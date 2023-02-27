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https://sputnikarabic.ae/20230227/أمير-قطر-يعلن-عن-استثمارات-جديدة-وزيادة-التعاون-مع-مصر-في-جميع-المجالات-الممكنة-1074096278.html
أمير قطر يعلن عن استثمارات جديدة وزيادة التعاون مع مصر في جميع المجالات الممكنة
أمير قطر يعلن عن استثمارات جديدة وزيادة التعاون مع مصر في جميع المجالات الممكنة
أكد أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، حرص الدوحة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع القاهرة، وزيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T12:54+0000
2023-02-27T12:54+0000
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وعزا الأمير القطري تراجع الاقتصاد المصري بعدما كان يسير بشكل "جيد جدا" إلى جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، مشددا على أن الدولة المصرية "لا يزال لديها إمكانات كبيرة جدا، ومن المهم الاستمرار في جهود وخطط التنمية"، وفقا لوسائل إعلام مصرية.جاء ذلك على هامش استقباله رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بمكتبه في الديوان الأميري صباح اليوم الاثنين.وقال الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري، إنه أجرى مناقشات بناءة مع نظيره المصري، في إطار زيارته للدوحة اليوم.وأشار عبر حسابه الرسمي في "تويتر" إلى أن المناقشات مع مدبولي جاءت حول التوظيف الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة أمام البلدين، بالإضافة إلى سبل توسيع العلاقات التجارية بينهما.وأضاف رئيس الوزراء "كما ناقشنا الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع شعبينا والحاجة لتطويرها دوما بما يخدم ازدهار شعبينا ومصالحنا المشتركة".
https://sputnikarabic.ae/20230227/أمير-قطر-ووزير-الخارجية-المصري-يستعرضان-علاقات-التعاون-1074069531.html
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العالم العربي, أخبار مصر الآن, أخبار قطر اليوم, قطر, مصر
العالم العربي, أخبار مصر الآن, أخبار قطر اليوم, قطر, مصر

أمير قطر يعلن عن استثمارات جديدة وزيادة التعاون مع مصر في جميع المجالات الممكنة

12:54 GMT 27.02.2023
© AFP 2023 / EGYPTIAN PRESIDENCYالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قصر الاتحادية في القاهرة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قصر الاتحادية في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
© AFP 2023 / EGYPTIAN PRESIDENCY
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أكد أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، حرص الدوحة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع القاهرة، وزيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر.
وعزا الأمير القطري تراجع الاقتصاد المصري بعدما كان يسير بشكل "جيد جدا" إلى جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، مشددا على أن الدولة المصرية "لا يزال لديها إمكانات كبيرة جدا، ومن المهم الاستمرار في جهود وخطط التنمية"، وفقا لوسائل إعلام مصرية.
وأعلن الأمير أن "الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات القطرية بمصر؛ وزيادة حجم التعاون بين البلدين في جميع المجالات الممكنة" مؤكدا أن "مصر وقطر أشقاء".
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يلتقي بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثان، في أستانا على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا CICA . - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
أمير قطر ورئيس الوزراء المصري يستعرضان علاقات التعاون
11:24 GMT
جاء ذلك على هامش استقباله رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بمكتبه في الديوان الأميري صباح اليوم الاثنين.
وقال الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري، إنه أجرى مناقشات بناءة مع نظيره المصري، في إطار زيارته للدوحة اليوم.
وأشار عبر حسابه الرسمي في "تويتر" إلى أن المناقشات مع مدبولي جاءت حول التوظيف الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة أمام البلدين، بالإضافة إلى سبل توسيع العلاقات التجارية بينهما.
وأضاف رئيس الوزراء "كما ناقشنا الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع شعبينا والحاجة لتطويرها دوما بما يخدم ازدهار شعبينا ومصالحنا المشتركة".
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