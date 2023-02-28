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https://sputnikarabic.ae/20230228/رئيس-وزراء-مالي-الإمدادات-العسكرية-الروسية-ساعدت-جيشنا-على-إثارة-الرعب-بين-الإرهابيين-1074116850.html
رئيس وزراء مالي: الإمدادات العسكرية الروسية ساعدت جيشنا على إثارة الرعب بين الإرهابيين
رئيس وزراء مالي: الإمدادات العسكرية الروسية ساعدت جيشنا على إثارة الرعب بين الإرهابيين
قال رئيس الوزراء المالي الانتقالي تشوجويل كوكالا مايغا، إن إمداد مالي بالمعدات العسكرية الروسية جعل من الممكن عكس الوضع مع الإرهاب في البلاد، والآن بات... 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T01:25+0000
2023-02-28T01:25+0000
أخبار مالي
سيرغي لافروف
المعدات العسكرية
روسيا
التعاون العسكري
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وأضاف في مقابلة مع سبوتنيك وكالة سبوتنيك يوم الاثنين، "بالنسبة إلى الماليين، ليست الكمية هي المهمة، ولكن النتيجة".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن موسكو أرسلت دفعة كبيرة من الطائرات إلى مالي في 19 يناير/كانون الثاني، وأن التعاون العسكري شهد هذا العام تطورا جديدا.كان وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، قال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي في العاصمة المالية باماكو، الثلاثاء 7 فبراير/شباط الجاري، إن روسيا تلبي جميع احتياجات بلاده، في إطار تعزيز قوات الأمن والدفاع.وكانت الحكومة المالية قد تسلمت في 19 يناير/كانون الثاني، دفعة أخرى من طائرات حربية منها مقاتلات من طراز "سو-25"، بالإضافة إلى مروحيات قتالية من طراز "إم آي 8".وفي أغسطس/ آب الماضي تسلمت الحكومة المالية طائرات حربية روسية؛ منها مقاتلات طراز "سو-25"، و"إل-39" بالإضافة إلى مروحيات قتالية من طراز "إم آي 24"، وإم آي 8"، وطائرات نقل تكتيكية من طراز "إير باص. سي-295".
https://sputnikarabic.ae/20230211/بعد-تصريحات-ديوب-بشأن-التعزيزات-الأمنية-الروسية-الجيش-المالي-يعلن-تحييد-82-إرهابيا-1073369743.html
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أخبار مالي, سيرغي لافروف, المعدات العسكرية, روسيا, التعاون العسكري
أخبار مالي, سيرغي لافروف, المعدات العسكرية, روسيا, التعاون العسكري

رئيس وزراء مالي: الإمدادات العسكرية الروسية ساعدت جيشنا على إثارة الرعب بين الإرهابيين

01:25 GMT 28.02.2023
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير خارجية مالي عبد الله ديوب في اجتماع في باماك، مالي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير خارجية مالي عبد الله ديوب في اجتماع في باماك، مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
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قال رئيس الوزراء المالي الانتقالي تشوجويل كوكالا مايغا، إن إمداد مالي بالمعدات العسكرية الروسية جعل من الممكن عكس الوضع مع الإرهاب في البلاد، والآن بات المسلحون خائفين.
وأضاف في مقابلة مع سبوتنيك وكالة سبوتنيك يوم الاثنين، "بالنسبة إلى الماليين، ليست الكمية هي المهمة، ولكن النتيجة".
وأكد أن "اليوم يمكننا أن القول إن الخوف قد انتقل إلى المعسكر الآخر. الإرهابيون لم يعودوا يثيرون الخوف في مالي. على النقيض أصبح الجيش المالي يرعب الإرهابيين، وهذا هو المطلوب.. التعاون (مع روسيا في المجال العسكري) سيستمر".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن موسكو أرسلت دفعة كبيرة من الطائرات إلى مالي في 19 يناير/كانون الثاني، وأن التعاون العسكري شهد هذا العام تطورا جديدا.
كان وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، قال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي في العاصمة المالية باماكو، الثلاثاء 7 فبراير/شباط الجاري، إن روسيا تلبي جميع احتياجات بلاده، في إطار تعزيز قوات الأمن والدفاع.
وزير خارجية مالي عبد الله ديوب أثناء زيارته إلى موسكو وإجراء مقابلة صحفية مع وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
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11 فبراير, 02:40 GMT
وكانت الحكومة المالية قد تسلمت في 19 يناير/كانون الثاني، دفعة أخرى من طائرات حربية منها مقاتلات من طراز "سو-25"، بالإضافة إلى مروحيات قتالية من طراز "إم آي 8".
وفي أغسطس/ آب الماضي تسلمت الحكومة المالية طائرات حربية روسية؛ منها مقاتلات طراز "سو-25"، و"إل-39" بالإضافة إلى مروحيات قتالية من طراز "إم آي 24"، وإم آي 8"، وطائرات نقل تكتيكية من طراز "إير باص. سي-295".
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