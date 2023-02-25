https://sputnikarabic.ae/20230225/مسؤولون-غربيون-يقرون-بحتمية-انسحاب-قوات-كييف-من-أرتيوموفسك-1073976548.html
مسؤولون غربيون يقرون بحتمية انسحاب قوات كييف من أرتيوموفسك
مسؤولون غربيون يقرون بحتمية انسحاب قوات كييف من أرتيوموفسك
أقرَّ مسؤولون غربيون وأوكرانيون بأن القوات الأوكرانية قد تضطر للانسحاب من مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، بعد أن تعمّدوا التقليل من القيمة الاستراتيجية للمدينة. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T01:35+0000
2023-02-25T01:35+0000
2023-02-25T01:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية
الجيش الروسي
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موسكو - سبوتنيك. وكتبت صحيفة "تايمز" البريطانية اليوم السبت، "المسؤولون الغربيون والأوكرانيون، المدركون أن المدافعين عن المدينة قد يتعرضون لحصار روسي كامل وانقطاع الإمدادات التام عنهم، أقرّوا مؤخرا بأن الانسحاب قد يحدث على التوازي من تقليلهم من قيمة المدينة الاستراتيجية".ونقلت الصحيفة عن ضابط أوكراني برتبة نقيب، قوله: وفقا للجيش الأوكراني، الانسحاب من المدينة قد يكلفهم غاليا.كان مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية، يفغيني بريغوجين، أعلن أمس الجمعة، سيطرة القوات الروسية بالكامل على قرية بيرخوفكا بالقرب من أرتيوموفسك.وقال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن السيطرة على هذه القرية سيجعل من الممكن الخروج وسد الطريق المؤدية إلى تشاسوف يار، وهو الطريق الوحيد المتبقي لإمداد القوات المسلحة لأوكرانيا.تقع بيرخوفكا شمال غربي أرتيوموفسك، وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير قرية باراسكوفيفكا المجاورة.تقع أرتيوموفسك ( الاسم الأوكراني- باخموت)، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس.تجري روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط من العام الماضي، وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن مهمتها "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للمضايقات والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقًا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230224/القوات-الروسية-تحرر-قرية-بيرخوفكا-بالقرب-من-أرتيوموفسك-1073954983.html
https://sputnikarabic.ae/20230222/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, الجيش الروسي
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, الجيش الروسي
مسؤولون غربيون يقرون بحتمية انسحاب قوات كييف من أرتيوموفسك
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أقرَّ مسؤولون غربيون وأوكرانيون بأن القوات الأوكرانية قد تضطر للانسحاب من مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، بعد أن تعمّدوا التقليل من القيمة الاستراتيجية للمدينة.
موسكو - سبوتنيك. وكتبت صحيفة "تايمز" البريطانية اليوم السبت، "المسؤولون الغربيون والأوكرانيون، المدركون أن المدافعين عن المدينة قد يتعرضون لحصار روسي كامل
وانقطاع الإمدادات التام عنهم، أقرّوا مؤخرا بأن الانسحاب قد يحدث على التوازي من تقليلهم من قيمة المدينة الاستراتيجية".
ونقلت الصحيفة عن ضابط أوكراني برتبة نقيب، قوله:
"المغادرة هنا تعني خسارة المواقع.. القوات الروسية ستستقدم تعزيزات إضافية وتزحف علينا".
وفقا للجيش الأوكراني، الانسحاب من المدينة قد يكلفهم غاليا.
كان مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية، يفغيني بريغوجين، أعلن أمس الجمعة، سيطرة القوات الروسية بالكامل
على قرية بيرخوفكا بالقرب من أرتيوموفسك.
وقال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن السيطرة على هذه القرية سيجعل من الممكن الخروج وسد الطريق المؤدية إلى تشاسوف يار، وهو الطريق الوحيد المتبقي لإمداد القوات المسلحة لأوكرانيا.
تقع بيرخوفكا شمال غربي أرتيوموفسك، وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير قرية باراسكوفيفكا المجاورة.
تقع أرتيوموفسك ( الاسم الأوكراني- باخموت)، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس.
تجري روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط من العام الماضي، وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن مهمتها "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للمضايقات والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقًا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.