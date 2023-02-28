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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230228/الولايات-المتحدة-تقر-بمشكلة-الفساد-في-أوكرانيا-1074150651.html
الولايات المتحدة تقر بمشكلة الفساد في أوكرانيا
الولايات المتحدة تقر بمشكلة الفساد في أوكرانيا
صرح نائب وزير الدفاع الأمريكي كولين كاهل، بأن واشنطن تقر بمشكلة الفساد في أوكرانيا، لكنها تعتقد أن الأسلحة الموردة تستخدم للغرض المقصود منها. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T16:46+0000
2023-02-28T17:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
المساعدات
أخبار أوكرانيا
واشنطن
فساد
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وقال كال في جلسة استماع بالكونغرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء: "لقد كنت أعمل على قضية أوكرانيا منذ تسع سنوات، وطوال فترة تفاعلنا بأكملها، كان الفساد هو أهم قضية أثارناها مع ممثلي السلطات الأوكرانية. ونعتقد أن الأوكرانيين يستخدمون بشكل صحيح ما حصلوا عليه".وأشار تقرير إعلامي، في وقت سابق، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في تتبع المساعدات التي قدمتها لأوكرانيا والتي يتجاوز حجمها 110 مليارات دولار، شاملة مساعدات عسكرية واقتصادية.بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإن مسؤولين كبار في هيئة الرقابة سيضغطون لنشر مراقبيين ومحققين في أوكرانيا لتتبع حركة هذه المساعدات.وقال مفتشون من البنتاغون والخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مقابلة مع الصحيفة، إنهم تمكنوا من إجراء مهام رقابية مهمة عن بُعد باستخدام موظفين مقيمين في واشنطن وبولندا وألمانيا.وستكون وظيفة المراقبيين ضمان عدم بيع الأسلحة أو حدوث اختلاس في أموال الضرائب والتأكد من أن برامج المساعدة تعمل بشكل صحيح.مع تصعيد الرقابة الغربية، كثف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الأسابيع الأخيرة جهود مكافحة الفساد، وطرد مسؤولين وأمر باعتقال مسؤولين سابقين.يذكر أنه في عام 2022، خصص الكونغرس أكثر من 113 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، وفقًا لوثائق حكومية.
https://sputnikarabic.ae/20230220/وول-ستريت-جورنال-الولايات-المتحدة-تفكر-بإرسال-مراقبين-لأوكرانيا-لتعقب-حركة-المساعدات-1073748946.html
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العالم, المساعدات, أخبار أوكرانيا, واشنطن, فساد
العالم, المساعدات, أخبار أوكرانيا, واشنطن, فساد

الولايات المتحدة تقر بمشكلة الفساد في أوكرانيا

16:46 GMT 28.02.2023 (تم التحديث: 17:11 GMT 28.02.2023)
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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صرح نائب وزير الدفاع الأمريكي كولين كاهل، بأن واشنطن تقر بمشكلة الفساد في أوكرانيا، لكنها تعتقد أن الأسلحة الموردة تستخدم للغرض المقصود منها.
وقال كال في جلسة استماع بالكونغرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء: "لقد كنت أعمل على قضية أوكرانيا منذ تسع سنوات، وطوال فترة تفاعلنا بأكملها، كان الفساد هو أهم قضية أثارناها مع ممثلي السلطات الأوكرانية. ونعتقد أن الأوكرانيين يستخدمون بشكل صحيح ما حصلوا عليه".
وأشار تقرير إعلامي، في وقت سابق، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في تتبع المساعدات التي قدمتها لأوكرانيا والتي يتجاوز حجمها 110 مليارات دولار، شاملة مساعدات عسكرية واقتصادية.
بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإن مسؤولين كبار في هيئة الرقابة سيضغطون لنشر مراقبيين ومحققين في أوكرانيا لتتبع حركة هذه المساعدات.
وقال مفتشون من البنتاغون والخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مقابلة مع الصحيفة، إنهم تمكنوا من إجراء مهام رقابية مهمة عن بُعد باستخدام موظفين مقيمين في واشنطن وبولندا وألمانيا.
وأضاف المفتشون أنه بعد الرحلة التي قاموا بها إلى كييف في أواخر يناير/كانون الثاني، سيضغطون لنشر 177 مراقبا ومحققا في أوكرانيا لمتابعة هذه المساعدات.
وستكون وظيفة المراقبيين ضمان عدم بيع الأسلحة أو حدوث اختلاس في أموال الضرائب والتأكد من أن برامج المساعدة تعمل بشكل صحيح.
قوات الناتو على حدود روسيا - مروحيات هجومية تابعة لقوات الجيش الأمريكي في لاتفيا، 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"وول ستريت جورنال": الولايات المتحدة تفكر بإرسال مراقبين لأوكرانيا لتعقب حركة المساعدات
20 فبراير, 08:48 GMT
مع تصعيد الرقابة الغربية، كثف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الأسابيع الأخيرة جهود مكافحة الفساد، وطرد مسؤولين وأمر باعتقال مسؤولين سابقين.
يذكر أنه في عام 2022، خصص الكونغرس أكثر من 113 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، وفقًا لوثائق حكومية.
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