيش تحرير البلوش، والقاعدة".وصعدت حركة "طالبان باكستان" هجماتها منذ أن تراجعت الجماعة عن وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/ نوفمبر بعد اتفاق جرى مع الحكومة في يونيو/ حزيران الماضي.ولطالما أكدت الحكومة الحالية في أفغانستان، المشكلة من حركة "طالبان"، أنها لن تسمح بتهديد أمن أي دولة انطلاقاً من الأراضي الأفغانية.وسيطرت حركة "طالبان" على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/ أغسطس 2021، تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي "ناتو".
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أخبار أفغانستان اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, حكومة باكستان
أخبار أفغانستان اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, حكومة باكستان

طالبان تنتقد تصريحات وزير الخارجية الباكستاني بشأن تهديدات إرهابية من أفغانستان

18:07 GMT 19.02.2023 (تم التحديث: 18:11 GMT 19.02.2023)
© AFP 2023 / Mohd Rasfanعناصر من حركة "طالبان" يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022.
عناصر من حركة طالبان يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
© AFP 2023 / Mohd Rasfan
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انتقدت وزارة الخارجية الأفغانية في حكومة "طالبان" تصريحات وزير الخارجية الباكستاني، بيلاول بوتو زرداري، الذي اعتبر أن أفغانستان مصدرا للحركات الإرهابية.
القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الأفغانية اليوم الأحد، "التصريحات القائلة إن الجماعات الإرهابية قد تنفذ أنشطة إرهابية من أفغانستان بعيدة كل البعد عن الحقيقة... وإذا لم يول المجتمع الدولي اهتمامًا جادًا لهذه القضية، فعندئذ لن يتم تهديد الجيران المباشرين لأفغانستان فحسب مثل باكستان، بل سيتعرض الغرب للتهديد...لأن الحكومة الأفغانية لا تزال تفتقر إلى الخبرة في قوات الأمن".
وتابع البيان، "لقد أثبتت إمارة أفغانستان الإسلامية عملياً لدول المنطقة والعالم أنها لم تسمح لأحد باستخدام أراضي أفغانستان ضد أي شخص لديه قوات أمنية ذات خبرة.. وتجدر الإشارة إلى أن أمن أفغانستان الآن أفضل من أمن معظم دول العالم".
وأوضحت الخارجية الأفغانية، أن "الإمارة الإسلامية قد اتخذت خطوات ملموسة لتعزيز أمن أفغانستان والمنطقة أثناء الاحتلال (الأمريكي) وبعد توليها السلطة".
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واختتمت خارجية طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة) بأنها "تنصح باكستان بمناقشة القضايا الثنائية وجهاً لوجه مع الحكومة الأفغانية بدلاً من الشكوى في المؤتمرات الدولية".
وقال زرداري، أمس السبت على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، إن "أهم قضية بالنسبة لنا وللمجتمع الدولي هو التهديد الأمني والإرهابي المحتمل من أفغانستان، والذي يشمل منظمات إرهابية مثل طالبان باكستان، وجيش تحرير البلوش، والقاعدة".
وصعدت حركة "طالبان باكستان" هجماتها منذ أن تراجعت الجماعة عن وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/ نوفمبر بعد اتفاق جرى مع الحكومة في يونيو/ حزيران الماضي.
ولطالما أكدت الحكومة الحالية في أفغانستان، المشكلة من حركة "طالبان"، أنها لن تسمح بتهديد أمن أي دولة انطلاقاً من الأراضي الأفغانية.
وسيطرت حركة "طالبان" على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/ أغسطس 2021، تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي "ناتو".
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