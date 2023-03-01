https://sputnikarabic.ae/20230301/أمير-قطر-يجري-مباحثات-مع--مستشار-الأمن-الوطني-الإماراتي-حول-تعزيز-العلاقات-1074198038.html

أمير قطر يجري مباحثات مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي حول تعزيز العلاقات

أمير قطر يجري مباحثات مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي حول تعزيز العلاقات

أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مباحثات مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان حول تعزيز العلاقات بين الجانبين. 01.03.2023, سبوتنيك عربي

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قطر

أخبار الإمارات العربية المتحدة

علاقات ثنائية

العالم العربي

مناقشات

أزمة قطر مع دول الخليج

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جاء ذلك خلال لقاء بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء، حيث يجري مستشار الأمن الوطني الإماراتي زيارة لقطر، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".وشهد اللقاء استعراض "العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات".كما ناقش أمير قطر والمسؤول الإماراتي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.وتم استئناف العلاقات بين البلدين الخليجيين في عام 2021، بعد سنوات من أزمة سياسية بدأت في يونيو/ حزيران 2017، وقطعت خلالها كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر.

https://sputnikarabic.ae/20230227/أمير-قطر-يعلن-عن-استثمارات-جديدة-وزيادة-التعاون-مع-مصر-في-جميع-المجالات-الممكنة-1074096278.html

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قطر, أخبار الإمارات العربية المتحدة, علاقات ثنائية, العالم العربي, مناقشات, أزمة قطر مع دول الخليج