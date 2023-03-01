https://sputnikarabic.ae/20230301/روسيا-بيان-واشنطن-بشأن-عمليات-تفتيش-ثنائية-في-إطار-ستارت-جاء-متأخرا-1074181534.html

روسيا: بيان واشنطن بشأن عمليات تفتيش ثنائية في إطار "ستارت" جاء متأخرا

روسيا: بيان واشنطن بشأن عمليات تفتيش ثنائية في إطار "ستارت" جاء متأخرا

صرح نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن البيان الأمريكي بشأن عمليات التفتيش الثنائية بموجب معاهدة "ستارت" جاء متأخرا، مؤكدا أن قرار موسكو... 01.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-01T14:15+0000

2023-03-01T14:15+0000

2023-03-01T14:15+0000

روسيا

معاهدة ستارت

ستارت 3

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070775302_0:484:1365:1252_1920x0_80_0_0_94119adb9eaf167693ed4323e23451a1.jpg

موسكو – سبوتنيك. وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "ذكرت وزارة الخارجية في بيانها الصادر يوم 21 شباط / فبراير، أنه لا يمكننا التصالح مع هذا الوضع (الراهن) الذي يختلف جذريًا عما كان سائداً في أثناء وضع المعاهدة وتوقيعها".وأكد ريابكوف أن روسيا سلمت للولايات المتحدة الأمريكية، في الـ28 من فبراير الفائت، مذكرة رسمية بشأن تعليق مشاركة موسكو في معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت" .أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشهر الماضي، تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة الروسية الأمريكية بشأن خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت".وقبل ثلاثين عامًا، تم التوقيع على معاهدة "ستارت" بين روسيا والولايات المتحدة بشأن زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها في 3 يناير/كانون الثاني 1993، في موسكو وهي جزء لا يتجزأ من معاهدة ستارت -2 التي تعتبر مذكرة تفاهم بشأن تسجيل الرؤوس الحربية والبيانات الخاصة بالقاذفات الثقيلة.وكان الشرط الرئيسي لمعاهدة "ستارت 2" هو التزام روسيا والولايات المتحدة بتخفيض عدد الرؤوس الحربية على منصات الإطلاق الاستراتيجية إلى مستوى 3-3.5 ألف وحدة. في الوقت نفسه، وفقًا للوثيقة لا يمكن للصواريخ الباليستية البحرية حمل أكثر من 1750 رأسًا حربيًا.وأعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض روبرت أوبراين، في يناير، أن الولايات المتحدة تتوقع العمل مع روسيا بشأن شروط تمديد معاهدة "ستارت 3" لمدة عام واحد، وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فإنها مستعدة لعقد صفقة التمديد.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد استعداد بلاده لمناقشة بناءة ومتكافئة مع الولايات المتحدة حول جميع المسائل، بما فيها الأمن الاستراتيجي وأمن المعلومات.واقترح بوتين تمديد معاهدة "ستارت-3" الحالية من دون أية شروط لمدة عام، كما أصدر تعليماته لوزير الخارجية، سيرغي لافروف، لصياغة موقف روسيا الاتحادية من معاهدة "ستارت-3"، وعرضه على الولايات المتحدة والحصول على إجابة واضحة منها في المستقبل القريب جدًا.وتتفاوض الولايات المتحدة مع روسيا الاتحادية، بشأن الاستقرار الاستراتيجي، على خلفية انتهاء مدة سريان معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3"، التي وقعها الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، ودميتري مدفيديف، في 8 نيسان/ أبريل من عام 2010، في براغ، التي تظل المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة.

https://sputnikarabic.ae/20230301/الناتو-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-ستكون-مرتبطة-بما-يحدث-في-ساحة-المعركة-1074180256.html

https://sputnikarabic.ae/20230226/بوتين-روسيا-لا-تعارض-مشاركة-دول-حلف-الناتو-في-مناقشة-معاهدة-ستارت-1074013028.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, معاهدة ستارت, ستارت 3