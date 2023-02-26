https://sputnikarabic.ae/20230226/مدير-سي-آي-إيه-أمريكا-واثقة-من-أن-الصين-تدرس-إمداد-روسيا-بأسلحة-فتاكة-ولكن-لا-نرى-دليلا-1074010163.html

مدير "سي آي إيه": أمريكا واثقة من أن الصين تدرس إمداد روسيا بأسلحة فتاكة ولكن لا نرى دليلا

مدير "سي آي إيه": أمريكا واثقة من أن الصين تدرس إمداد روسيا بأسلحة فتاكة ولكن لا نرى دليلا

قال مدير وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه"، وليام بيرنز، إن أمريكا "واثقة" من أن الصين تدرس ‏تزويد روسيا بمعدات فتاكة لعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا 26.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-26T06:16+0000

2023-02-26T06:16+0000

2023-02-26T06:22+0000

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وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية: "نحن واثقون من أن القيادة الصينية تدرس توفير معدات فتاكة، كما أننا لا نرى هل اتخذت قرارا نهائيا، ولا نرى دليلا على شحنات فعلية لأسلحة فتاكة"، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، قد اتهم الصين الأسبوع الماضي، أن بكين تفكر في إمداد موسكو بأسلحة خلال عمليتها العسكرية الخاصة، والتي حذر العديد من كبار المسؤولين الأمريكيين من أنها ستؤدي إلى عواقب وخيمة.وهنا يعقّب مدير "سي آي إيه"، وليام بيرنز في المقابلة التلفزيونية مع "سي بي إس": وكانت الصين قد ردت على الولايات المتحدة بشأن هذه المزاعم، يوم الاثنين الماضي، متهمة أمريكا بتصعيد الأزمة الأوكرانية، وأكدت أن بكين تقف بحزم إلى جانب السلام والحوار.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في إفادة صحفية:

https://sputnikarabic.ae/20230221/الصين-تدعو-الولايات-المتحدة-للتوقف-عن-صب-الزيت-على-النار-في-أوكرانيا-1073826160.html

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