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https://sputnikarabic.ae/20230226/مستوطنون-يعتدون-على-فلسطينيين-شمالي-الضفة-وتحذيرات-من-عمليات-انتقامية-فيديوهات-1074042007.html
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين شمالي الضفة وتحذيرات من عمليات انتقامية... فيديوهات
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين شمالي الضفة وتحذيرات من عمليات انتقامية... فيديوهات
نفذ عشرات المستوطنين الإسرائيليين، مساء اليوم الأحد، اعتداءات على فلسطينيين في بلدة حوارة جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T18:08+0000
2023-02-26T18:08+0000
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وتأتي تلك الاعتداءات بعد مقتل المستوطنْين الإسرائيليين "هليل" وشقيقه "يغال يانيف"، في إطلاق نار استهدف سيارة كانت تقلهما قرب حوارة على الطريق 60 الذي يربط جنوب إسرائيل بالوسط والشمال ويمر عبر الضفة الغربية.ونشر الصحفي الإسرائيلي جاك خوري فيديوهات توثق إشعال المستوطنين النار في منازل وممتلكات فلسطينية في حوارة.وقال الصحفي الإسرائيلي يسرائيل فراي في تغريدة على "تويتر" أرفقها بفيديو يشمل اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين في حوارة إن هذه الانتهاكات تشكل "لمحة عن روتين الانتهاكات التي يتعرض لها سكان ضواحي نابلس".وقال إن الوحيدين الذين ينبغي عليهم الحداد على الشقيقين يانيف هما والداه، مضيفا: "على الإسرائيلي العاقل أن يصرخ: أيها المستوطنون، اخرجوا من المناطق الفلسطينية".في سياق متصل، حذرت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية من ارتكاب المستوطنين أعمال انتقامية الليلة، ردا على مقتل الأخوين يانيف.وفي سياق متصل، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن مستوطنين، أحرقوا منزلا في بلدة عصيرة القبلية، وهاجموا منازل في حوارة جنوب نابلس.ونقلت عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، قوله إن مستوطنين أحرقوا منزلا يعود للمواطن بلال سمير عصايرة خلال هجوم على بلدة عصيرة القبلية.وأضاف أن "المستوطنين نظموا مسيرة قرب دوار سلمان الفارسي ببلدة حوارة، استهدفوا خلالها عددا من المنازل بالحجارة، كما هاجموا منازل قرب مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس".وهاجم مستوطنون، مساء اليوم الأحد، سيارات الفلسطينيين عند مدخل قرية ياسوف شرق سلفيت شمالي الضفة.ونقلت "وفا" عن مصادر محلية أن عشرات المستوطنين أغلقوا مدخل القرية، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة.وفي وقت سابق من مساء اليوم، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى قصف الضفة الغربية بالدبابات والمروحيات ردا على الهجمات الفلسطينية.وقال سموتريتش في تغريدة على تويتر: "الهدوء" لن يتحقق إلا عندما يضرب الجيش الإسرائيلي مدن الإرهاب ومرتكبيه بلا رحمة بالدبابات والمروحيات، بحيث يبث (رسالة مفادها) أن صاحب البيت قد أصيب بالجنون وسوف يستأصل رغبتهم في إلحاق الأذى بنا. سوف نطالب بعقد اجتماع فوري لمجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت) لاتخاذ قرارات".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قتل إسرائيلييان بعد إصابتهما بإطلاق نار استهدف سيارة كانا يستقلانها قرب بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية.ومنذ بداية العام الحالي، قتل 12 إسرائيليا في عمليات ينفذها فلسطينيون في الضفة الغربية بما في ذلك القدس، ردا على اعتداءات إسرائيلية متواصلة أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 60 فلسطينيا برصاص إسرائيلي، بينهم 11 خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، الأربعاء الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230226/وزير-إسرائيلي-يدعو-إلى-قصف-الضفة-الغربية-بالدبابات-والمروحيات-1074032849.html
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الأخبار, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

مستوطنون يعتدون على فلسطينيين شمالي الضفة وتحذيرات من عمليات انتقامية... فيديوهات

18:08 GMT 26.02.2023
© AP Photo / Ariel Schalitاشتباكات بين فلسطينيين وشبان يهود في البلدة القديمة بالقدس بينما يحيي الإسرائيليون يوم القدس، وهو عيد إسرائيلي يحتفل فيه "بالاحتلال للمدينة القديمة" خلال حرب عام 1967.
اشتباكات بين فلسطينيين وشبان يهود في البلدة القديمة بالقدس بينما يحيي الإسرائيليون يوم القدس، وهو عيد إسرائيلي يحتفل فيه بالاحتلال للمدينة القديمة خلال حرب عام 1967. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
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نفذ عشرات المستوطنين الإسرائيليين، مساء اليوم الأحد، اعتداءات على فلسطينيين في بلدة حوارة جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية.
وتأتي تلك الاعتداءات بعد مقتل المستوطنْين الإسرائيليين "هليل" وشقيقه "يغال يانيف"، في إطلاق نار استهدف سيارة كانت تقلهما قرب حوارة على الطريق 60 الذي يربط جنوب إسرائيل بالوسط والشمال ويمر عبر الضفة الغربية.
ونشر الصحفي الإسرائيلي جاك خوري فيديوهات توثق إشعال المستوطنين النار في منازل وممتلكات فلسطينية في حوارة.
وقال الصحفي الإسرائيلي يسرائيل فراي في تغريدة على "تويتر" أرفقها بفيديو يشمل اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين في حوارة إن هذه الانتهاكات تشكل "لمحة عن روتين الانتهاكات التي يتعرض لها سكان ضواحي نابلس".
وأضاف: "إذا لم يكن سلب الأراضي وعنف الجيش كافيين، فإن المستوطنين سيجعلون حياة السكان بائسة بالحرق والتهجير والأعمال الانتقامية".
وقال إن الوحيدين الذين ينبغي عليهم الحداد على الشقيقين يانيف هما والداه، مضيفا: "على الإسرائيلي العاقل أن يصرخ: أيها المستوطنون، اخرجوا من المناطق الفلسطينية".
في سياق متصل، حذرت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية من ارتكاب المستوطنين أعمال انتقامية الليلة، ردا على مقتل الأخوين يانيف.
وفي سياق متصل، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن مستوطنين، أحرقوا منزلا في بلدة عصيرة القبلية، وهاجموا منازل في حوارة جنوب نابلس.
ونقلت عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، قوله إن مستوطنين أحرقوا منزلا يعود للمواطن بلال سمير عصايرة خلال هجوم على بلدة عصيرة القبلية.
وأضاف أن "المستوطنين نظموا مسيرة قرب دوار سلمان الفارسي ببلدة حوارة، استهدفوا خلالها عددا من المنازل بالحجارة، كما هاجموا منازل قرب مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس".
وهاجم مستوطنون، مساء اليوم الأحد، سيارات الفلسطينيين عند مدخل قرية ياسوف شرق سلفيت شمالي الضفة.
ونقلت "وفا" عن مصادر محلية أن عشرات المستوطنين أغلقوا مدخل القرية، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة.
130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
وزير إسرائيلي يدعو إلى قصف الضفة الغربية بالدبابات والمروحيات
16:32 GMT
وفي وقت سابق من مساء اليوم، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى قصف الضفة الغربية بالدبابات والمروحيات ردا على الهجمات الفلسطينية.
وقال سموتريتش في تغريدة على تويتر: "الهدوء" لن يتحقق إلا عندما يضرب الجيش الإسرائيلي مدن الإرهاب ومرتكبيه بلا رحمة بالدبابات والمروحيات، بحيث يبث (رسالة مفادها) أن صاحب البيت قد أصيب بالجنون وسوف يستأصل رغبتهم في إلحاق الأذى بنا. سوف نطالب بعقد اجتماع فوري لمجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت) لاتخاذ قرارات".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قتل إسرائيلييان بعد إصابتهما بإطلاق نار استهدف سيارة كانا يستقلانها قرب بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية.
ومنذ بداية العام الحالي، قتل 12 إسرائيليا في عمليات ينفذها فلسطينيون في الضفة الغربية بما في ذلك القدس، ردا على اعتداءات إسرائيلية متواصلة أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 60 فلسطينيا برصاص إسرائيلي، بينهم 11 خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، الأربعاء الماضي.
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