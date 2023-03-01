https://sputnikarabic.ae/20230301/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-دونيتسك-30-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1074199242.html

القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 30 مرة خلال اليوم الماضي

القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 30 مرة خلال اليوم الماضي

أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت دونيتسك 30... 01.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-01T22:17+0000

2023-03-01T22:17+0000

2023-03-01T22:17+0000

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وجاء في بيانٍ صدر عن المكتب ونشر على صفحتها في "تلغرام"، أن الفصائل المسلحة الأوكرانية استهدفت أراضي الجمهورية الشعبية خلال القصف بـ 178 قطعة ذخيرة من مختلف العيارات.ووفقا لبيان المكتب: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 30 واقعة إطلاق نار من جانب القوات الأوكرانية، وباتجاه دونيتسك، أطلق العدو 13 قذيفة وصاروخ من عيار 155 ملم ،وعلى غورلوفكا 14 قذيفة عيار 155، وقذيفتان على ياسينوفاتسكي وواحدة على مدينة فولنوفاخا من عيار 155 ملم.وقال المركز المشترك، إن أوكرانيا استخدمت في المجموع 178 قذيفة.ونوه المكتب أن 8 مناطق تعرضت للقصف في الجمهورية:غورلوفكا، دونيتسك، ميكيفكا، بانتيليمونوفكا وشيروكايا بالكا، ومنطقة ياسينوفاتسكي، وألكساندروفكا، وفلاديميروفكا.كما اشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية، استهدفت قبل ذلك بيوم كافة مناطق الجمهورية بـ 22 قذيفة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20230301/جندي-أوكراني-كييف-تخسر-سرية-أو-اثنتين-يوميا-في-أرتيوموفسك-ويجب-ترك-المدينة-1074195346.html

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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, أخبار العالم الآن