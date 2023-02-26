https://sputnikarabic.ae/20230226/مدير-سي-آي-إيه-أمريكا-واثقة-من-أن-الصين-تدرس-إمداد-روسيا-بأسلحة-فتاكة-ولكن-لا-نرى-دليلا-1074010163.html
مدير "سي آي إيه": أمريكا واثقة من أن الصين تدرس إمداد روسيا بأسلحة فتاكة ولكن لا نرى دليلا
مدير "سي آي إيه": أمريكا واثقة من أن الصين تدرس إمداد روسيا بأسلحة فتاكة ولكن لا نرى دليلا
قال مدير وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه"، وليام بيرنز، إن أمريكا "واثقة" من أن الصين تدرس تزويد روسيا بمعدات فتاكة لعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T06:16+0000
2023-02-26T06:16+0000
2023-02-26T06:22+0000
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وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية: "نحن واثقون من أن القيادة الصينية تدرس توفير معدات فتاكة، كما أننا لا نرى هل اتخذت قرارا نهائيا، ولا نرى دليلا على شحنات فعلية لأسلحة فتاكة"، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، قد اتهم الصين الأسبوع الماضي، أن بكين تفكر في إمداد موسكو بأسلحة خلال عمليتها العسكرية الخاصة، والتي حذر العديد من كبار المسؤولين الأمريكيين من أنها ستؤدي إلى عواقب وخيمة.وهنا يعقّب مدير "سي آي إيه"، وليام بيرنز في المقابلة التلفزيونية مع "سي بي إس": وكانت الصين قد ردت على الولايات المتحدة بشأن هذه المزاعم، يوم الاثنين الماضي، متهمة أمريكا بتصعيد الأزمة الأوكرانية، وأكدت أن بكين تقف بحزم إلى جانب السلام والحوار.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في إفادة صحفية:
https://sputnikarabic.ae/20230221/الصين-تدعو-الولايات-المتحدة-للتوقف-عن-صب-الزيت-على-النار-في-أوكرانيا-1073826160.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, اتفاقية أوكوس
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, اتفاقية أوكوس
مدير "سي آي إيه": أمريكا واثقة من أن الصين تدرس إمداد روسيا بأسلحة فتاكة ولكن لا نرى دليلا
06:16 GMT 26.02.2023 (تم التحديث: 06:22 GMT 26.02.2023) تابعنا عبر
قال مدير وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه"، وليام بيرنز، إن أمريكا "واثقة" من أن الصين تدرس تزويد روسيا بمعدات فتاكة لعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية: "نحن واثقون من أن القيادة الصينية تدرس توفير معدات فتاكة، كما أننا لا نرى هل اتخذت قرارا نهائيا، ولا نرى دليلا على شحنات فعلية لأسلحة فتاكة"، وفقا لصحيفة
"ذا هيل" الأمريكية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، قد اتهم الصين الأسبوع الماضي، أن بكين تفكر في إمداد موسكو بأسلحة خلال عمليتها العسكرية الخاصة، والتي حذر العديد من كبار المسؤولين الأمريكيين من أنها ستؤدي إلى عواقب وخيمة.
وهنا يعقّب مدير "سي آي إيه"، وليام بيرنز في المقابلة التلفزيونية مع "سي بي إس":
"لهذا السبب، أعتقد أن بلينكين والرئيس الأمريكي اعتقدا أنه من المهم توضيح عواقب ذلك أيضا... لأنه سيكون رهانا محفوفا بالمخاطر وغير حكيم".
وكانت الصين قد ردت على الولايات المتحدة بشأن هذه المزاعم، يوم الاثنين الماضي، متهمة أمريكا بتصعيد الأزمة الأوكرانية، وأكدت أن بكين تقف بحزم إلى جانب السلام والحوار.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية
، وانغ وينبين، في إفادة صحفية:
"الولايات المتحدة، وليس الصين، هي التي ترسل الأسلحة إلى ساحة المعركة، إن أمريكا ليست في وضع يسمح لها بإملاء الصين بما يجب أن تفعله".