عربي
https://sputnikarabic.ae/20230227/الإمارات-تدعو-مجلس-الأمن-لاجتماع-عاجل-الثلاثاء-في-ظل-التطورات-المقلقة-في-الضفة-الغربية-المحتلة--1074109527.html
الإمارات تدعو مجلس الأمن لاجتماع عاجل الثلاثاء في "ظل التطورات المقلقة في الضفة الغربية المحتلة"
الإمارات تدعو مجلس الأمن لاجتماع عاجل الثلاثاء في "ظل التطورات المقلقة في الضفة الغربية المحتلة"
طلبت دولة الإمارات، مساء اليوم الاثنين، "عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن بشكل عاجل، غدا الثلاثاء 28 فبراير/ شباط، وذلك في ظل التطورات المقلقة للوضع في الضفة... 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T18:00+0000
2023-02-27T18:00+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068616149_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_0a59ebdb3b69024b42eb080c3329cd47.jpg
وقالت بعثة الإمارات لدى مجلس الأمن، عبر "تويتر"، إنه "في ظل التطورات المقلقة للوضع في الضفة الغربية المحتلة، طلبت دولة الإمارات عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن بشكل عاجل يوم غد الموافق 28 فبراير".وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، عن "وقوع عمليتَي إطلاق نار قرب أريحا، أسفرت عن سقوط عدد من الإصابات في صفوف المستوطيين".وأفادت القناة 13 العبرية، "بتعرض مركبة للمستوطنين قرب أريحا لإطلاق نار أسفرت عن إصابة مستوطن بجروح خطيرة جدا"، مشيرة إلى أن المنفذ انسحب من المكان بسلام.وذكرت مصادر عبرية أخرى، بأن "منفذ عملية أريحا اصطدم في البداية بسيارة المستوطنين ثم نزل وفتح النار"، لافتة إلى أن "قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تبحث عن منفذ العملية في شارع 90 قرب أريحا".وأوضحت المصادر أن "هناك 4 إصابات في صفوف المستوطنين بعضها حرجة في عملية إطلاق نار ثانية قرب مكان العملية الأولى في أريحا"، مشيرة إلى أن منفذ عملية إطلاق النار في الأغوار أطلق النار في 5 نقاط على الطريق 90 قرب أريحا.ولقي فلسطيني مصرعه ، وأُصيب أكثر من مائة آخرين، أمس الأحد، خلال اشتباكات بين فلسطينيين ومستوطنين وقوات إسرائيلية في جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن شابا يدعى سامح حمد الله محمود أقطش، "استشهد جراء إصابته بالرصاص الحي في البطن خلال اعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال على قرية زعترة، جنوب نابلس".وصرّح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس لوكالة سبوتنيك، إصابة أكثر من 100 شخص خلال اعتداء المستوطنين والقوات الإسرائيلية على المنازل والممتلكات العامة والسيارات في نابلس.جاء ذلك في أعقاب عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني أمس، أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين جنوب نابلس.وتزامنت الاشتباكات في الضفة الغربية مع انعقاد اجتماع رفيع المستوى في العقبة، بمشاركة مسؤولين من إسرائيل، وفلسطين، والولايات المتحدة، ومصر والأردن، حيث خلّص الاجتماع إلى إلزام إسرائيل بتجميد النشاط الإستيطاني لعدة أشهر.
https://sputnikarabic.ae/20230226/بيان-مشترك-لاجتماع-العقبة-يؤكد-التزام-فلسطين-وإسرائيل-بوقف-الإجراءات-الأحادية-من-3-إلى-6-أشهر-1074034008.html
https://sputnikarabic.ae/20230226/مقتل-فلسطيني-وإصابة-100-آخرين-خلال-اشتباكات-مع-القوات-الإسرائيلية-شمالي-الضفة-الغربية-1074046543.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068616149_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_20941ee4a78b9529c6f77f38430aafcb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم

الإمارات تدعو مجلس الأمن لاجتماع عاجل الثلاثاء في "ظل التطورات المقلقة في الضفة الغربية المحتلة"

18:00 GMT 27.02.2023
© AFP 2023 / ED JONESمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
© AFP 2023 / ED JONES
تابعنا عبرTelegram
طلبت دولة الإمارات، مساء اليوم الاثنين، "عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن بشكل عاجل، غدا الثلاثاء 28 فبراير/ شباط، وذلك في ظل التطورات المقلقة للوضع في الضفة الغربية المحتلة".
وقالت بعثة الإمارات لدى مجلس الأمن، عبر "تويتر"، إنه "في ظل التطورات المقلقة للوضع في الضفة الغربية المحتلة، طلبت دولة الإمارات عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن بشكل عاجل يوم غد الموافق 28 فبراير".
وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، عن "وقوع عمليتَي إطلاق نار قرب أريحا، أسفرت عن سقوط عدد من الإصابات في صفوف المستوطيين".
وأفادت القناة 13 العبرية، "بتعرض مركبة للمستوطنين قرب أريحا لإطلاق نار أسفرت عن إصابة مستوطن بجروح خطيرة جدا"، مشيرة إلى أن المنفذ انسحب من المكان بسلام.
وذكرت مصادر عبرية أخرى، بأن "منفذ عملية أريحا اصطدم في البداية بسيارة المستوطنين ثم نزل وفتح النار"، لافتة إلى أن "قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تبحث عن منفذ العملية في شارع 90 قرب أريحا".
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في لقاء سابق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
بيان مشترك لاجتماع العقبة يؤكد التزام فلسطين وإسرائيل بوقف الإجراءات الأحادية من 3 إلى 6 أشهر
أمس, 16:30 GMT
وأوضحت المصادر أن "هناك 4 إصابات في صفوف المستوطنين بعضها حرجة في عملية إطلاق نار ثانية قرب مكان العملية الأولى في أريحا"، مشيرة إلى أن منفذ عملية إطلاق النار في الأغوار أطلق النار في 5 نقاط على الطريق 90 قرب أريحا.
ولقي فلسطيني مصرعه ، وأُصيب أكثر من مائة آخرين، أمس الأحد، خلال اشتباكات بين فلسطينيين ومستوطنين وقوات إسرائيلية في جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن شابا يدعى سامح حمد الله محمود أقطش، "استشهد جراء إصابته بالرصاص الحي في البطن خلال اعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال على قرية زعترة، جنوب نابلس".
الجيش الإسرائيلي ينسف منزل فلسطيني في الخليل ويشرع في حملة اعتقالات - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
مقتل فلسطيني وإصابة 100 آخرين خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية شمالي الضفة الغربية
أمس, 20:49 GMT
وصرّح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس لوكالة سبوتنيك، إصابة أكثر من 100 شخص خلال اعتداء المستوطنين والقوات الإسرائيلية على المنازل والممتلكات العامة والسيارات في نابلس.
جاء ذلك في أعقاب عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني أمس، أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين جنوب نابلس.
وتزامنت الاشتباكات في الضفة الغربية مع انعقاد اجتماع رفيع المستوى في العقبة، بمشاركة مسؤولين من إسرائيل، وفلسطين، والولايات المتحدة، ومصر والأردن، حيث خلّص الاجتماع إلى إلزام إسرائيل بتجميد النشاط الإستيطاني لعدة أشهر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала