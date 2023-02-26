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https://sputnikarabic.ae/20230226/وزير-الدفاع-العراقي-يزور-طهران-تلبية-لدعوة-من-نظيره-الإيراني-1074011651.html
وزير الدفاع العراقي يزور طهران تلبية لدعوة من نظيره الإيراني
وزير الدفاع العراقي يزور طهران تلبية لدعوة من نظيره الإيراني
وصل وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي، إلى طهران لإجراء مباحثات بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T07:20+0000
2023-02-26T07:20+0000
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العالم العربي
وزير الدفاع العراقي
وزير الدفاع الإيراني
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وصرحت وزارة الدفاع العراقية في بيان يوم السبت، أن العباسي وصل على رأس وفد رفيع المستوى، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وأوضح بيان وزارة الدفاع أن الزيارة جاءت بعد تلقي وزير الدفاع دعوة من نظيره الإيراني محمد رضا آشتياني.وأشار إلى أنه سيبحث خلال زيارته الرسمية التي ستتواصل لمدة يومين، العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران.كما أوضح أن المباحثات ستتناول سبل تطوير العلاقات بين الجانبين بما يخدم المؤسسة العسكرية.
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إيران, العراق, العالم العربي, وزير الدفاع العراقي, وزير الدفاع الإيراني
إيران, العراق, العالم العربي, وزير الدفاع العراقي, وزير الدفاع الإيراني

وزير الدفاع العراقي يزور طهران تلبية لدعوة من نظيره الإيراني

07:20 GMT 26.02.2023
© AP Photo / Sam McNeilعلم العراق
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
© AP Photo / Sam McNeil
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وصل وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي، إلى طهران لإجراء مباحثات بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين.
وصرحت وزارة الدفاع العراقية في بيان يوم السبت، أن العباسي وصل على رأس وفد رفيع المستوى، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وأوضح بيان وزارة الدفاع أن الزيارة جاءت بعد تلقي وزير الدفاع دعوة من نظيره الإيراني محمد رضا آشتياني.
وأشار إلى أنه سيبحث خلال زيارته الرسمية التي ستتواصل لمدة يومين، العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران.
كما أوضح أن المباحثات ستتناول سبل تطوير العلاقات بين الجانبين بما يخدم المؤسسة العسكرية.
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