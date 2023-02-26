https://sputnikarabic.ae/20230226/إيران-تؤيد-وثيقة-الصين-حول-تسوية-الأزمة-في-أوكرانيا-وتعتبر-عناصرها-كافية-لبدء-المفاوضات-1074042924.html
إيران تؤيد وثيقة الصين حول تسوية الأزمة في أوكرانيا وتعتبر عناصرها كافية لبدء المفاوضات
إيران تؤيد وثيقة الصين حول تسوية الأزمة في أوكرانيا وتعتبر عناصرها كافية لبدء المفاوضات
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الأحد، "دعم طهران مبادرة الصين لحل الأزمة في أوكرانيا". 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T19:00+0000
2023-02-26T19:00+0000
2023-02-26T19:00+0000
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فلاديمير بوتين
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وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن طهران "ترى أن العناصر الواردة في المبادرة الصينية كافية لبدء مفاوضات لإنهاء الأنشطة العسكرية ووقف جميع الإجراءات في أوكرانيا"، مجددة عرضها للمشاركة في الحل السلمي للأزمة في أوكرانيا.وأكدت أن طهران "تعرب عن احترامها للشعبين الروسي والأوكراني وتؤكد على موقفها الحيادي"، مجددة إدانتها "لمنطق السلطة والأحادية التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة، من قبل الولايات المتحدة وعدد آخر من الدول الغربية".ونشرت الخارجية الصينية، يوم الجمعة الماضية، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، دعت إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، شملت حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.وإضافة إلى ذلك، حُظر على روسيا التعامل عبر نظام المراسلات المالية الدولية "سويفت"، وتم تجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230224/الصين-تنشر-اقتراحا-مؤلفا-من-12-بندا-لتسوية-الأزمة-الأوكرانية-1073954087.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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إيران, أخبار إيران, الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, فلاديمير بوتين
إيران, أخبار إيران, الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, فلاديمير بوتين
إيران تؤيد وثيقة الصين حول تسوية الأزمة في أوكرانيا وتعتبر عناصرها كافية لبدء المفاوضات
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الأحد، "دعم طهران مبادرة الصين لحل الأزمة في أوكرانيا".
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن طهران "ترى أن العناصر الواردة في المبادرة الصينية كافية لبدء مفاوضات لإنهاء الأنشطة العسكرية ووقف جميع الإجراءات في أوكرانيا"، مجددة عرضها للمشاركة في الحل السلمي للأزمة في أوكرانيا.
وأكدت أن طهران "تعرب عن احترامها للشعبين الروسي والأوكراني وتؤكد على موقفها الحيادي"، مجددة إدانتها "لمنطق السلطة والأحادية التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة، من قبل الولايات المتحدة
وعدد آخر من الدول الغربية".
ونشرت الخارجية الصينية، يوم الجمعة الماضية، وثيقة مكونة من 12 بندا
، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، دعت إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، شملت حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.
وإضافة إلى ذلك، حُظر على روسيا التعامل عبر نظام المراسلات المالية الدولية "سويفت"، وتم تجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.