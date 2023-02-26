https://sputnikarabic.ae/20230226/مرشح-رئاسي-أمريكي-المساعدات-لأوكرانيا-تجعل-الولايات-المتحدة-أضعف-1074008784.html
مرشح رئاسي أمريكي: المساعدات لأوكرانيا تجعل الولايات المتحدة أضعف
مرشح رئاسي أمريكي: المساعدات لأوكرانيا تجعل الولايات المتحدة أضعف
أعلن المرشح الرئاسي الأمريكي، فيفيك راماسوامي، اليوم الأحد، أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا يجعل الولايات المتحدة أضعف. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T05:02+0000
2023-02-26T05:02+0000
2023-02-26T05:04+0000
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أخبار أوكرانيا
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واشنطن – سبوتنيك. وكتب راماسوامي في تغريدة، "نعتقد أننا نظهر أقوى عندما ندعم أوكرانيا، لكننا نصبح أضعف (في المواجهة) ضد الصين".وأشار المتحدث إلى أنه من مصلحة الصين أن يستمر النزاع الأوكراني، لأن ذلك سيؤثر على دعم واشنطن لتايوان، بسبب ضعف الإمكانيات العسكرية الأمريكية.هذا وكان فيفيك راماسوامي قد أعلن سابقا عن ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة في الانتخابات التي ستجري عام 2024، وأصبح المرشح الثالث إلى جانب الرئيس السابق دونالد ترامب والمندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي.
https://sputnikarabic.ae/20230225/بايدن-يقول-إنه-يعتزم-خوض-الانتخابات-الرئاسية-عام-2024-1073976435.html
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سبوتنيك عربي
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الانتخابات الأمريكية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, أخبار أوكرانيا
الانتخابات الأمريكية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, أخبار أوكرانيا
مرشح رئاسي أمريكي: المساعدات لأوكرانيا تجعل الولايات المتحدة أضعف
05:02 GMT 26.02.2023 (تم التحديث: 05:04 GMT 26.02.2023) تابعنا عبر
أعلن المرشح الرئاسي الأمريكي، فيفيك راماسوامي، اليوم الأحد، أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا يجعل الولايات المتحدة أضعف.
واشنطن – سبوتنيك. وكتب راماسوامي في تغريدة، "نعتقد أننا نظهر أقوى
عندما ندعم أوكرانيا، لكننا نصبح أضعف (في المواجهة) ضد الصين".
وأشار المتحدث إلى أنه من مصلحة الصين أن يستمر النزاع الأوكراني، لأن ذلك سيؤثر على دعم واشنطن لتايوان، بسبب ضعف الإمكانيات العسكرية الأمريكية.
هذا وكان فيفيك راماسوامي قد أعلن سابقا عن ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة في الانتخابات التي ستجري عام 2024، وأصبح المرشح الثالث
إلى جانب الرئيس السابق دونالد ترامب والمندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي.