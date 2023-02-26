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https://sputnikarabic.ae/20230226/مانشستر-يونايتد-يهزم-نيوكاسل-بثنائية-ويحرز-كأس-الرابطة-الإنجليزية-المحترفة-1074044203.html
مانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل بثنائية ويحرز كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة
مانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل بثنائية ويحرز كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة
توج مانشستر يونايتد بلقب كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، بعد فوزه على نيوكاسل بهدفين دون رد في النهائي الذي أقيم على استاد... 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T19:27+0000
2023-02-26T19:27+0000
مجتمع
مانشستر يونايتد
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أخبار الدوري الإنجليزي
نادي نيوكاسل الإنجليزي
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سجل البرازيلي كاسيميرو الهدف الأول بضربة رأس في الدقيقة 33، ثم أضاف هداف الفريق ماركوس راشفورد بعدها بست دقائق، الهدف الثاني للشياطين الحمر، وتحديدا في الدقيقة 39.وصار في جعبة مانشستر يونايتد 6 ألقاب في كأس الرابطة منفرداً في المركز الثاني بعد ليفربول الأول بـ9 ومان سيتي الثاني بـ8، أما نيوكاسل، الذي خاض أول نهائي له منذ 1999، استمر صيامه عن منصات التتويج منذ 67 عاماً.وهذا اللقب الأول للمدرب الهولندي إيريك تين هاغ في موسمه الأول مع الشياطين الحمر، كما أنه يحتل المرتبة الثالثة مع الفريق ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.
https://sputnikarabic.ae/20230216/السعودية-وقطر-يتنافسان-على-شراء-مانشستر-يونايتد-من-يحسم-الصفقة-1073627093.html
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مانشستر يونايتد, رياضة, منوعات, الأخبار, أخبار الدوري الإنجليزي, نادي نيوكاسل الإنجليزي
مانشستر يونايتد, رياضة, منوعات, الأخبار, أخبار الدوري الإنجليزي, نادي نيوكاسل الإنجليزي

مانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل بثنائية ويحرز كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة

19:27 GMT 26.02.2023
© AP Photo / Scott Heppellمانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل بثنائية ويحرز كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة
مانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل بثنائية ويحرز كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
© AP Photo / Scott Heppell
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توج مانشستر يونايتد بلقب كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، بعد فوزه على نيوكاسل بهدفين دون رد في النهائي الذي أقيم على استاد ويمبلي.
سجل البرازيلي كاسيميرو الهدف الأول بضربة رأس في الدقيقة 33، ثم أضاف هداف الفريق ماركوس راشفورد بعدها بست دقائق، الهدف الثاني للشياطين الحمر، وتحديدا في الدقيقة 39.
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16 فبراير, 19:26 GMT
وصار في جعبة مانشستر يونايتد 6 ألقاب في كأس الرابطة منفرداً في المركز الثاني بعد ليفربول الأول بـ9 ومان سيتي الثاني بـ8، أما نيوكاسل، الذي خاض أول نهائي له منذ 1999، استمر صيامه عن منصات التتويج منذ 67 عاماً.
وهذا اللقب الأول للمدرب الهولندي إيريك تين هاغ في موسمه الأول مع الشياطين الحمر، كما أنه يحتل المرتبة الثالثة مع الفريق ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.
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