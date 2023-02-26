عربي
Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230226/إيران-تؤيد-وثيقة-الصين-حول-تسوية-الأزمة-في-أوكرانيا-وتعتبر-عناصرها-كافية-لبدء-المفاوضات-1074042924.html
إيران تؤيد وثيقة الصين حول تسوية الأزمة في أوكرانيا وتعتبر عناصرها كافية لبدء المفاوضات
إيران تؤيد وثيقة الصين حول تسوية الأزمة في أوكرانيا وتعتبر عناصرها كافية لبدء المفاوضات
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الأحد، "دعم طهران مبادرة الصين لحل الأزمة في أوكرانيا". 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T19:00+0000
2023-02-26T19:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إيران
أخبار إيران
الصين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العالم
فلاديمير بوتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1b72f366c061653bb8fa9ab913ec15e4.jpg
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن طهران "ترى أن العناصر الواردة في المبادرة الصينية كافية لبدء مفاوضات لإنهاء الأنشطة العسكرية ووقف جميع الإجراءات في أوكرانيا"، مجددة عرضها للمشاركة في الحل السلمي للأزمة في أوكرانيا.وأكدت أن طهران "تعرب عن احترامها للشعبين الروسي والأوكراني وتؤكد على موقفها الحيادي"، مجددة إدانتها "لمنطق السلطة والأحادية التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة، من قبل الولايات المتحدة وعدد آخر من الدول الغربية".ونشرت الخارجية الصينية، يوم الجمعة الماضية، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، دعت إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، شملت حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.وإضافة إلى ذلك، حُظر على روسيا التعامل عبر نظام المراسلات المالية الدولية "سويفت"، وتم تجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230224/الصين-تنشر-اقتراحا-مؤلفا-من-12-بندا-لتسوية-الأزمة-الأوكرانية-1073954087.html
إيران
أخبار إيران
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_3021503c3addb09e868bccef82e13594.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, فلاديمير بوتين
إيران, أخبار إيران, الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, فلاديمير بوتين

إيران تؤيد وثيقة الصين حول تسوية الأزمة في أوكرانيا وتعتبر عناصرها كافية لبدء المفاوضات

19:00 GMT 26.02.2023
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
© Sputnik . Sipo
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الأحد، "دعم طهران مبادرة الصين لحل الأزمة في أوكرانيا".
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن طهران "ترى أن العناصر الواردة في المبادرة الصينية كافية لبدء مفاوضات لإنهاء الأنشطة العسكرية ووقف جميع الإجراءات في أوكرانيا"، مجددة عرضها للمشاركة في الحل السلمي للأزمة في أوكرانيا.
وأكدت أن طهران "تعرب عن احترامها للشعبين الروسي والأوكراني وتؤكد على موقفها الحيادي"، مجددة إدانتها "لمنطق السلطة والأحادية التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة، من قبل الولايات المتحدة وعدد آخر من الدول الغربية".
ونشرت الخارجية الصينية، يوم الجمعة الماضية، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، دعت إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
علم روسيا وعلم أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الصين تنشر اقتراحا مؤلفا من 12 بندا لتسوية الأزمة الأوكرانية
24 فبراير, 07:04 GMT
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، شملت حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.
وإضافة إلى ذلك، حُظر على روسيا التعامل عبر نظام المراسلات المالية الدولية "سويفت"، وتم تجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала