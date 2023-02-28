https://sputnikarabic.ae/20230228/المصالحة-الروسي-يرصد-عمليتي-قصف-من-قبل-المسلحين-في-منطقة-إدلب-بسوريا-1074160278.html
المصالحة الروسي يرصد عمليتي قصف من قبل المسلحين في منطقة إدلب بسوريا
المصالحة الروسي يرصد عمليتي قصف من قبل المسلحين في منطقة إدلب بسوريا
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله عمليتي قصف من قبل مسلحي ("جبهة النصرة" والحزب الإسلامي التركستاني المحظوران في روسيا) في منطقة إدلب لخفض التصعيد... 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T22:37+0000
2023-02-28T22:37+0000
2023-02-28T22:37+0000
روسيا
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إدلب
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موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، العميد البحري أوليغ غورينوف في بيان له يوم الثلاثاء، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد عمليتين قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية والحزب الإسلامي التركستاني".وأوضح أنه تم تسجيل عملية قصف واحدة في كل من محافظتي إدلب واللاذقية.وأشار إلى أن هجوم بطائرة مسيرة نفذه المسلحين على مواقع الجيش السوري بمحافظة اللاذقية أسفر عن مقتل عسكري سوري واحد.وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
https://sputnikarabic.ae/20230124/المصالحة-الروسي-يرصد-5-حالات-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-محافظة-إدلب-السورية-1072678779.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, إدلب
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, إدلب
المصالحة الروسي يرصد عمليتي قصف من قبل المسلحين في منطقة إدلب بسوريا
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله عمليتي قصف من قبل مسلحي ("جبهة النصرة" والحزب الإسلامي التركستاني المحظوران في روسيا) في منطقة إدلب لخفض التصعيد في شمال سوريا.
موسكو - سبوتنيك
. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، العميد البحري أوليغ غورينوف في بيان له يوم الثلاثاء، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد عمليتين قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية والحزب الإسلامي التركستاني".
وأوضح أنه تم تسجيل عملية قصف واحدة في كل من محافظتي إدلب واللاذقية.
وأشار إلى أن هجوم بطائرة مسيرة نفذه المسلحين على مواقع الجيش السوري بمحافظة اللاذقية أسفر عن مقتل عسكري سوري واحد.
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حلب
وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.