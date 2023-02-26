https://sputnikarabic.ae/20230226/مستوطنون-يعتدون-على-فلسطينيين-شمالي-الضفة-وتحذيرات-من-عمليات-انتقامية-فيديوهات-1074042007.html

مستوطنون يعتدون على فلسطينيين شمالي الضفة وتحذيرات من عمليات انتقامية... فيديوهات

مستوطنون يعتدون على فلسطينيين شمالي الضفة وتحذيرات من عمليات انتقامية... فيديوهات

نفذ عشرات المستوطنين الإسرائيليين، مساء اليوم الأحد، اعتداءات على فلسطينيين في بلدة حوارة جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية. 26.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-26T18:08+0000

2023-02-26T18:08+0000

2023-02-26T18:08+0000

الأخبار

أخبار الضفة الغربية

العالم العربي

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/03/1063019691_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c7d3b4133b98d59c69c50a1b51064ef7.jpg

وتأتي تلك الاعتداءات بعد مقتل المستوطنْين الإسرائيليين "هليل" وشقيقه "يغال يانيف"، في إطلاق نار استهدف سيارة كانت تقلهما قرب حوارة على الطريق 60 الذي يربط جنوب إسرائيل بالوسط والشمال ويمر عبر الضفة الغربية.ونشر الصحفي الإسرائيلي جاك خوري فيديوهات توثق إشعال المستوطنين النار في منازل وممتلكات فلسطينية في حوارة.وقال الصحفي الإسرائيلي يسرائيل فراي في تغريدة على "تويتر" أرفقها بفيديو يشمل اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين في حوارة إن هذه الانتهاكات تشكل "لمحة عن روتين الانتهاكات التي يتعرض لها سكان ضواحي نابلس".وقال إن الوحيدين الذين ينبغي عليهم الحداد على الشقيقين يانيف هما والداه، مضيفا: "على الإسرائيلي العاقل أن يصرخ: أيها المستوطنون، اخرجوا من المناطق الفلسطينية".في سياق متصل، حذرت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية من ارتكاب المستوطنين أعمال انتقامية الليلة، ردا على مقتل الأخوين يانيف.وفي سياق متصل، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن مستوطنين، أحرقوا منزلا في بلدة عصيرة القبلية، وهاجموا منازل في حوارة جنوب نابلس.ونقلت عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، قوله إن مستوطنين أحرقوا منزلا يعود للمواطن بلال سمير عصايرة خلال هجوم على بلدة عصيرة القبلية.وأضاف أن "المستوطنين نظموا مسيرة قرب دوار سلمان الفارسي ببلدة حوارة، استهدفوا خلالها عددا من المنازل بالحجارة، كما هاجموا منازل قرب مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس".وهاجم مستوطنون، مساء اليوم الأحد، سيارات الفلسطينيين عند مدخل قرية ياسوف شرق سلفيت شمالي الضفة.ونقلت "وفا" عن مصادر محلية أن عشرات المستوطنين أغلقوا مدخل القرية، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة.وفي وقت سابق من مساء اليوم، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى قصف الضفة الغربية بالدبابات والمروحيات ردا على الهجمات الفلسطينية.وقال سموتريتش في تغريدة على تويتر: "الهدوء" لن يتحقق إلا عندما يضرب الجيش الإسرائيلي مدن الإرهاب ومرتكبيه بلا رحمة بالدبابات والمروحيات، بحيث يبث (رسالة مفادها) أن صاحب البيت قد أصيب بالجنون وسوف يستأصل رغبتهم في إلحاق الأذى بنا. سوف نطالب بعقد اجتماع فوري لمجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت) لاتخاذ قرارات".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قتل إسرائيلييان بعد إصابتهما بإطلاق نار استهدف سيارة كانا يستقلانها قرب بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية.ومنذ بداية العام الحالي، قتل 12 إسرائيليا في عمليات ينفذها فلسطينيون في الضفة الغربية بما في ذلك القدس، ردا على اعتداءات إسرائيلية متواصلة أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 60 فلسطينيا برصاص إسرائيلي، بينهم 11 خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، الأربعاء الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20230226/وزير-إسرائيلي-يدعو-إلى-قصف-الضفة-الغربية-بالدبابات-والمروحيات-1074032849.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم