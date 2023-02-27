https://sputnikarabic.ae/20230227/آلاف-المتظاهرين-في-بروكسل-يدعون-إلى-حل-سلمي-للأزمة-الأوكرانية-1074049159.html
آلاف المتظاهرين في بروكسل يدعون إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية
آلاف المتظاهرين في بروكسل يدعون إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية
دعا عدة آلاف من المتظاهرين، يوم الأحد، إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، وإيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T01:03+0000
2023-02-27T01:03+0000
2023-02-27T01:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بروكسل
أخبار أوكرانيا
روسيا
تحقيق السلام
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وطالب المتظاهرون بإجراء مفاوضات للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية. "هذا هو السبيل الوحيد للمضي قدما"، هكذا صرح تييري بودسون رئيس الاتحاد العمالي العام البلجيكي.وقالت المتظاهرة إيفييه إيكمان، "دعونا نوقف النيران.. دعوا الساسة يقومون بتسوية الشؤون الدبلوماسية، فالشعب يريد السلام، والخبز"، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا".وذكرت متظاهرة أخرى تدعى إيزابيل مينون، "في كل مكان في العالم عندما تُفرض العقوبات، فإن الشعب هو الذي يدفع الثمن دائما".
https://sputnikarabic.ae/20230226/آلاف-المتظاهرين-في-باريس-ضد-إرسال-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1074043637.html
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بروكسل, أخبار أوكرانيا, روسيا, تحقيق السلام
بروكسل, أخبار أوكرانيا, روسيا, تحقيق السلام
آلاف المتظاهرين في بروكسل يدعون إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية
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دعا عدة آلاف من المتظاهرين، يوم الأحد، إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، وإيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية.
وطالب المتظاهرون بإجراء مفاوضات للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية. "هذا هو السبيل الوحيد للمضي قدما"
، هكذا صرح تييري بودسون رئيس الاتحاد العمالي العام البلجيكي.
وقالت المتظاهرة إيفييه إيكمان، "دعونا نوقف النيران.. دعوا الساسة يقومون بتسوية الشؤون الدبلوماسية، فالشعب يريد السلام
، والخبز"، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا".
وذكرت متظاهرة أخرى تدعى إيزابيل مينون، "في كل مكان في العالم عندما تُفرض العقوبات، فإن الشعب هو الذي يدفع الثمن دائما".