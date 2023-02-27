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https://sputnikarabic.ae/20230227/ناسا-تؤجل-إطلاق-مهمة-كرو-6-لمحطة-الفضاء-الدولية-بسبب-عطل-فني-1074059229.html
"ناسا" تؤجل إطلاق مهمة "كرو 6" لمحطة الفضاء الدولية بسبب عطل فني
"ناسا" تؤجل إطلاق مهمة "كرو 6" لمحطة الفضاء الدولية بسبب عطل فني
أرجأت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم الاثنين، إطلاق مهمة "كرو 6" إلى محطة الفضاء الدولية بسبب مشكلة تتعلق بالأنظمة الأرضية. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T08:46+0000
2023-02-27T08:46+0000
ناسا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار محطة الفضاء الدولية
رائد فضاء
أخبار الإمارات العربية المتحدة
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وقالت "ناسا" في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، إن إطلاق مهمة "كرو-6" المأهولة تم إلغاؤها بسبب مشكلة في الأنظمة الأرضية".وأضافت وكالة ناسا أنه سيتم الإعلان، في وقت لاحق، عن تاريخ وتوقيت الإطلاق الجديد للمهمة، التي تضم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.و"كرو 6" هي أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وثاني مهمة إماراتية لمحطة الفضاء الدولية.وأطلق هذه المهمة مركز محمد بن راشد للفضاء في إطار برنامج الإمارات لرواد الفضاء.وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن قرار تأجيل المهمة جاء قبل دقيقتين على ساعة العد التنازلي على خلفية عطل فني متعلق بالسائل المستخدم لإشعال محركات الصاروخ "فالكون 9" عند الإقلاع.
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ناسا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار محطة الفضاء الدولية, رائد فضاء, أخبار الإمارات العربية المتحدة
ناسا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار محطة الفضاء الدولية, رائد فضاء, أخبار الإمارات العربية المتحدة

"ناسا" تؤجل إطلاق مهمة "كرو 6" لمحطة الفضاء الدولية بسبب عطل فني

08:46 GMT 27.02.2023
© AFP 2023 / Aubrey Gemignani/ NASAصاروخ سبيس لونتش سيسيتم ( Space Launch System) مع المركبة الفضائية أوريون، مركز الفضاء كينيدي، فلوريدا، الولايات المتحدة 17 مارس 2022
صاروخ سبيس لونتش سيسيتم ( Space Launch System) مع المركبة الفضائية أوريون، مركز الفضاء كينيدي، فلوريدا، الولايات المتحدة 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
© AFP 2023 / Aubrey Gemignani/ NASA
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أرجأت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم الاثنين، إطلاق مهمة "كرو 6" إلى محطة الفضاء الدولية بسبب مشكلة تتعلق بالأنظمة الأرضية.
وقالت "ناسا" في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، إن إطلاق مهمة "كرو-6" المأهولة تم إلغاؤها بسبب مشكلة في الأنظمة الأرضية".
وأضافت وكالة ناسا أنه سيتم الإعلان، في وقت لاحق، عن تاريخ وتوقيت الإطلاق الجديد للمهمة، التي تضم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.
و"كرو 6" هي أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وثاني مهمة إماراتية لمحطة الفضاء الدولية.
وأطلق هذه المهمة مركز محمد بن راشد للفضاء في إطار برنامج الإمارات لرواد الفضاء.
وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن قرار تأجيل المهمة جاء قبل دقيقتين على ساعة العد التنازلي على خلفية عطل فني متعلق بالسائل المستخدم لإشعال محركات الصاروخ "فالكون 9" عند الإقلاع.
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