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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230227/آلاف-المتظاهرين-في-بروكسل-يدعون-إلى-حل-سلمي-للأزمة-الأوكرانية-1074049159.html
آلاف المتظاهرين في بروكسل يدعون إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية
آلاف المتظاهرين في بروكسل يدعون إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية
دعا عدة آلاف من المتظاهرين، يوم الأحد، إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، وإيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T01:03+0000
2023-02-27T01:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بروكسل
أخبار أوكرانيا
روسيا
تحقيق السلام
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وطالب المتظاهرون بإجراء مفاوضات للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية. "هذا هو السبيل الوحيد للمضي قدما"، هكذا صرح تييري بودسون رئيس الاتحاد العمالي العام البلجيكي.وقالت المتظاهرة إيفييه إيكمان، "دعونا نوقف النيران.. دعوا الساسة يقومون بتسوية الشؤون الدبلوماسية، فالشعب يريد السلام، والخبز"، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا".وذكرت متظاهرة أخرى تدعى إيزابيل مينون، "في كل مكان في العالم عندما تُفرض العقوبات، فإن الشعب هو الذي يدفع الثمن دائما".
https://sputnikarabic.ae/20230226/آلاف-المتظاهرين-في-باريس-ضد-إرسال-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1074043637.html
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بروكسل, أخبار أوكرانيا, روسيا, تحقيق السلام
بروكسل, أخبار أوكرانيا, روسيا, تحقيق السلام

آلاف المتظاهرين في بروكسل يدعون إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية

01:03 GMT 27.02.2023
© AFP 2023 / HATIM KAGHATالشرطة البلجيكية في بروكسل
الشرطة البلجيكية في بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
© AFP 2023 / HATIM KAGHAT
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دعا عدة آلاف من المتظاهرين، يوم الأحد، إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، وإيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية.
وطالب المتظاهرون بإجراء مفاوضات للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية. "هذا هو السبيل الوحيد للمضي قدما"، هكذا صرح تييري بودسون رئيس الاتحاد العمالي العام البلجيكي.
وقالت المتظاهرة إيفييه إيكمان، "دعونا نوقف النيران.. دعوا الساسة يقومون بتسوية الشؤون الدبلوماسية، فالشعب يريد السلام، والخبز"، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا".
مظاهرات الأول من مايو في باريس، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
آلاف المتظاهرين في باريس ضد إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا
أمس, 19:04 GMT
وذكرت متظاهرة أخرى تدعى إيزابيل مينون، "في كل مكان في العالم عندما تُفرض العقوبات، فإن الشعب هو الذي يدفع الثمن دائما".
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