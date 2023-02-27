https://sputnikarabic.ae/20230227/آلاف-المتظاهرين-في-بروكسل-يدعون-إلى-حل-سلمي-للأزمة-الأوكرانية-1074049159.html

آلاف المتظاهرين في بروكسل يدعون إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية

آلاف المتظاهرين في بروكسل يدعون إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية

دعا عدة آلاف من المتظاهرين، يوم الأحد، إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، وإيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية. 27.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-27T01:03+0000

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2023-02-27T01:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

بروكسل

أخبار أوكرانيا

روسيا

تحقيق السلام

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وطالب المتظاهرون بإجراء مفاوضات للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية. "هذا هو السبيل الوحيد للمضي قدما"، هكذا صرح تييري بودسون رئيس الاتحاد العمالي العام البلجيكي.وقالت المتظاهرة إيفييه إيكمان، "دعونا نوقف النيران.. دعوا الساسة يقومون بتسوية الشؤون الدبلوماسية، فالشعب يريد السلام، والخبز"، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا".وذكرت متظاهرة أخرى تدعى إيزابيل مينون، "في كل مكان في العالم عندما تُفرض العقوبات، فإن الشعب هو الذي يدفع الثمن دائما".

https://sputnikarabic.ae/20230226/آلاف-المتظاهرين-في-باريس-ضد-إرسال-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1074043637.html

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بروكسل, أخبار أوكرانيا, روسيا, تحقيق السلام