https://sputnikarabic.ae/20230226/الاتحاد-الأفريقي-يتهم-تونس-بتوجيه-خطاب-كراهية-ضد-المهاجرين-1074048429.html

الاتحاد الأفريقي يتهم تونس بتوجيه "خطاب كراهية" ضد المهاجرين

الاتحاد الأفريقي يتهم تونس بتوجيه "خطاب كراهية" ضد المهاجرين

اتهم موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، تونس بتوجيه خطاب كراهية ضد المهاجرين بعد تصريحات للرئيس التونسي ضد مواطنين أفارقة. 26.02.2023, سبوتنيك عربي

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ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن فقي وصفه لتلك التصريحات بالصادمة وأنها "تتعارض ورسالة وروح منظمة الاتحاد الأفريقي ومبادئها التأسيسية".وأعرب بيان للاتحاد الأفريقي عن الانشغالات العميقة للاتحاد الأفريقي، بما يتعلق بشكل ومضمون التصريحات، التي استهدفت مواطنين أفارقة، بغض النظر عن وضعهم القانوني في تونس.وشدد البيان على أن فقي "يذكّر البلدان جميعاً، لا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، بأن عليها الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة للاتحاد الأفريقي، وتحديداً معاملة المهاجرين جميعاً بكرامة، من أي مكان جاءوا منه، والامتناع عن كل خطاب كراهية بطبيعة عنصرية، من شأنه إيذاء أشخاص، مع إعطاء الأولوية لسلامتهم وحقوقهم الأساسية".جاءت إدانات الاتحاد الأفريقي بعد تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اجتماع خُصّص "للإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس".واعتبر الرئيس التونسي أن "هذا الوضع غير طبيعي"، وقال إن هناك ترتيبا إجراميا تم إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس، وإن هناك جهات تلقت أموالاً طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء في تونس".وحذر سعيد من أن "الهدف غير المعلن من هذه الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية هو اعتبار تونس دولة أفريقية فقط، ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية".، مطالبا بسرعة وضع حد بسرعة لهذه الظاهرة".

https://sputnikarabic.ae/20230225/تركيا-تعلن-ترحيل-نحو-2000-مهاجر-غير-نظامي-خلال-أسبوع-1074006727.html

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