https://sputnikarabic.ae/20230227/المكسيك-مئات-الآلاف-يحتجون-ضد-تمرير-مقترح-رئاسي-لإصلاح-النظام-الانتخابي-1074049435.html

المكسيك.. مئات الآلاف يحتجون ضد تمرير مقترح رئاسي لإصلاح النظام الانتخابي

المكسيك.. مئات الآلاف يحتجون ضد تمرير مقترح رئاسي لإصلاح النظام الانتخابي

تظاهر الآلاف في العديد من مدن ومناطق المكسيك، أمس الأحد، احتجاجا على تمرير الكونغرس لمقترح رئاسي لإصلاح النظام الانتخابي، بعد سجال ونقاشات استمرت لأشهر. 27.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-27T02:05+0000

2023-02-27T02:05+0000

2023-02-27T02:05+0000

المكسيك

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وذكرت تقارير إعلامية، أن الآلاف من ممثلي أحزاب المعارضة وجمعيات حقوقية ومدنية خرجوا إلى الشوارع والساحات الرئيسية لمعارضة ما أسموه "رغبة الحكومة في نسف السلطة الانتخابية المستقلة وتطبيق تغييرات تهدد الديمقراطية".ووافق الكونغرس المكسيكي، الأسبوع الماضي، على إصلاح شامل للمعهد الوطني للانتخابات، السلطة الرئيسية لتدبير الشأن الانتخابي في البلاد، والذي وصفه الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور مرارا بأنه "فاسد وغير فعال".ونددت أحزاب المعارضة بالإصلاح واعتبرته محاولة لتصفية الحسابات الشخصية للرئيس، في إشارة إلى هزيمة لوبيز أوبرادور في انتخابات رئاسية سابقة اتهم فيها المعهد الانتخابي بالتلاعب بالنتائج.وينفي الرئيس أن التغييرات التي اقترحها في النظام الانتخابي ستضعف الديمقراطية المكسيكية، لكن منتقديه وعدوا بإحالة التشريع، الذي يخفض ميزانية المعهد الوطني للانتخابات وموظفيه ويقلص صلاحياته من بين أمور أخرى، إلى المحكمة العليا.ووفق العديد من المحللين السياسيين، فقد لعب المعهد الوطني للانتخابات دورا رئيسيا في خلق ديمقراطية تعددية أنهت في عام 2000 عقودا من حكم الحزب الواحد في المكسيك، كما حددت ولاية واحدة من ست سنوات للرؤساء الفيدراليين.من جهته، اعتبر المعهد الوطني للانتخابات أن إصلاح الرئيس ينتهك الدستور ويحد من استقلاليته ويقطع آلاف الوظائف المخصصة لحماية العملية الانتخابية، مما يزيد من صعوبة إجراء انتخابات حرة ونزيهة مستقبلا.

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