https://sputnikarabic.ae/20230227/الخارجية-الصينية-نحافظ-على-اتصالاتنا-مع-جميع-أطراف-الأزمة-الأوكرانية-1074064465.html

الخارجية الصينية: نحافظ على اتصالاتنا مع جميع أطراف الأزمة الأوكرانية

الخارجية الصينية: نحافظ على اتصالاتنا مع جميع أطراف الأزمة الأوكرانية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الاثنين، إن بكين تحافظ على اتصالاتها مع جميع أطراف النزاع الأوكراني في ضوء اعتزام الرئيس الأوكراني... 27.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-27T09:58+0000

2023-02-27T09:58+0000

2023-02-27T09:58+0000

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سبوتنيك. وأوضحت ماو في إفادة صحفية إن "موقف الصين من الأزمة الأوكرانية ثابت وواضح، وهو قائم على تعزيز محادثات السلام وتعزيز حل سياسي للأزمة، نحن على اتصال مستمر مع الأطراف المعنية، بما في ذلك أوكرانيا".وفي وقت سابق، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، يوم الجمعة الماضي، مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم أوكرانيا عسكريا واقتصاديًا، بجانب دراسة المقترح الصيني حول إنهاء الصراع الدائر.وقالت فون ديرلاين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، ورئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس، إن الاتحاد الأوروبي يجدد "تأكيده مواصلة دعم أوكرانيا عسكريا وإنسانيا واقتصاديا واستمرار الضغط على روسيا".وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي سوف "يعمل على تعزيز مرونة الاقتصاد الأوكراني ويعتزم تدريب 30 ألف عسكري أوكراني من خلال مهمته التدريبية وإمداد كييف بالأسلحة والذخائر الضرورية وتسريع عملية إنتاجها".يذكر أن وزارة الخارجية الصينية أكدت في بيان، يوم الجمعة الماضي، على ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن.جاء ذلك في اقتراح من 12 بندا أعلنته الخارجية الصينية، قالت فيه إن "الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد الناجح لحل الصراع"، ومن بين أبرز ما تضمنته الخطة ضرورة احترام سيادة كافة الدول، ونبذ عقلية الحرب الباردة، ووقف القتال والصراع.

https://sputnikarabic.ae/20230224/خطة-الخارجية-الصينية-لحل-الأزمة-الأوكرانية-1073964722.html

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