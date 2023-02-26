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https://sputnikarabic.ae/20230226/أول-لقاح-للسرطان-يقترب-من-اعتماده-رسميا-1074031945.html
أول لقاح للسرطان يقترب من اعتماده رسميا
أول لقاح للسرطان يقترب من اعتماده رسميا
أصبح أول لقاح للسرطان في العالم على بعد خطوة واحدة من اعتماده رسميا من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ومن المتوقع الموافقة عليها في غضون أشهر. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T15:51+0000
2023-02-26T16:25+0000
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وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن اللقاح من إنتاج شركة "مودرنا" وقد أثبت فاعلية في الحد من تكرار الإصابة بسرطان الجلد كما قلل الوفاة بالمرض بنسبة 44%.وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالفعل على منح اللقاح مسمى "علاج متقدم"، فيما تجري شركة مودرنا مزيدا من الاتصالات للموافقة النهائية عليه.يستخدم اللقاح إلى جانب دواء للعلاج المناعي يسمى "كيترودا" من إنتاج شركة "ميرك"، وذلك بهدف علاج المتعافين من سرطان الجلد المتقدم والمعرضين لخطر عودة الأورام.يستخدم اللقاح الجديد مع المصابين بسرطان الجلد عالي الخطورة، ويتم تصميمه شخصيا لكل مريض على حدة، حيث يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي التي تنقل أجزاء من الشفرة الوراثية من أورام المرضى إلى خلاياهم الجسم وتعلمها كيف تقاوم السرطان.أثبت اللقاح فاعليته خلال المرحلة الثانية من الاختبارات، وتخطط شركة "مودرنا" لبدء المرحلة الثالثة من التجاربة في وقت لاحق من العام الجاري.يشار إلى أن معظم الأدوية أو اللقاحات تحتاج إلى اجتياز المرحلة الثالثة من التجارب قبل الموافقة على استخدامها على نطاق واسع، لكن في ظروف خاصة، إذا كان العلاج يبدو آمنا وفعالا في المرحلة الأولى والثانية من التجارب، فيمكن الموافقة عليه قبل المرحلة الثالثة.
https://sputnikarabic.ae/20230221/نجاح-علاج-مصاب-بالإيدز-والسرطان-باستخدام-الخلايا-الجذعية-1073826309.html
https://sputnikarabic.ae/20230220/باحثون-يقتربون-من-علاج-جديد-للسرطان-باستخدام-مصابيح-led-1073750457.html
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علوم, السرطان, الصحة, منوعات, الأخبار
علوم, السرطان, الصحة, منوعات, الأخبار

أول لقاح للسرطان يقترب من اعتماده رسميا

15:51 GMT 26.02.2023 (تم التحديث: 16:25 GMT 26.02.2023)
CC BY-SA 4.0 / Destroyer of furries / Cancer cellخلايا سرطانية
خلايا سرطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
CC BY-SA 4.0 / Destroyer of furries / Cancer cell
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أصبح أول لقاح للسرطان في العالم على بعد خطوة واحدة من اعتماده رسميا من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ومن المتوقع الموافقة عليها في غضون أشهر.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن اللقاح من إنتاج شركة "مودرنا" وقد أثبت فاعلية في الحد من تكرار الإصابة بسرطان الجلد كما قلل الوفاة بالمرض بنسبة 44%.
وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالفعل على منح اللقاح مسمى "علاج متقدم"، فيما تجري شركة مودرنا مزيدا من الاتصالات للموافقة النهائية عليه.
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يستخدم اللقاح إلى جانب دواء للعلاج المناعي يسمى "كيترودا" من إنتاج شركة "ميرك"، وذلك بهدف علاج المتعافين من سرطان الجلد المتقدم والمعرضين لخطر عودة الأورام.
يستخدم اللقاح الجديد مع المصابين بسرطان الجلد عالي الخطورة، ويتم تصميمه شخصيا لكل مريض على حدة، حيث يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي التي تنقل أجزاء من الشفرة الوراثية من أورام المرضى إلى خلاياهم الجسم وتعلمها كيف تقاوم السرطان.
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أثبت اللقاح فاعليته خلال المرحلة الثانية من الاختبارات، وتخطط شركة "مودرنا" لبدء المرحلة الثالثة من التجاربة في وقت لاحق من العام الجاري.
يشار إلى أن معظم الأدوية أو اللقاحات تحتاج إلى اجتياز المرحلة الثالثة من التجارب قبل الموافقة على استخدامها على نطاق واسع، لكن في ظروف خاصة، إذا كان العلاج يبدو آمنا وفعالا في المرحلة الأولى والثانية من التجارب، فيمكن الموافقة عليه قبل المرحلة الثالثة.
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