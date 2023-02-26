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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230226/مرشح-رئاسي-أمريكي-المساعدات-لأوكرانيا-تجعل-الولايات-المتحدة-أضعف-1074008784.html
مرشح رئاسي أمريكي: المساعدات لأوكرانيا تجعل الولايات المتحدة أضعف
مرشح رئاسي أمريكي: المساعدات لأوكرانيا تجعل الولايات المتحدة أضعف
أعلن المرشح الرئاسي الأمريكي، فيفيك راماسوامي، اليوم الأحد، أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا يجعل الولايات المتحدة أضعف. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T05:02+0000
2023-02-26T05:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الانتخابات الأمريكية
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
أخبار أوكرانيا
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واشنطن – سبوتنيك. وكتب راماسوامي في تغريدة، "نعتقد أننا نظهر أقوى عندما ندعم أوكرانيا، لكننا نصبح أضعف (في المواجهة) ضد الصين".وأشار المتحدث إلى أنه من مصلحة الصين أن يستمر النزاع الأوكراني، لأن ذلك سيؤثر على دعم واشنطن لتايوان، بسبب ضعف الإمكانيات العسكرية الأمريكية.هذا وكان فيفيك راماسوامي قد أعلن سابقا عن ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة في الانتخابات التي ستجري عام 2024، وأصبح المرشح الثالث إلى جانب الرئيس السابق دونالد ترامب والمندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي.
https://sputnikarabic.ae/20230225/بايدن-يقول-إنه-يعتزم-خوض-الانتخابات-الرئاسية-عام-2024-1073976435.html
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الانتخابات الأمريكية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, أخبار أوكرانيا
الانتخابات الأمريكية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, أخبار أوكرانيا

مرشح رئاسي أمريكي: المساعدات لأوكرانيا تجعل الولايات المتحدة أضعف

05:02 GMT 26.02.2023 (تم التحديث: 05:04 GMT 26.02.2023)
© AFP 2023 / Eva Marie Uzcateguiحملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الولايات المتحدة 7 نوفمبر 2022
حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الولايات المتحدة 7 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
© AFP 2023 / Eva Marie Uzcategui
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أعلن المرشح الرئاسي الأمريكي، فيفيك راماسوامي، اليوم الأحد، أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا يجعل الولايات المتحدة أضعف.
واشنطن – سبوتنيك. وكتب راماسوامي في تغريدة، "نعتقد أننا نظهر أقوى عندما ندعم أوكرانيا، لكننا نصبح أضعف (في المواجهة) ضد الصين".
وأشار المتحدث إلى أنه من مصلحة الصين أن يستمر النزاع الأوكراني، لأن ذلك سيؤثر على دعم واشنطن لتايوان، بسبب ضعف الإمكانيات العسكرية الأمريكية.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
بايدن يقول إنه يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية عام 2024
أمس, 01:00 GMT
هذا وكان فيفيك راماسوامي قد أعلن سابقا عن ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة في الانتخابات التي ستجري عام 2024، وأصبح المرشح الثالث إلى جانب الرئيس السابق دونالد ترامب والمندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي.
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