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https://sputnikarabic.ae/20230301/لجنة-الشؤون-الخارجية-بمجلس-النواب-الأمريكي-تقر-مشروع-قانون-لحظر-تيك-توك-1074188602.html
لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي تقر مشروع قانون لحظر "تيك توك"
لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي تقر مشروع قانون لحظر "تيك توك"
أقرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يمنح الرئيس جو بايدن سلطة حظر التطبيق الصيني "تيك توك" في الولايات المتحدة. 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T15:48+0000
2023-03-01T15:48+0000
مجلس النواب الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
فرض حظر
العالم
جو بايدن
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واشنطن – سبوتنيك. وجاء تمرير مشروع القانون بعد تصويت 24 عضوًا لصالحه بينما رفض 16 آخرون المشروع.ويهدف المشروع "إلى تقديم توضيح بشأن عدم قابلية تنظيم وتطبيق الحظر المتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية".وبعد موافقة اللجنة على مشروع القانون، سيتعين على كامل أعضاء مجلس النواب الأمريكي التصويت عليه.وقانون الطوارئ الاقتصادية الدولية، تم إقراره عام 1977، ويختص بمنح الرئيس حق فرض عقوبات أو معاقبة الحكام المستبدين أو الإرهابيين أو منظمات أجنبية تضر بالمصالح الأمريكية.وفي أواخر العام الماضي، قرر مجلس النواب الأمريكي، حظر تطبيق الفيديو الصيني "تيك توك" من جميع الأجهزة التي يستخدمها أعضاؤه وموظفوه.وكانت الحكومة الأمريكية، قد أدرجت بندا في مسودة ميزانية الولايات المتحدة للعام المقبل 2023، والذي يحظر على موظفيها استخدام تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني "تيك توك".
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مجلس النواب الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, فرض حظر, العالم, جو بايدن
مجلس النواب الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, فرض حظر, العالم, جو بايدن

لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي تقر مشروع قانون لحظر "تيك توك"

15:48 GMT 01.03.2023
CC0 / Tiktok official website / تطبيق تيك توك
تطبيق تيك توك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
CC0 / Tiktok official website /
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أقرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يمنح الرئيس جو بايدن سلطة حظر التطبيق الصيني "تيك توك" في الولايات المتحدة.
واشنطن – سبوتنيك. وجاء تمرير مشروع القانون بعد تصويت 24 عضوًا لصالحه بينما رفض 16 آخرون المشروع.
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ويهدف المشروع "إلى تقديم توضيح بشأن عدم قابلية تنظيم وتطبيق الحظر المتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية".
وبعد موافقة اللجنة على مشروع القانون، سيتعين على كامل أعضاء مجلس النواب الأمريكي التصويت عليه.
وقانون الطوارئ الاقتصادية الدولية، تم إقراره عام 1977، ويختص بمنح الرئيس حق فرض عقوبات أو معاقبة الحكام المستبدين أو الإرهابيين أو منظمات أجنبية تضر بالمصالح الأمريكية.
وفي أواخر العام الماضي، قرر مجلس النواب الأمريكي، حظر تطبيق الفيديو الصيني "تيك توك" من جميع الأجهزة التي يستخدمها أعضاؤه وموظفوه.
وكانت الحكومة الأمريكية، قد أدرجت بندا في مسودة ميزانية الولايات المتحدة للعام المقبل 2023، والذي يحظر على موظفيها استخدام تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني "تيك توك".
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