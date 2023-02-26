https://sputnikarabic.ae/20230226/دولة-بابوا-غينيا-الجديدة-تعتزم-فتح-سفارة-لها-في-إسرائيل-1074016054.html
دولة بابوا غينيا الجديدة تعتزم فتح سفارة لها في إسرائيل
دولة بابوا غينيا الجديدة تعتزم فتح سفارة لها في إسرائيل
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن دولة بابوا غينيا الجديدة ستفتح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T10:00+0000
2023-02-26T10:00+0000
2023-02-26T10:01+0000
إسرائيل
العالم
ساحل بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدة
القدس
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن بابوا غينيا الجديدة تعتزم فتح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة.وأكدت الصحيفة العبرية بموقعها الرسمي على "تويتر"، أنه تم الاتفاق على ذلك في محادثة أجراها وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مع نظيره وزير خارجية بابوا غينيا، جاستن تكاتشينكو.وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تفتح السفارة هذا العام، كما أن جاستن تكاشينكو قد وعد بأن تواصل بلاده دعم إسرائيل في المحافل الدولية.يذكر أن بابوا غينيا الجديدة دولة جزرية في المحيط الهادئ حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 9 ملايين نسمة.
https://sputnikarabic.ae/20221119/بابوا-غينيا-الجديدة-تنفي-طلب-الرئيس-الصيني-إنشاء-قاعدة-عسكرية-هناك-1070324329.html
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إسرائيل, العالم, ساحل بابوا غينيا الجديدة, بابوا غينيا الجديدة, القدس
إسرائيل, العالم, ساحل بابوا غينيا الجديدة, بابوا غينيا الجديدة, القدس
دولة بابوا غينيا الجديدة تعتزم فتح سفارة لها في إسرائيل
10:00 GMT 26.02.2023 (تم التحديث: 10:01 GMT 26.02.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن دولة بابوا غينيا الجديدة ستفتح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن بابوا غينيا الجديدة تعتزم فتح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة.
وأكدت الصحيفة العبرية بموقعها الرسمي على "تويتر"، أنه تم الاتفاق على ذلك في محادثة أجراها وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مع نظيره وزير خارجية بابوا غينيا،
جاستن تكاتشينكو.
19 نوفمبر 2022, 10:16 GMT
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تفتح السفارة هذا العام، كما أن جاستن تكاشينكو قد وعد بأن تواصل بلاده دعم إسرائيل في المحافل الدولية.
يذكر أن بابوا غينيا الجديدة دولة جزرية في المحيط الهادئ حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 9 ملايين نسمة.