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غوتيريش: يجب على أمريكا وروسيا استئناف تنفيذ معاهدة "ستارت" دون تأخير
غوتيريش: يجب على أمريكا وروسيا استئناف تنفيذ معاهدة "ستارت" دون تأخير
قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إن "على روسيا وأمريكا استئناف التنفيذ الكامل لمعاهدة "ستارت" الجديدة على... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T16:49+0000
2023-02-21T16:49+0000
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معاهدة ستارت
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال دوجاريك في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "موقف الأمين العام كان واضحا على الدوام، ألا وهو يتعين على الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية استئناف التنفيذ الكامل لمعاهدة "ستارت" دون تأخير".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده توقف مشاركتها في معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها "ستارت" الموقعة بين موسكو وواشنطن.وقال بوتين خلال خطابه أمام الجمعية الفيدرالية: "أنا مضطر لأن أعلن اليوم أن روسيا توقف مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية".وأضاف بوتين بالقول: "أكرر، روسيا لا تنسحب من معاهدة ستارت، بل توقف مشاركتها فيها، هناك دول مثل فرنسا وبريطانيا يجب أخذ ترساناتهما النووية في الاعتبار، أي القدرة الهجومية المشتركة لتحالف شمال الأطلسي".
https://sputnikarabic.ae/20230221/ميدفيديف-بشأن-تعليق-العمل-بمعاهدة-ستارت-واشنطن-تستحق-ذلك-بسياستها-العقيمة-المعادية-لروسيا-1073829125.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, معاهدة ستارت
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, معاهدة ستارت

غوتيريش: يجب على أمريكا وروسيا استئناف تنفيذ معاهدة "ستارت" دون تأخير

16:49 GMT 21.02.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إن "على روسيا وأمريكا استئناف التنفيذ الكامل لمعاهدة "ستارت" الجديدة على الفور".
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال دوجاريك في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "موقف الأمين العام كان واضحا على الدوام، ألا وهو يتعين على الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية استئناف التنفيذ الكامل لمعاهدة "ستارت" دون تأخير".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده توقف مشاركتها في معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها "ستارت" الموقعة بين موسكو وواشنطن.
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
ميدفيديف بشأن تعليق العمل بمعاهدة ستارت: واشنطن تستحق ذلك بسياستها العقيمة المعادية لروسيا
13:44 GMT
وقال بوتين خلال خطابه أمام الجمعية الفيدرالية: "أنا مضطر لأن أعلن اليوم أن روسيا توقف مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية".
وأضاف بوتين بالقول: "أكرر، روسيا لا تنسحب من معاهدة ستارت، بل توقف مشاركتها فيها، هناك دول مثل فرنسا وبريطانيا يجب أخذ ترساناتهما النووية في الاعتبار، أي القدرة الهجومية المشتركة لتحالف شمال الأطلسي".
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