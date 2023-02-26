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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230226/مدير-سي-آي-إيه-أمريكا-واثقة-من-أن-الصين-تدرس-إمداد-روسيا-بأسلحة-فتاكة-ولكن-لا-نرى-دليلا-1074010163.html
مدير "سي آي إيه": أمريكا واثقة من أن الصين تدرس إمداد روسيا بأسلحة فتاكة ولكن لا نرى دليلا
مدير "سي آي إيه": أمريكا واثقة من أن الصين تدرس إمداد روسيا بأسلحة فتاكة ولكن لا نرى دليلا
قال مدير وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه"، وليام بيرنز، إن أمريكا "واثقة" من أن الصين تدرس ‏تزويد روسيا بمعدات فتاكة لعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T06:16+0000
2023-02-26T06:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية: "نحن واثقون من أن القيادة الصينية تدرس توفير معدات فتاكة، كما أننا لا نرى هل اتخذت قرارا نهائيا، ولا نرى دليلا على شحنات فعلية لأسلحة فتاكة"، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، قد اتهم الصين الأسبوع الماضي، أن بكين تفكر في إمداد موسكو بأسلحة خلال عمليتها العسكرية الخاصة، والتي حذر العديد من كبار المسؤولين الأمريكيين من أنها ستؤدي إلى عواقب وخيمة.وهنا يعقّب مدير "سي آي إيه"، وليام بيرنز في المقابلة التلفزيونية مع "سي بي إس": وكانت الصين قد ردت على الولايات المتحدة بشأن هذه المزاعم، يوم الاثنين الماضي، متهمة أمريكا بتصعيد الأزمة الأوكرانية، وأكدت أن بكين تقف بحزم إلى جانب السلام والحوار.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في إفادة صحفية:
https://sputnikarabic.ae/20230221/الصين-تدعو-الولايات-المتحدة-للتوقف-عن-صب-الزيت-على-النار-في-أوكرانيا-1073826160.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, اتفاقية أوكوس
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, اتفاقية أوكوس

مدير "سي آي إيه": أمريكا واثقة من أن الصين تدرس إمداد روسيا بأسلحة فتاكة ولكن لا نرى دليلا

06:16 GMT 26.02.2023 (تم التحديث: 06:22 GMT 26.02.2023)
© Sputnik . Виталий Белоусов / الانتقال إلى بنك الصورمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز
مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز
© Sputnik . Виталий Белоусов
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قال مدير وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه"، وليام بيرنز، إن أمريكا "واثقة" من أن الصين تدرس ‏تزويد روسيا بمعدات فتاكة لعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية: "نحن واثقون من أن القيادة الصينية تدرس توفير معدات فتاكة، كما أننا لا نرى هل اتخذت قرارا نهائيا، ولا نرى دليلا على شحنات فعلية لأسلحة فتاكة"، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، قد اتهم الصين الأسبوع الماضي، أن بكين تفكر في إمداد موسكو بأسلحة خلال عمليتها العسكرية الخاصة، والتي حذر العديد من كبار المسؤولين الأمريكيين من أنها ستؤدي إلى عواقب وخيمة.
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وهنا يعقّب مدير "سي آي إيه"، وليام بيرنز في المقابلة التلفزيونية مع "سي بي إس":
"لهذا السبب، أعتقد أن بلينكين والرئيس الأمريكي اعتقدا أنه من المهم توضيح عواقب ذلك أيضا... لأنه سيكون رهانا محفوفا بالمخاطر وغير حكيم".
وكانت الصين قد ردت على الولايات المتحدة بشأن هذه المزاعم، يوم الاثنين الماضي، متهمة أمريكا بتصعيد الأزمة الأوكرانية، وأكدت أن بكين تقف بحزم إلى جانب السلام والحوار.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في إفادة صحفية:
"الولايات المتحدة، وليس الصين، هي التي ترسل الأسلحة إلى ساحة المعركة، إن أمريكا ليست في وضع يسمح لها بإملاء الصين بما يجب أن تفعله".
خطة الخارجية الصينية لحل الأزمة الأوكرانية - سبوتنيك عربي
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خطة الخارجية الصينية لحل الأزمة الأوكرانية
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24 فبراير, 14:01 GMT
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