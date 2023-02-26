https://sputnikarabic.ae/20230226/إيران-تؤيد-وثيقة-الصين-حول-تسوية-الأزمة-في-أوكرانيا-وتعتبر-عناصرها-كافية-لبدء-المفاوضات-1074042924.html

إيران تؤيد وثيقة الصين حول تسوية الأزمة في أوكرانيا وتعتبر عناصرها كافية لبدء المفاوضات

إيران تؤيد وثيقة الصين حول تسوية الأزمة في أوكرانيا وتعتبر عناصرها كافية لبدء المفاوضات

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الأحد، "دعم طهران مبادرة الصين لحل الأزمة في أوكرانيا". 26.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-26T19:00+0000

2023-02-26T19:00+0000

2023-02-26T19:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

إيران

أخبار إيران

الصين

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

العالم

فلاديمير بوتين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1b72f366c061653bb8fa9ab913ec15e4.jpg

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن طهران "ترى أن العناصر الواردة في المبادرة الصينية كافية لبدء مفاوضات لإنهاء الأنشطة العسكرية ووقف جميع الإجراءات في أوكرانيا"، مجددة عرضها للمشاركة في الحل السلمي للأزمة في أوكرانيا.وأكدت أن طهران "تعرب عن احترامها للشعبين الروسي والأوكراني وتؤكد على موقفها الحيادي"، مجددة إدانتها "لمنطق السلطة والأحادية التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة، من قبل الولايات المتحدة وعدد آخر من الدول الغربية".ونشرت الخارجية الصينية، يوم الجمعة الماضية، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، دعت إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، شملت حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.وإضافة إلى ذلك، حُظر على روسيا التعامل عبر نظام المراسلات المالية الدولية "سويفت"، وتم تجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.

https://sputnikarabic.ae/20230224/الصين-تنشر-اقتراحا-مؤلفا-من-12-بندا-لتسوية-الأزمة-الأوكرانية-1073954087.html

إيران

أخبار إيران

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, فلاديمير بوتين