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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230225/كازاخستان-تؤكد-دعمها-للوثيقة-الصينية-لإحلال-السلام-في-أوكرانيا-1073977218.html
كازاخستان تؤكد دعمها للوثيقة الصينية لإحلال السلام في أوكرانيا
كازاخستان تؤكد دعمها للوثيقة الصينية لإحلال السلام في أوكرانيا
صرحت وزارة الخارجية الكازاخستانية، أن كازاخستان تدعم خطة السلام الصينية المقترحة لحل الأزمة الأوكرانية وتدعو أطراف النزاع لبدء المفاوضات في أقرب وقت ممكن. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T05:08+0000
2023-02-25T05:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حكومة كازاخستان
الصين
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ونشرت الخارجية الصينية، في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت.وأضافت وزارة الخارجية الكازاخستانية، اليوم السبت، "ترحب جمهورية كازاخستان بموقف جمهورية الصين الشعبية بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية الذي يستحق الدعم باعتباره يساهم في وقف إراقة الدماء على أساس وحدة أراضي الدول واستقلالها وسيادتها وفقا للمبادئ الأساسية".وتابعت الوزارة، أن كازاخستان تعتقد أنه لا بديل عن حل سلمي للأزمة الأوكرانية.ودعت كازاخستان الأطراف المشاركة في النزاع إلى إبداء حسن النية ووقف القتال والجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن، كما دعت المجتمع الدولي إلى بذل كل ما في وسعه للمساهمة في حل دبلوماسي للوضع.
https://sputnikarabic.ae/20230225/بايدن-المبادرة-الصينية-لحل-النزاع-في-أوكرانيا-تعود-بالفائدة-على-روسيا-فقط-1073976731.html
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حكومة كازاخستان, الصين, روسيا, أخبار أوكرانيا
حكومة كازاخستان, الصين, روسيا, أخبار أوكرانيا

كازاخستان تؤكد دعمها للوثيقة الصينية لإحلال السلام في أوكرانيا

05:08 GMT 25.02.2023
© AFP 2023 / Yuki Iwamuraرئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف يلقي كلمة أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك في 20 سبتمبر 2022.
رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف يلقي كلمة أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك في 20 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© AFP 2023 / Yuki Iwamura
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صرحت وزارة الخارجية الكازاخستانية، أن كازاخستان تدعم خطة السلام الصينية المقترحة لحل الأزمة الأوكرانية وتدعو أطراف النزاع لبدء المفاوضات في أقرب وقت ممكن.
ونشرت الخارجية الصينية، في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت.
وأضافت وزارة الخارجية الكازاخستانية، اليوم السبت، "ترحب جمهورية كازاخستان بموقف جمهورية الصين الشعبية بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية الذي يستحق الدعم باعتباره يساهم في وقف إراقة الدماء على أساس وحدة أراضي الدول واستقلالها وسيادتها وفقا للمبادئ الأساسية".
علم روسيا وعلم أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بايدن: المبادرة الصينية لحل النزاع في أوكرانيا تعود بالفائدة على روسيا فقط
02:16 GMT
وتابعت الوزارة، أن كازاخستان تعتقد أنه لا بديل عن حل سلمي للأزمة الأوكرانية.
ودعت كازاخستان الأطراف المشاركة في النزاع إلى إبداء حسن النية ووقف القتال والجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن، كما دعت المجتمع الدولي إلى بذل كل ما في وسعه للمساهمة في حل دبلوماسي للوضع.
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