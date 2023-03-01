https://sputnikarabic.ae/20230301/الكرملين-يدحض-مزاعم-كييف-بعدم-مشاركتها-في-الهجمات-على-روسيا-1074174410.html
الكرملين يدحض مزاعم كييف بعدم مشاركتها في الهجمات على روسيا
الكرملين يدحض مزاعم كييف بعدم مشاركتها في الهجمات على روسيا
دحض المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، المزاعم التي أطلقها مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك، التي ادعى فيها بأنه... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T11:28+0000
2023-03-01T11:28+0000
2023-03-01T11:28+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقًا على هذه التصريحات: "نحن لا نصدقه".وزعم ميخائيل بودولياك، مستشار مكتب فلاديمير زيلينسكي، قبل ذلك، بأنه لا علاقة لكييف بهجمات تعرضت لها روسيا يوم أمس الثلاثاء.كما أعلن حاكم مقاطعة موسكو، أندريه فوروبيوف، أن طائرة مسيرة سقطت، بالقرب من بلدة غوباستوفو في مقاطعة كولومنا المجاورة للعاصمة الروسية.وبحسب فوروبيوف، كان هدف الطائرة المسيرة، على الأرجح، هو أحد منشآت البنية التحتية المدنية، مشيرًا إلى عدم وقوع أضرار.وأصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، تعليمات لتحديد جميع ملابسات محاولات كييف لاستخدام طائرات دون طيار، لمهاجمة أهداف في مقاطعة موسكو وجمهورية أديغيا، وكوبان (إقليم كراسنودار).
https://sputnikarabic.ae/20230301/الجيش-الروسي-يتصدى-لهجوم-شامل-بطائرات-مسيرة-على-شبه-جزيرة-القرم-1074173581.html
https://sputnikarabic.ae/20230301/القوات-المسلحة-الروسية-تتقدم-على-محور-كريمينايا-بغطاء-مدفعي-وتقدم-للمدرعات-1074169286.html
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روسيا
الكرملين يدحض مزاعم كييف بعدم مشاركتها في الهجمات على روسيا
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دحض المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، المزاعم التي أطلقها مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك، التي ادعى فيها بأنه لا علاقة لكييف بالهجمات التي تعرضت لها روسيا أخيرا.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقًا على هذه التصريحات: "نحن لا نصدقه".
وزعم ميخائيل بودولياك، مستشار مكتب فلاديمير زيلينسكي، قبل ذلك، بأنه لا علاقة لكييف بهجمات تعرضت لها روسيا يوم أمس الثلاثاء.
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن "منظومة الحرب الإلكترونية الروسية" اعترضت طائرات مسيرة أوكرانية حاولت مهاجمة أهداف مدنية في إقليم كراسنودار وجمهورية أديغيا الروسية.
كما أعلن حاكم مقاطعة موسكو، أندريه فوروبيوف، أن طائرة مسيرة سقطت، بالقرب من بلدة غوباستوفو في مقاطعة كولومنا المجاورة للعاصمة الروسية.
وبحسب فوروبيوف، كان هدف الطائرة المسيرة، على الأرجح، هو أحد منشآت البنية التحتية المدنية، مشيرًا إلى عدم وقوع أضرار.
وأوضحت أجهزة الطوارئ الروسية في وقت لاحق، لوكالة "سبوتنيك"، أن الطائرة المسيرة سقطت بالقرب من محطة توزيع غاز.
وأصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، تعليمات لتحديد جميع ملابسات محاولات كييف لاستخدام طائرات دون طيار، لمهاجمة أهداف في مقاطعة موسكو وجمهورية أديغيا، وكوبان (إقليم كراسنودار).