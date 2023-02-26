https://sputnikarabic.ae/20230226/الأردن-زلازل-تركيا-وسوريا-أثرت-سلبا-على-وجود-النفط-في-البلاد-فيديو-1074011968.html

الأردن: زلازل تركيا وسوريا أثرت سلبا على وجود النفط في البلاد... فيديو

الأردن: زلازل تركيا وسوريا أثرت سلبا على وجود النفط في البلاد... فيديو

صرح مدير مديرية المشاريع في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، بهجت العدوان، أن الزلازل التي ‏وقعت مؤخرا في تركيا وسوريا وإيران تؤثر سلبا على وجود النفط... 26.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-26T07:30+0000

2023-02-26T07:30+0000

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وأوضح العدوان في تصريحات لقناة "رؤيا" الأردنية، أمس السبت، أن "الزلازل تعني تكسير الطبقات وخزانات النفط الموجودة في باطن الأرض، وتؤدي إلى تسرب النفط"، وأردف مبينا أن "كثرة الظواهر الطبيعية تؤكد وجود تسربات نفطية في ذات المناطق".وكشف بهجت العدوان في تصريحاته المتلفزة، أنه تتوافر معلومات تم جمعها صدرت عن شركات عالمية، تفيد بوجود أرقام مبشرة في عدة مناطق بالأردن، قد يكون فيها بعض التجمعات النفطية، بحسب قوله.وتابع مشيرا إلى أنه مع التطور التكنولوجي، تم إعادة فتح بعض الدراسات، التي صدرت عن شركات أجنبية، ويجري دراستها بشكل دقيق.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/ فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة.وقدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا، يصل زهاء 23 مليون شخص.وتسبب الزلزال في البلدين، إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة، بما في ذلك المدارس، ومرافق الرعاية الصحية، والبنية التحتية العامة الأخرى.

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أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم العربي