عربي
https://sputnikarabic.ae/20230226/دولة-بابوا-غينيا-الجديدة-تعتزم-فتح-سفارة-لها-في-إسرائيل-1074016054.html
دولة بابوا غينيا الجديدة تعتزم فتح سفارة لها في إسرائيل
دولة بابوا غينيا الجديدة تعتزم فتح سفارة لها في إسرائيل
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن دولة بابوا غينيا الجديدة ستفتح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T10:00+0000
2023-02-26T10:01+0000
إسرائيل
العالم
ساحل بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدة
القدس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102638/44/1026384431_0:237:2725:1769_1920x0_80_0_0_3d57e3f881dbef292e2935406313ead6.jpg
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن بابوا غينيا الجديدة تعتزم فتح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة.وأكدت الصحيفة العبرية بموقعها الرسمي على "تويتر"، أنه تم الاتفاق على ذلك في محادثة أجراها وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مع نظيره وزير خارجية بابوا غينيا، جاستن تكاتشينكو.وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تفتح السفارة هذا العام، كما أن جاستن تكاشينكو قد وعد بأن تواصل بلاده دعم إسرائيل في المحافل الدولية.يذكر أن بابوا غينيا الجديدة دولة جزرية في المحيط الهادئ حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 9 ملايين نسمة.
https://sputnikarabic.ae/20221119/بابوا-غينيا-الجديدة-تنفي-طلب-الرئيس-الصيني-إنشاء-قاعدة-عسكرية-هناك-1070324329.html
إسرائيل
بابوا غينيا الجديدة
القدس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102638/44/1026384431_24:0:2699:2006_1920x0_80_0_0_88298ec6325b6fb7ba126c46f171668c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, العالم, ساحل بابوا غينيا الجديدة, بابوا غينيا الجديدة, القدس
إسرائيل, العالم, ساحل بابوا غينيا الجديدة, بابوا غينيا الجديدة, القدس

دولة بابوا غينيا الجديدة تعتزم فتح سفارة لها في إسرائيل

10:00 GMT 26.02.2023 (تم التحديث: 10:01 GMT 26.02.2023)
© flickr.com / Drew Douglasساحل بابوا غينيا الجديدة
ساحل بابوا غينيا الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
© flickr.com / Drew Douglas
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن دولة بابوا غينيا الجديدة ستفتح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن بابوا غينيا الجديدة تعتزم فتح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة.
وأكدت الصحيفة العبرية بموقعها الرسمي على "تويتر"، أنه تم الاتفاق على ذلك في محادثة أجراها وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مع نظيره وزير خارجية بابوا غينيا، جاستن تكاتشينكو.
رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، جيمس مارابي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
بابوا غينيا الجديدة تنفي طلب الرئيس الصيني إنشاء قاعدة عسكرية هناك
19 نوفمبر 2022, 10:16 GMT
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تفتح السفارة هذا العام، كما أن جاستن تكاشينكو قد وعد بأن تواصل بلاده دعم إسرائيل في المحافل الدولية.
يذكر أن بابوا غينيا الجديدة دولة جزرية في المحيط الهادئ حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 9 ملايين نسمة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала