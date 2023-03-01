https://sputnikarabic.ae/20230301/رئيس-النواب-اليمني-إن-لم-تصل-الهدنة-إلى-تسوية-شاملة-فهي-مضيعة-للوقت-1074194701.html

رئيس النواب اليمني: إن لم تصل الهدنة إلى تسوية شاملة فهي مضيعة للوقت

رئيس النواب اليمني: إن لم تصل الهدنة إلى تسوية شاملة فهي مضيعة للوقت

قلّل رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان البركاني، اليوم الأربعاء، من جدوى تجديد وتوسيع هدنة الأمم المتحدة المنقضية في اليمن مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إن لم... 01.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-01T18:37+0000

2023-03-01T18:37+0000

2023-03-01T18:37+0000

العالم العربي

الحرب على اليمن

أنصار الله

مجلس النواب اليمني

منظمة الأمم المتحدة

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القاهرة - سبوتنيك. وقال البركاني، خلال لقائه في العاصمة الأردنية عمّان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إن "لم تصل الهدنة إلى تسوية شاملة فهي مضيعة للوقت وازدياد لمعاناة اليمنيين".وأضاف بأن "الحوثيين أُعطوا كل شيء دون أن يقدموا خطوة واحدة، بل زادوا عتواً ونفوراً وتهديد الملاحة الدولية وإيقاف تصدير المنشآت النفطية وإعاقة كل خطوات السلام والإيغال في الممارسات ضد المواطنين اليمنيين".وطالب رئيس مجلس النواب اليمني، بـ "ممارسة الضغط على الحوثيين لوقف العبث بالملف الإنساني ومصالح المواطنين والتنفيذ الكامل لبنود الهدنة، وعلى رأسها فتح الطرق الرئيسية في محافظة تعز ورفع الحصار عن المدينة على الفور وملف الأسرى وتنفيذ اتفاق ستوكهولم [توصلت إليه الحكومة والجماعة أواخر 2018 لتجنيب الحديدة الحرب]"، على حد قوله.من جانبه، قدم المبعوث الأممي في اللقاء "شرحاً مفصلاً عن لقاءاته مع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية في إطار الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة والجهود المشتركة للوصول إلى اتفاق سلام بالبناء على ما أنجز".وفي الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعرب غروندبرغ، عن أسفه لعدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع هدنة الأمم المتحدة، مؤكداً استمرار جهوده لتحقيق ذلك.وقالت "أنصار الله"، إن مفاوضات تمديد الهدنة وصلت إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230116/المشاط-يؤكد-على-أهمية-دور-الأمم-المتحدة-وما-تبذله-من-جهود-للدفع-بعملية-السلام-في-اليمن-1072366451.html

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العالم العربي, الحرب على اليمن, أنصار الله, مجلس النواب اليمني, منظمة الأمم المتحدة