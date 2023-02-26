https://sputnikarabic.ae/20230226/موسكو-الغرب-جبر-30-دولة-على-دعم-قرار-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-المناهض-لروسيا-1074008076.html
موسكو: الغرب أجبر 30 دولة على دعم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المناهض لروسيا
موسكو: الغرب أجبر 30 دولة على دعم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المناهض لروسيا
قال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، إن الغرب ضغط على الدول عند التصويت على القرار المناهض لروسيا في الجمعية العامة للأمم... 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T01:16+0000
2023-02-26T01:16+0000
2023-02-26T01:22+0000
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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يوم الخميس، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو روسيا إلى سحب قواتها من أوكرانيا.وكتب بوليانسكي على حسابه بموقع "تليغرام قائلا، ولفت بوليانسكي إلى أنه "قبل ما يقرب من أربعين دقيقة من استراحة الغداء، توقف الاجتماع فجأة وعاد بعد ساعتين.. وخلال هذا الاستراحة، تم لي ما يقرب من 30 زوجا من الأيدي (أي إجبارهم على التوصيت ضد روسيا)".وفقا لنائب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحد ، كان رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدبلوماسي المجري تشابا كوروسي، هو الذي اقترح أخذ استراحة مكنت الدول الغربية من الضغط على الدول النامية.
https://sputnikarabic.ae/20230223/مندوب-سوريا-لدى-الأمم-المتحدة-الغرب-يدين-روسيا-ويتجاهل-الاعتداءات-الإسرائيلية-1073920109.html
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روسيا, منظمة الأمم المتحدة, مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, منظمة الأمم المتحدة, مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا, أخبار أوكرانيا, العالم
موسكو: الغرب أجبر 30 دولة على دعم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المناهض لروسيا
01:16 GMT 26.02.2023 (تم التحديث: 01:22 GMT 26.02.2023) تابعنا عبر
قال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، إن الغرب ضغط على الدول عند التصويت على القرار المناهض لروسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، واضطرت حوالي 30 دولة إلى دعمه.
يوم الخميس، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو روسيا إلى سحب قواتها من أوكرانيا
.
وكتب بوليانسكي على حسابه بموقع "تليغرام قائلا،
"استخدمت طرق "رعاة البقر" مرة أخرى لتحقيق النتائج.. تسابق زملاء الأمم المتحدة من البلدان النامية يشكون لنا من الغربيين.. ويطلبون منا ألا نشعر بالإهانة".
ولفت بوليانسكي إلى أنه "قبل ما يقرب من أربعين دقيقة من استراحة الغداء، توقف الاجتماع فجأة وعاد بعد ساعتين
.. وخلال هذا الاستراحة، تم لي ما يقرب من 30 زوجا من الأيدي (أي إجبارهم على التوصيت ضد روسيا)".
وفقا لنائب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحد ، كان رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدبلوماسي المجري تشابا كوروسي، هو الذي اقترح أخذ استراحة مكنت الدول الغربية من الضغط على الدول النامية.