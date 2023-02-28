https://sputnikarabic.ae/20230228/تونس-تطالب-البعثات-الدبلوماسية-بعدم-التدخل-في-شؤونها-الداخلية-1074159894.html
تونس تطالب البعثات الدبلوماسية بعدم التدخل في شؤونها الداخلية
تونس تطالب البعثات الدبلوماسية بعدم التدخل في شؤونها الداخلية
طالبت تونس، البعثات الدبلوماسية الأجنبية باحترام قوانين البلاد وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T21:49+0000
2023-02-28T21:49+0000
2023-02-28T21:50+0000
أخبار تونس اليوم
سفراء
العالم العربي
قطع علاقات دبلوماسية
تدخل
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جاء ذلك في بيان صادر وزارة الخارجية التونسية، اليوم الثلاثاء، بحسب موقع قناة "نسمة".وذكر البيان أن طلب وزارة الخارجية يأتي "على إثر ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بخصوص تتبّع بعض الأشخاص على خلفيّة اتصالاتهم مع بعثات دبلوماسية معتمدة بتونس".وطالب البيان السفراء إلى التقيد بمقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تلزم الدبلوماسيين باحترام قوانين الدولة المعتمدين لديها وعدم التدخل في شؤونها الدّاخلية.يأتي هذا البيان إثر تداول أنباء على عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تتبع بعض الأشخاص على خلفية اتصالهم ببعثات دبلوماسية معتمدة في تونس.
https://sputnikarabic.ae/20230228/الرئيس-التونسي-يجري-مباحثات-مع-رئيس-وزراء-قطر-1074157025.html
أخبار تونس اليوم
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, سفراء, العالم العربي, قطع علاقات دبلوماسية, تدخل
أخبار تونس اليوم, سفراء, العالم العربي, قطع علاقات دبلوماسية, تدخل
تونس تطالب البعثات الدبلوماسية بعدم التدخل في شؤونها الداخلية
21:49 GMT 28.02.2023 (تم التحديث: 21:50 GMT 28.02.2023) تابعنا عبر
طالبت تونس، البعثات الدبلوماسية الأجنبية باحترام قوانين البلاد وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
جاء ذلك في بيان صادر وزارة الخارجية التونسية، اليوم الثلاثاء، بحسب موقع
قناة "نسمة".
وذكر البيان أن طلب وزارة الخارجية
يأتي "على إثر ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بخصوص تتبّع بعض الأشخاص على خلفيّة اتصالاتهم مع بعثات دبلوماسية معتمدة بتونس".
وطالب البيان السفراء إلى التقيد بمقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تلزم الدبلوماسيين باحترام قوانين الدولة المعتمدين لديها وعدم التدخل في شؤونها الدّاخلية.
يأتي هذا البيان إثر تداول أنباء على عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تتبع بعض الأشخاص على خلفية اتصالهم ببعثات دبلوماسية معتمدة في تونس.