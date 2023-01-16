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https://sputnikarabic.ae/20230116/تيك-توك-نجري-مباحثات-مع-الأردن-لرفع-الحظر-عن-التطبيق-1072347515.html
"تيك توك": نجري مباحثات مع الأردن لرفع الحظر عن التطبيق
"تيك توك": نجري مباحثات مع الأردن لرفع الحظر عن التطبيق
أعلن "تيك توك"، اليوم الاثنين، أنه يجري مباحثات مع الأردن لرفع حظر دخل حيز التنفيذ منذ ديسمبر/ كانون الأول، بعد اتهام مقاطع مصورة منشورة على التطبيق بـ... 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T14:12+0000
2023-01-16T14:20+0000
أخبار الأردن
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وكانت السلطات الأردنية قد علقت استخدام التطبيق في المملكة في 16 ديسمبر/ كانون الأول، بعد مقتل ضابط كبير في الشرطة وإصابة عشرات آخرين في احتجاجات على أسعار الوقود جنوبي البلاد.وقال "تيك توك" في بيان: "نعتقد أنه من خلال المحادثات المتواصلة مع السلطات، نستطيع أن نصل إلى قرار سيسمح لتيك توك بالاستمرار في خدمة ملايين المستخدمين في الأردن".وأضاف البيان: "كما نتعهد بإبقاء تيك توك بيئة آمنة وإيجابية لمجتمعنا الدولي"، بحسب "فرانس برس".وفي ديسمبر، شهدت العديد من المحافظات الأردنية في جنوب البلاد إضرابات على خلفية أسعار الوقود.في ذلك الوقت، اتهم المتحدث باسم الحكومة فيصل الشبول التطبيق بـ "نشر كمية هائلة من مقاطع الفيديو التي تحرض على القتل والفوضى".وقالت السلطات في ذلك الوقت إن 49 شخصا أصيبوا بجروح واعتقل 44 شخصا خلال الاحتجاجات.
https://sputnikarabic.ae/20221225/تيك-توك-تؤكد-وصول-شركة-الأم-إلى-بيانات-صحفيين-على-الشبكة-1071583197.html
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أخبار الأردن, المجتمع
أخبار الأردن, المجتمع

"تيك توك": نجري مباحثات مع الأردن لرفع الحظر عن التطبيق

14:12 GMT 16.01.2023 (تم التحديث: 14:20 GMT 16.01.2023)
© AFP 2023 / JUSTIN SULLIVANتطبيق "تيك توك" الذكي
تطبيق تيك توك الذكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
© AFP 2023 / JUSTIN SULLIVAN
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أعلن "تيك توك"، اليوم الاثنين، أنه يجري مباحثات مع الأردن لرفع حظر دخل حيز التنفيذ منذ ديسمبر/ كانون الأول، بعد اتهام مقاطع مصورة منشورة على التطبيق بـ "التحريض على القتل والفوضى".
وكانت السلطات الأردنية قد علقت استخدام التطبيق في المملكة في 16 ديسمبر/ كانون الأول، بعد مقتل ضابط كبير في الشرطة وإصابة عشرات آخرين في احتجاجات على أسعار الوقود جنوبي البلاد.
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وقال "تيك توك" في بيان: "نعتقد أنه من خلال المحادثات المتواصلة مع السلطات، نستطيع أن نصل إلى قرار سيسمح لتيك توك بالاستمرار في خدمة ملايين المستخدمين في الأردن".
وأضاف البيان: "كما نتعهد بإبقاء تيك توك بيئة آمنة وإيجابية لمجتمعنا الدولي"، بحسب "فرانس برس".
وفي ديسمبر، شهدت العديد من المحافظات الأردنية في جنوب البلاد إضرابات على خلفية أسعار الوقود.
في ذلك الوقت، اتهم المتحدث باسم الحكومة فيصل الشبول التطبيق بـ "نشر كمية هائلة من مقاطع الفيديو التي تحرض على القتل والفوضى".
وقالت السلطات في ذلك الوقت إن 49 شخصا أصيبوا بجروح واعتقل 44 شخصا خلال الاحتجاجات.
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