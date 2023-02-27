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https://sputnikarabic.ae/20230227/آلاف-الإسرائيليين-يتظاهرون-في-تل-أبيب-تنديدا-بعنف-المستوطنين-بحق-الفلسطينيين-في-حوارة-فيديو---1074114260.html
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب تنديدا بعنف المستوطنين بحق الفلسطينيين في حوارة... فيديو
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب تنديدا بعنف المستوطنين بحق الفلسطينيين في حوارة... فيديو
تظاهر الآلاف من الإسرائيليين، مساء الاثنين، في تل أبيب، منددين بعنف المستوطنين بحق الفلسطينيين في بلدة حوارة. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T20:42+0000
2023-02-27T20:42+0000
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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "الآلاف تجمعوا في تل أبيب للتنديد بأحداث الأمس في حوارة، ورفض الأجندة المتطرفة للحكومة الإسرائيلية الحالية والمؤيدة للمستوطنين".وطالب المتظاهرون بالسلام والعدل مع الفلسطينيين، مرددين شعارات "بن غفير سنراك قريبا في لاهاي"، بالإشارة إلى محاكمته دوليا.وشن عشرات المستوطنين هجمات عنيفة مساء أمس الأحد، على بلدة حوارة الفلسطينية جنوب نابلس، بعد مقتل مستوطنين اثنين في إطلاق نار قرب البلدة.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن نحو 400 مستوطن تظاهروا عند مفترق "يتسهار" قرب حوارة، وأشعلوا النيران في 30 سيارة وأحرقوا أكثر من 10 منازل، ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين.وأضافت أن ستة من المنازل التي أحرقها المستوطنون أُضرم فيها النيران بينما كان السكان بداخلها.من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بمقتل شاب فلسطيني خلال تصدي المواطنين لهجوم مستوطنين على قرية زعترة، جنوب نابلس.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب إن الشاب سامح حمد الله محمود أقطش (37 عاما) قُتل "جراء إصابته بالرصاص الحي في البطن، خلال اعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال على قرية زعترة، جنوب نابلس".وأشارت "وفا" إلى أن بلدات وقرى جنوب نابلس "تتعرض منذ عصر اليوم إلى هجوم واسع من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أسفر حتى الآن عن شهيد وأكثر من 100 إصابة، إضافة لإحراق منازل ومنشآت ومركبات".ومنذ بداية العام الحالي، قتل 66 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، بينهم 13 طفلا، وأربعة مسنين.وقبل ذلك بساعات، قتل إسرائيلييان بعد إصابتهما بإطلاق نار استهدف سيارة كانا يستقلانها قرب بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية.ووقع الهجوم بالتزامن مع عقد قمة العقبة الأمنية في الأردن، بمشاركة إسرائيلية فلسطينية أمريكية مصرية أردنية، في محاولة لوقف التصعيد في الضفة الغربية والقدس قبل شهر رمضان.ومنذ بداية العام الحالي، قتل 12 إسرائيليا في عمليات ينفذها فلسطينيون في الضفة الغربية بما في ذلك القدس، ردا على اعتداءات إسرائيلية متواصلة أسفرت عن مقتل 66 فلسطينيا برصاص إسرائيلي، بينهم 11 خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، الأربعاء الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230227/حوارة-بعد-ليلة-حارقة-1074059633.html
https://sputnikarabic.ae/20230226/مقتل-فلسطيني-وإصابة-100-آخرين-خلال-اشتباكات-مع-القوات-الإسرائيلية-شمالي-الضفة-الغربية-1074046543.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب تنديدا بعنف المستوطنين بحق الفلسطينيين في حوارة... فيديو

20:42 GMT 27.02.2023
© Sputnik . Arial Sporn / الانتقال إلى بنك الصورمظاهرات في مدينة تل أبيب إثر التصعيد العسكري بين قطاع غزة و إسرائيل، 11 مايو 2021
مظاهرات في مدينة تل أبيب إثر التصعيد العسكري بين قطاع غزة و إسرائيل، 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
© Sputnik . Arial Sporn
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تظاهر الآلاف من الإسرائيليين، مساء الاثنين، في تل أبيب، منددين بعنف المستوطنين بحق الفلسطينيين في بلدة حوارة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "الآلاف تجمعوا في تل أبيب للتنديد بأحداث الأمس في حوارة، ورفض الأجندة المتطرفة للحكومة الإسرائيلية الحالية والمؤيدة للمستوطنين".
وطالب المتظاهرون بالسلام والعدل مع الفلسطينيين، مرددين شعارات "بن غفير سنراك قريبا في لاهاي"، بالإشارة إلى محاكمته دوليا.
وشن عشرات المستوطنين هجمات عنيفة مساء أمس الأحد، على بلدة حوارة الفلسطينية جنوب نابلس، بعد مقتل مستوطنين اثنين في إطلاق نار قرب البلدة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن نحو 400 مستوطن تظاهروا عند مفترق "يتسهار" قرب حوارة، وأشعلوا النيران في 30 سيارة وأحرقوا أكثر من 10 منازل، ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين.
وأضافت أن ستة من المنازل التي أحرقها المستوطنون أُضرم فيها النيران بينما كان السكان بداخلها.
من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بمقتل شاب فلسطيني خلال تصدي المواطنين لهجوم مستوطنين على قرية زعترة، جنوب نابلس.
رجل فلسطيني يسير بجوار سيارات مدمرة في ساحة كراج للسيارات المستعملة والقديمة في بلدة حوارة بالقرب من نابلس في الضفة الغربية المحتلة، 27 فبراير 2023 بعد إحراقها خلال الليل. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
وسائط متعددة
حوارة بعد ليلة حارقة
09:56 GMT
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب إن الشاب سامح حمد الله محمود أقطش (37 عاما) قُتل "جراء إصابته بالرصاص الحي في البطن، خلال اعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال على قرية زعترة، جنوب نابلس".
وأشارت "وفا" إلى أن بلدات وقرى جنوب نابلس "تتعرض منذ عصر اليوم إلى هجوم واسع من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أسفر حتى الآن عن شهيد وأكثر من 100 إصابة، إضافة لإحراق منازل ومنشآت ومركبات".
ومنذ بداية العام الحالي، قتل 66 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، بينهم 13 طفلا، وأربعة مسنين.
الجيش الإسرائيلي ينسف منزل فلسطيني في الخليل ويشرع في حملة اعتقالات - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
مقتل فلسطيني وإصابة 100 آخرين خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية شمالي الضفة الغربية
أمس, 20:49 GMT
وقبل ذلك بساعات، قتل إسرائيلييان بعد إصابتهما بإطلاق نار استهدف سيارة كانا يستقلانها قرب بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية.
ووقع الهجوم بالتزامن مع عقد قمة العقبة الأمنية في الأردن، بمشاركة إسرائيلية فلسطينية أمريكية مصرية أردنية، في محاولة لوقف التصعيد في الضفة الغربية والقدس قبل شهر رمضان.
ومنذ بداية العام الحالي، قتل 12 إسرائيليا في عمليات ينفذها فلسطينيون في الضفة الغربية بما في ذلك القدس، ردا على اعتداءات إسرائيلية متواصلة أسفرت عن مقتل 66 فلسطينيا برصاص إسرائيلي، بينهم 11 خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، الأربعاء الماضي.
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