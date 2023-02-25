https://sputnikarabic.ae/20230225/مفوضة-حقوق-الإنسان-في-روسيا-حول-العقوبات-الأوروبية-تنتهك-الإعلان-العالمي-لحقوق-الإنسان-1074006532.html

مفوضة حقوق الإنسان في روسيا حول العقوبات الأوروبية: تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

مفوضة حقوق الإنسان في روسيا حول العقوبات الأوروبية: تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضدها يعد انتهاكاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 25.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-25T21:44+0000

2023-02-25T21:44+0000

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موسكو– سبوتنيك. وقالت موسكالكوفا لوكالة سبوتنيك: "عملياً منعوني كمفوضة حقوق الإنسان في روسيا، من حق توصيل موقفنا في مجال حقوق الإنسان بشكل شخصي إلى أمناء المظالم الأوروبيين، والكفاح من أجل حقوق المواطنين، بما فيه حق حرية التنقل، حق استخدام لغة الأم، والممتلكات وحرية الكلام وغيرها".وأضافت: "هذه الإجراءات تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ووثائق دولية أخرى في مجال حقوق الإنسان".وأعلن الاتحاد الأوروبي بوقت سابق اليوم فرض حزمة عقوبات عاشرة ضد روسيا، تشمل 87 شخصًا و34 كيانًا.وشملت العقوبات مؤسسات إعلامية مثل مؤسسة "روسيا سيغودنيا"، وكتابًا ومذيعين ومسؤولين بقنوات تلفزيونية ومجموعات إعلامية.ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتاً إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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