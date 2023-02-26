https://sputnikarabic.ae/20230226/وزير-الدفاع-العراقي-يزور-طهران-تلبية-لدعوة-من-نظيره-الإيراني-1074011651.html
وزير الدفاع العراقي يزور طهران تلبية لدعوة من نظيره الإيراني
وزير الدفاع العراقي يزور طهران تلبية لدعوة من نظيره الإيراني
وصل وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي، إلى طهران لإجراء مباحثات بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T07:20+0000
2023-02-26T07:20+0000
2023-02-26T07:20+0000
إيران
العراق
العالم العربي
وزير الدفاع العراقي
وزير الدفاع الإيراني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103890/95/1038909547_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_ddd1baceaa21e34d5927dda1518be68c.jpg
وصرحت وزارة الدفاع العراقية في بيان يوم السبت، أن العباسي وصل على رأس وفد رفيع المستوى، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وأوضح بيان وزارة الدفاع أن الزيارة جاءت بعد تلقي وزير الدفاع دعوة من نظيره الإيراني محمد رضا آشتياني.وأشار إلى أنه سيبحث خلال زيارته الرسمية التي ستتواصل لمدة يومين، العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران.كما أوضح أن المباحثات ستتناول سبل تطوير العلاقات بين الجانبين بما يخدم المؤسسة العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20230224/هزة-أرضية-بقوة-43-درجة-تضرب-العراق-1073976263.html
إيران
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103890/95/1038909547_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_5b99064ba3e5d8092a8b811bd26bef6f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, العراق, العالم العربي, وزير الدفاع العراقي, وزير الدفاع الإيراني
إيران, العراق, العالم العربي, وزير الدفاع العراقي, وزير الدفاع الإيراني
وزير الدفاع العراقي يزور طهران تلبية لدعوة من نظيره الإيراني
تابعنا عبر
وصل وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي، إلى طهران لإجراء مباحثات بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين.
وصرحت وزارة الدفاع العراقية في بيان يوم السبت، أن العباسي وصل على رأس وفد رفيع المستوى، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وأوضح بيان وزارة الدفاع أن الزيارة جاءت بعد تلقي وزير الدفاع دعوة من نظيره الإيراني محمد رضا آشتياني.
وأشار إلى أنه سيبحث خلال زيارته الرسمية التي ستتواصل لمدة يومين، العلاقات الثنائية
بين بغداد وطهران.
كما أوضح أن المباحثات ستتناول سبل تطوير العلاقات بين الجانبين بما يخدم المؤسسة العسكرية.