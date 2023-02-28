https://sputnikarabic.ae/20230228/الذكاء-البشري-عبر-الأخطبوط-وطفرات-الهيموجلوبين-الفريد-وهندسة-الشمس-والاحترار-1074148150.html
الذكاء البشري عبر الأخطبوط وطفرات الهيموجلوبين الفريد وهندسة الشمس والاحترار
الذكاء البشري عبر الأخطبوط وطفرات الهيموجلوبين الفريد وهندسة الشمس والاحترار
يبحث العلماء آلية التماسيح في الاستخدام الأمثل للتنفس عن طريق فحص البروتينات القديمة، يقول الباحثون إننا بحاجة فورية إلى اختبار تقنيات الهندسة الجيولوجية... 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T15:52+0000
2023-02-28T15:52+0000
2023-02-28T15:52+0000
راديو
مرايا العلوم
الشمس
بروتين
الكوليرا
المياه
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074145534_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_d253fde91a07483dc09fccd2c4d3fdd0.png
الذكاء البشري عبر الأخطبوط وطفرات الهيموجلوبين الفريد وهندسة الشمس والاحترار
الذكاء البشري عبر الأخطبوط وطفرات الهيموجلوبين الفريد وهندسة الشمس والاحترار
واختراق علمي بتسجيل موجات الدماغ للأخطبوط المتحرك بحرية تامة للتقرب من استيعاب مفاهيم القدرات الإدراكية.تكست الحلقة:- أظهر بحث جديد قدرة بعض الأسماك على التعرف إلى وجهها، وتمييزه عن غيرها، عند النظر في المرآة، وهو سلوك ينم عن وعي ذاتي، لم يثبت وجوده حتى وقتنا هذا إلا لدى البشر وقلة من الأنواع الأخرى.- يقول الباحثون إنه قد لا تتمكن الأدوات العلمية التي أرسلناها إلى المريخ من اكتشاف علامات الحياة هناك. وأظهرت اختبارات هذه الأدوات على عينات من صحراء أتاكاما أنها ربما ليست حساسة بما يكفي لاكتشاف المواد البيولوجية..- في هذه الحلقة أيضا نتناول تأثير صناعة الملابس على البيئة والإجراءات الضرورية التي ينبغي اتخاذها قبل فوات الأوان.. وعلى سبيل المثال تعتبر الصناعة من أكبر مستهلكي المياه في العالم بل تستمر في استنزاف هذا المورد.. هذا فضلا عن الخطر الذي تشكله جسيمات البلاستيك الدقيقة حيث تتسرب بعض الألياف البلاستيكية، لتمثل ما يتراوح بين 20% و35% من إجمالي الجسيمات البلاستيكية الدقيقة التي تكتظ بها المحيطات. هذا بجانب المخاطر التي تحملها بعض المواد الكيميائية، التي تستخدم في صناعة أنسجة مقاومة للبقع، والمبيدات الحشرية اللازمة لحماية المحاصيل الزراعية مثل القطن.كذلك نلتقي في الثقب الذهبي أحد الأسماء البارزة في ميادين العلم، وهو هيرمان فايل الرياضياتي والفيزيائي النظري الذي كان لأبحاثه أهمية كبرى في الفيزياء النظرية وكذلك القواعد الرياضية البحتة بما في ذلك نظرية الأعداد. كما اعتبر واحدا من أكثر علماء الرياضيات تأثيرا في القرن العشرين..الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفقالإعداد والتقديم: أحمد أحمد
الشمس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074145534_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_c3ffee91c005bf721e4ad2a38d5bfd52.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مرايا العلوم, الشمس, بروتين, الكوليرا, المياه, аудио
مرايا العلوم, الشمس, بروتين, الكوليرا, المياه, аудио
الذكاء البشري عبر الأخطبوط وطفرات الهيموجلوبين الفريد وهندسة الشمس والاحترار
تابعنا عبر
يبحث العلماء آلية التماسيح في الاستخدام الأمثل للتنفس عن طريق فحص البروتينات القديمة، يقول الباحثون إننا بحاجة فورية إلى اختبار تقنيات الهندسة الجيولوجية الشمسية لمواجهة أزمة التغير المناخي
واختراق علمي بتسجيل موجات الدماغ للأخطبوط المتحرك بحرية تامة للتقرب من استيعاب مفاهيم القدرات الإدراكية.
- أظهر بحث جديد قدرة بعض الأسماك على التعرف إلى وجهها، وتمييزه عن غيرها، عند النظر في المرآة، وهو سلوك ينم عن وعي ذاتي، لم يثبت وجوده حتى وقتنا هذا إلا لدى البشر وقلة من الأنواع الأخرى.
- اكتشف العلماء كيفية تسجيل نشاط الدماغ
في الأخطبوطات المستيقظة والمتحركة - وهي خطوة رائعة في فهم كيفية تحكم الدماغ في سلوكها.. حدث ذلك من خلال زرع الأقطاب الكهربائية ومسجل البيانات مباشرة في أدمغة تلك الكائنات..
- يقول الباحثون إنه قد لا تتمكن الأدوات العلمية التي أرسلناها إلى المريخ من اكتشاف علامات الحياة هناك. وأظهرت اختبارات هذه الأدوات على عينات من صحراء أتاكاما أنها ربما ليست حساسة بما يكفي لاكتشاف المواد البيولوجية
..
- يقول خبراء الصحة إن تفشي وباء الكوليرا على مستوى العالم يزداد بضراوة حتى بات أكثر من مليار شخص معرضين للخطر..
- في هذه الحلقة أيضا نتناول تأثير صناعة الملابس على البيئة والإجراءات الضرورية التي ينبغي اتخاذها قبل فوات الأوان.. وعلى سبيل المثال تعتبر الصناعة من أكبر مستهلكي المياه في العالم بل تستمر في استنزاف هذا المورد.. هذا فضلا عن الخطر الذي تشكله جسيمات البلاستيك الدقيقة
حيث تتسرب بعض الألياف البلاستيكية، لتمثل ما يتراوح بين 20% و35% من إجمالي الجسيمات البلاستيكية الدقيقة التي تكتظ بها المحيطات. هذا بجانب المخاطر التي تحملها بعض المواد الكيميائية، التي تستخدم في صناعة أنسجة مقاومة للبقع، والمبيدات الحشرية اللازمة لحماية المحاصيل الزراعية مثل القطن
.
كذلك نلتقي في الثقب الذهبي أحد الأسماء البارزة في ميادين العلم، وهو هيرمان فايل الرياضياتي والفيزيائي النظري الذي كان لأبحاثه أهمية كبرى في الفيزياء النظرية وكذلك القواعد الرياضية البحتة بما في ذلك نظرية الأعداد. كما اعتبر واحدا من أكثر علماء الرياضيات تأثيرا في القرن العشرين..
الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفق
الإعداد والتقديم: أحمد أحمد