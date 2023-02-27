https://sputnikarabic.ae/20230227/أمير-قطر-يعلن-عن-استثمارات-جديدة-وزيادة-التعاون-مع-مصر-في-جميع-المجالات-الممكنة-1074096278.html
أمير قطر يعلن عن استثمارات جديدة وزيادة التعاون مع مصر في جميع المجالات الممكنة
أمير قطر يعلن عن استثمارات جديدة وزيادة التعاون مع مصر في جميع المجالات الممكنة
أكد أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، حرص الدوحة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع القاهرة، وزيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T12:54+0000
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وعزا الأمير القطري تراجع الاقتصاد المصري بعدما كان يسير بشكل "جيد جدا" إلى جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، مشددا على أن الدولة المصرية "لا يزال لديها إمكانات كبيرة جدا، ومن المهم الاستمرار في جهود وخطط التنمية"، وفقا لوسائل إعلام مصرية.جاء ذلك على هامش استقباله رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بمكتبه في الديوان الأميري صباح اليوم الاثنين.وقال الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري، إنه أجرى مناقشات بناءة مع نظيره المصري، في إطار زيارته للدوحة اليوم.وأشار عبر حسابه الرسمي في "تويتر" إلى أن المناقشات مع مدبولي جاءت حول التوظيف الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة أمام البلدين، بالإضافة إلى سبل توسيع العلاقات التجارية بينهما.وأضاف رئيس الوزراء "كما ناقشنا الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع شعبينا والحاجة لتطويرها دوما بما يخدم ازدهار شعبينا ومصالحنا المشتركة".
https://sputnikarabic.ae/20230227/أمير-قطر-ووزير-الخارجية-المصري-يستعرضان-علاقات-التعاون-1074069531.html
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العالم العربي, أخبار مصر الآن, أخبار قطر اليوم, قطر, مصر
العالم العربي, أخبار مصر الآن, أخبار قطر اليوم, قطر, مصر
أمير قطر يعلن عن استثمارات جديدة وزيادة التعاون مع مصر في جميع المجالات الممكنة
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أكد أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، حرص الدوحة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع القاهرة، وزيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر.
وعزا الأمير القطري تراجع الاقتصاد المصري بعدما كان يسير بشكل "جيد جدا" إلى جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، مشددا على أن الدولة المصرية "لا يزال لديها إمكانات كبيرة جدا، ومن المهم الاستمرار في جهود وخطط التنمية"، وفقا لوسائل إعلام مصرية
.
وأعلن الأمير أن "الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات القطرية بمصر؛ وزيادة حجم التعاون بين البلدين في جميع المجالات الممكنة" مؤكدا أن "مصر وقطر أشقاء".
جاء ذلك على هامش استقباله رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بمكتبه في الديوان الأميري صباح اليوم الاثنين.
وقال الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري، إنه أجرى مناقشات بناءة
مع نظيره المصري، في إطار زيارته للدوحة اليوم.
وأشار عبر حسابه الرسمي في "تويتر" إلى أن المناقشات مع مدبولي جاءت حول التوظيف الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة أمام البلدين، بالإضافة إلى سبل توسيع العلاقات التجارية بينهما
.
وأضاف رئيس الوزراء "كما ناقشنا الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع شعبينا والحاجة لتطويرها دوما بما يخدم ازدهار شعبينا ومصالحنا المشتركة".