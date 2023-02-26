مستوطنون يعتدون على فلسطينيين شمالي الضفة وتحذيرات من عمليات انتقامية... فيديوهات
© AP Photo / Ariel Schalitاشتباكات بين فلسطينيين وشبان يهود في البلدة القديمة بالقدس بينما يحيي الإسرائيليون يوم القدس، وهو عيد إسرائيلي يحتفل فيه "بالاحتلال للمدينة القديمة" خلال حرب عام 1967.
© AP Photo / Ariel Schalit
نفذ عشرات المستوطنين الإسرائيليين، مساء اليوم الأحد، اعتداءات على فلسطينيين في بلدة حوارة جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية.
وتأتي تلك الاعتداءات بعد مقتل المستوطنْين الإسرائيليين "هليل" وشقيقه "يغال يانيف"، في إطلاق نار استهدف سيارة كانت تقلهما قرب حوارة على الطريق 60 الذي يربط جنوب إسرائيل بالوسط والشمال ويمر عبر الضفة الغربية.
ونشر الصحفي الإسرائيلي جاك خوري فيديوهات توثق إشعال المستوطنين النار في منازل وممتلكات فلسطينية في حوارة.
תיעוד שיוצא מחווארה , הצתת בתים ורכוש של פלסטינים, משמאל תיעוד של עשרות מתנחלים שתוקפים בתים של פלסטינים באזור.המפגש בעקבה כבר לא רלוונטי. pic.twitter.com/v2hkB2Gmvs— Jack khoury.جاك خوري (@KhJacki) February 26, 2023
وقال الصحفي الإسرائيلي يسرائيل فراي في تغريدة على "تويتر" أرفقها بفيديو يشمل اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين في حوارة إن هذه الانتهاكات تشكل "لمحة عن روتين الانتهاكات التي يتعرض لها سكان ضواحي نابلس".
وأضاف: "إذا لم يكن سلب الأراضي وعنف الجيش كافيين، فإن المستوطنين سيجعلون حياة السكان بائسة بالحرق والتهجير والأعمال الانتقامية".
وقال إن الوحيدين الذين ينبغي عليهم الحداد على الشقيقين يانيف هما والداه، مضيفا: "على الإسرائيلي العاقل أن يصرخ: أيها المستوطنون، اخرجوا من المناطق الفلسطينية".
התיעוד שהביא אורן זיו מחווארה, מספק הצצה לשגרת ההתעללות בתושבי עוטף שכם.— ישראל פריי (@freyisrael1) February 26, 2023
כי אם לא די בגזילת המרחב ובאלימות הצבא - המתנחלים ידאגו למרר להם ת'חיים בהצתות, עקירות ופוגרומים.
מה נזכרתי? היחידים שצריכים להתאבל על האחים יניב הם אבא ואמא. ישראלי שפוי צריך לצעוק: מתנחלים, עופו מהשטחים. pic.twitter.com/CNo9ZOvJ95
في سياق متصل، حذرت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية من ارتكاب المستوطنين أعمال انتقامية الليلة، ردا على مقتل الأخوين يانيف.
הערב מתנחלים יבצעו פוגרום נקמה והחיילים שלנו יאבטחו אותו. pic.twitter.com/VPr6tWPeg5— שלום עכשיו (@PeaceNowIL) February 26, 2023
وفي سياق متصل، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن مستوطنين، أحرقوا منزلا في بلدة عصيرة القبلية، وهاجموا منازل في حوارة جنوب نابلس.
מתנחלים דרומית לשכם, תוקפים רכבים ובתים של פלסטינים. pic.twitter.com/WuK5nLTxBy— Asslan Khalil (@KhalilAsslan) February 26, 2023
ونقلت عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، قوله إن مستوطنين أحرقوا منزلا يعود للمواطن بلال سمير عصايرة خلال هجوم على بلدة عصيرة القبلية.
وأضاف أن "المستوطنين نظموا مسيرة قرب دوار سلمان الفارسي ببلدة حوارة، استهدفوا خلالها عددا من المنازل بالحجارة، كما هاجموا منازل قرب مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس".
وهاجم مستوطنون، مساء اليوم الأحد، سيارات الفلسطينيين عند مدخل قرية ياسوف شرق سلفيت شمالي الضفة.
ونقلت "وفا" عن مصادر محلية أن عشرات المستوطنين أغلقوا مدخل القرية، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة.
وفي وقت سابق من مساء اليوم، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى قصف الضفة الغربية بالدبابات والمروحيات ردا على الهجمات الفلسطينية.
وقال سموتريتش في تغريدة على تويتر: "الهدوء" لن يتحقق إلا عندما يضرب الجيش الإسرائيلي مدن الإرهاب ومرتكبيه بلا رحمة بالدبابات والمروحيات، بحيث يبث (رسالة مفادها) أن صاحب البيت قد أصيب بالجنون وسوف يستأصل رغبتهم في إلحاق الأذى بنا. سوف نطالب بعقد اجتماع فوري لمجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت) لاتخاذ قرارات".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قتل إسرائيلييان بعد إصابتهما بإطلاق نار استهدف سيارة كانا يستقلانها قرب بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية.
ومنذ بداية العام الحالي، قتل 12 إسرائيليا في عمليات ينفذها فلسطينيون في الضفة الغربية بما في ذلك القدس، ردا على اعتداءات إسرائيلية متواصلة أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 60 فلسطينيا برصاص إسرائيلي، بينهم 11 خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، الأربعاء الماضي.