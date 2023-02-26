https://sputnikarabic.ae/20230226/الدبيبة-جهود-المجتمع-الدولي-للدفع-نحو-انتخابات-تحل-أزمة-ليبيا-تتسق-مع-مطالب-الحكومة-1074047987.html

الدبيبة: جهود المجتمع الدولي للدفع نحو انتخابات تحل أزمة ليبيا تتسق مع مطالب الحكومة

الدبيبة: جهود المجتمع الدولي للدفع نحو انتخابات تحل أزمة ليبيا تتسق مع مطالب الحكومة

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الأحد، أن "جهود المجتمع الدولي للدفع نحو انتخابات تحل أزمة ليبيا تتسق مع مطالب حكومته". 26.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-26T21:29+0000

2023-02-26T21:29+0000

2023-02-26T21:29+0000

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وقال الدبيبة، عبر صحفته على "تويتر": "أحيي كل الجهود التي يبذلها أصدقاء ليبيا والبعثة الأممية من أجل الدفع لإنجاز الانتخابات الوطنية النزيهة والعادلة".وأفاد بأن ذلك "اتساقا مع مطلبنا في إنهاء المراحل الانتقالية"، معلنا مواصلة "تقديم الخدمات لكل أبناء الشعب الليبي والمحافظة على السلام وإنجاز الانتخابات".وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس البعثة الأممية في ليبيا، عبد الله باتيلي، أعلن عن "تقارب متزايد في الآراء بين الزعماء الليبيين بشأن وجوب إجراء الانتخابات في 2023".وقال باتيلي، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "أجرى سلسلة مشاورات، قبل مغادرته إلى نيويورك لتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن، شملت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ووفدا عن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة".ورحّب المبعوث الأممي، "بالتزام الجميع لإيجاد حل بقيادة ليبية للأزمة السياسية الراهنة"، مطالباً بـ"العمل معاً لإنهاء المأزق الحالي، وتلبية تطلعات الشعب الليبي".وأعلن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مؤخرا في بيان مشترك، عن اتفاقهما على وضع "خريطة طريق" لاستكمال العملية الانتخابية وتوحيد المؤسسات الليبية، وذلك عقب لقاء جمع صالح والمشري في العاصمة المصرية القاهرة.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

https://sputnikarabic.ae/20230225/عقيلة-صالح-تحقيق-الأمن-في-ليبيا-يستوجب-تنظيم-الانتخابات-تحت-رقابة-دولية-1073985122.html

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أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي