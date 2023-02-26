https://sputnikarabic.ae/20230226/مقتل-شرطيين-اثنين-إثر-انفجار-عبوة-ناسفة-في-جنوب-غرب-باكستان-1074008564.html
مقتل شرطيين اثنين إثر انفجار عبوة ناسفة في جنوب غرب باكستان
مقتل شرطيين اثنين إثر انفجار عبوة ناسفة في جنوب غرب باكستان
قُتل شرطيان على الأقل وأُصيب اثنان آخران بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة خوزدار بمقاطعة بلوشستان جنوب غرب باكستان، بحسب الشرطة. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T04:00+0000
2023-02-26T04:00+0000
2023-02-26T04:00+0000
باكستان
حكومة باكستان
هجوم إرهابي
مقتل ضابطين
العالم
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وقال الضابط محمد جان ساسولي في مركز شرطة خوزدار لوسائل إعلام محلية، إن بعض الإرهابيين المجهولين هاجموا سيارة شرطة عبر تفجير عبوة ناسفة بالقرب من مجمع جلوان في خوزدار مساء يوم السبت.وأضاف المسؤول، أن عبوة ناسفة زُرعت على جانب الطريق وتم تفجيرها بجهاز تحكم عن بعد عندما وصلت سيارة الدورية إلى الموقع.وطوقت الشرطة وقوات الأمن المنطقة وشنت عملية تفتيش للقبض على الجناة. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20230225/بعد-أسبوع-من-إغلاقه-إعادة-فتح-معبر-رئيسي-بين-باكستان-وأفغانستان-1074000654.html
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باكستان, حكومة باكستان, هجوم إرهابي, مقتل ضابطين, العالم
باكستان, حكومة باكستان, هجوم إرهابي, مقتل ضابطين, العالم
مقتل شرطيين اثنين إثر انفجار عبوة ناسفة في جنوب غرب باكستان
تابعنا عبر
قُتل شرطيان على الأقل وأُصيب اثنان آخران بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة خوزدار بمقاطعة بلوشستان جنوب غرب باكستان، بحسب الشرطة.
وقال الضابط محمد جان ساسولي في مركز شرطة خوزدار لوسائل إعلام محلية، إن بعض الإرهابيين المجهولين
هاجموا سيارة شرطة عبر تفجير عبوة ناسفة بالقرب من مجمع جلوان في خوزدار مساء يوم السبت.
ووفقا للضابط، توفي شرطيان على الفور، بينما أُصيب اثنان آخران بجروح وتم نقلهما إلى مستشفى عام في خوزدار.
وأضاف المسؤول، أن عبوة ناسفة زُرعت على جانب الطريق وتم تفجيرها بجهاز تحكم
عن بعد عندما وصلت سيارة الدورية إلى الموقع.
وطوقت الشرطة وقوات الأمن المنطقة وشنت عملية تفتيش للقبض على الجناة. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.