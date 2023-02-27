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https://sputnikarabic.ae/20230227/مقتل-إسرائيلي-يحمل-الجنسية-الأمريكية-في-إطلاق-نار-نفذه-فلسطينيون-جنوب-أريحا-بالضفة-الغربية-1074114964.html
مقتل إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية في إطلاق نار نفذه فلسطينيون جنوب أريحا بالضفة الغربية
مقتل إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية في إطلاق نار نفذه فلسطينيون جنوب أريحا بالضفة الغربية
قتل مواطن إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها، إثر إطلاق فلسطيني النار عليه عند مفترق بيت عربة جنوبي مدينة أريحا بالضفة الغربية. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T21:12+0000
2023-02-27T21:12+0000
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وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "هجوم مفترق بيت عربة: تأكدت وفاة الشاب البالغ من العمر 27 عامًا".من جانبه، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن "الإسرائيلي القتيل يحمل الجنسية الأميركية أيضا"، مؤكدا أن بلاده تدين مقتل الإسرائيلي الأمريكي، وأعمال العنف الواسعة للمستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت "وقوع عمليتَي إطلاق نار قرب أريحا، أسفرت عن سقوط عدد من الإصابات في صفوف المستوطيين".وأفادت القناة 13 العبرية، "بتعرض مركبة للمستوطنين قرب أريحا لإطلاق نار أسفرت عن إصابة مستوطن بجروح خطيرة جدا"، مشيرة إلى أن المنفذ انسحب من المكان بسلام.وذكرت مصادر عبرية أخرى، بأن "منفذ عملية أريحا اصطدم في البداية بسيارة المستوطنين ثم نزل وفتح النار"، لافتة إلى أن "قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تبحث عن منفذ العملية في شارع 90 قرب أريحا".كما لقي فلسطيني مصرعه ، وأُصيب أكثر من مائة آخرين، أمس الأحد، خلال اشتباكات بين فلسطينيين ومستوطنين وقوات إسرائيلية في جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن شابا يدعى سامح حمد الله محمود أقطش، "استشهد جراء إصابته بالرصاص الحي في البطن خلال اعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال على قرية زعترة، جنوب نابلس".وصرّح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس لوكالة سبوتنيك، إصابة أكثر من 100 شخص خلال اعتداء المستوطنين والقوات الإسرائيلية على المنازل والممتلكات العامة والسيارات في نابلس.جاء ذلك في أعقاب عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني أمس، أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين جنوب نابلس.وتزامنت الاشتباكات في الضفة الغربية مع انعقاد اجتماع رفيع المستوى في العقبة، بمشاركة مسؤولين من إسرائيل، وفلسطين، والولايات المتحدة، ومصر والأردن، حيث خلّص الاجتماع إلى إلزام إسرائيل بتجميد النشاط الإستيطاني لعدة أشهر.
https://sputnikarabic.ae/20230227/الإمارات-تدعو-مجلس-الأمن-لاجتماع-عاجل-الثلاثاء-في-ظل-التطورات-المقلقة-في-الضفة-الغربية-المحتلة--1074109527.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

مقتل إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية في إطلاق نار نفذه فلسطينيون جنوب أريحا بالضفة الغربية

21:12 GMT 27.02.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIالشرطة الإسرائيلية تطوق منطقة بعد هجوم في مدينة إلعاد المركزية، 5 مايو/ أيار 2022
الشرطة الإسرائيلية تطوق منطقة بعد هجوم في مدينة إلعاد المركزية، 5 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
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قتل مواطن إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها، إثر إطلاق فلسطيني النار عليه عند مفترق بيت عربة جنوبي مدينة أريحا بالضفة الغربية.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "هجوم مفترق بيت عربة: تأكدت وفاة الشاب البالغ من العمر 27 عامًا".
من جانبه، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن "الإسرائيلي القتيل يحمل الجنسية الأميركية أيضا"، مؤكدا أن بلاده تدين مقتل الإسرائيلي الأمريكي، وأعمال العنف الواسعة للمستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت "وقوع عمليتَي إطلاق نار قرب أريحا، أسفرت عن سقوط عدد من الإصابات في صفوف المستوطيين".
وأفادت القناة 13 العبرية، "بتعرض مركبة للمستوطنين قرب أريحا لإطلاق نار أسفرت عن إصابة مستوطن بجروح خطيرة جدا"، مشيرة إلى أن المنفذ انسحب من المكان بسلام.
وذكرت مصادر عبرية أخرى، بأن "منفذ عملية أريحا اصطدم في البداية بسيارة المستوطنين ثم نزل وفتح النار"، لافتة إلى أن "قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تبحث عن منفذ العملية في شارع 90 قرب أريحا".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
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18:00 GMT
كما لقي فلسطيني مصرعه ، وأُصيب أكثر من مائة آخرين، أمس الأحد، خلال اشتباكات بين فلسطينيين ومستوطنين وقوات إسرائيلية في جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن شابا يدعى سامح حمد الله محمود أقطش، "استشهد جراء إصابته بالرصاص الحي في البطن خلال اعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال على قرية زعترة، جنوب نابلس".
وصرّح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس لوكالة سبوتنيك، إصابة أكثر من 100 شخص خلال اعتداء المستوطنين والقوات الإسرائيلية على المنازل والممتلكات العامة والسيارات في نابلس.
جاء ذلك في أعقاب عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني أمس، أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين جنوب نابلس.
وتزامنت الاشتباكات في الضفة الغربية مع انعقاد اجتماع رفيع المستوى في العقبة، بمشاركة مسؤولين من إسرائيل، وفلسطين، والولايات المتحدة، ومصر والأردن، حيث خلّص الاجتماع إلى إلزام إسرائيل بتجميد النشاط الإستيطاني لعدة أشهر.
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