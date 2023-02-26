https://sputnikarabic.ae/20230226/مقتل-شرطيين-اثنين-إثر-انفجار-عبوة-ناسفة-في-جنوب-غرب-باكستان-1074008564.html

مقتل شرطيين اثنين إثر انفجار عبوة ناسفة في جنوب غرب باكستان

مقتل شرطيين اثنين إثر انفجار عبوة ناسفة في جنوب غرب باكستان

قُتل شرطيان على الأقل وأُصيب اثنان آخران بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة خوزدار بمقاطعة بلوشستان جنوب غرب باكستان، بحسب الشرطة. 26.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-26T04:00+0000

2023-02-26T04:00+0000

2023-02-26T04:00+0000

باكستان

حكومة باكستان

هجوم إرهابي

مقتل ضابطين

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101713/53/1017135311_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b8c42017ee89ffbbd4a0257eac2be60e.jpg

وقال الضابط محمد جان ساسولي في مركز شرطة خوزدار لوسائل إعلام محلية، إن بعض الإرهابيين المجهولين هاجموا سيارة شرطة عبر تفجير عبوة ناسفة بالقرب من مجمع جلوان في خوزدار مساء يوم السبت.وأضاف المسؤول، أن عبوة ناسفة زُرعت على جانب الطريق وتم تفجيرها بجهاز تحكم عن بعد عندما وصلت سيارة الدورية إلى الموقع.وطوقت الشرطة وقوات الأمن المنطقة وشنت عملية تفتيش للقبض على الجناة. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

https://sputnikarabic.ae/20230225/بعد-أسبوع-من-إغلاقه-إعادة-فتح-معبر-رئيسي-بين-باكستان-وأفغانستان-1074000654.html

باكستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

باكستان, حكومة باكستان, هجوم إرهابي, مقتل ضابطين, العالم