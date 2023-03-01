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https://sputnikarabic.ae/20230301/متظاهرون-يحاصرون-زوجة-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-داخل-صالون-للسيدات-1074199451.html
متظاهرون يحاصرون زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي داخل صالون للسيدات
متظاهرون يحاصرون زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي داخل صالون للسيدات
حاصر مئات المتظاهرين الإسرائيليين زوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو داخل صالون للسيدات في تل أبيب، ولم يسمحوا لها بالمغادرة، قبل أن تتدخل الشرطة الإسرائيلية... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T23:07+0000
2023-03-01T23:08+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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القدس - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه "بعد أكثر من 3 ساعات حصار، المئات من عناصر الشرطة تمكنوا من تخليص سارة نتنياهو من داخل صالون كوافير بعدما حاصرها متظاهرين في تل أبيب".وهتف المتظاهرون خلال حصارهم للكوافير الذي تواجدت داخله سارة نتنياهو بالقول: "البلد تحترق وسارة تقص شعرها".وفي كلمة ألقاها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن المظاهرات التي استمرت حتى المساء، والتي شهدت مواجهات بين متظاهرين يحتجون ضد خطة إضعاف جهاز القضاء وقوات الشرطة، التي اعتقلت عشرات المتظاهرين، واستخدمت الخيالة، وأطلقت قنابل صوتية باتجاه المتظاهرين، وقال إن "حرية التظاهر ليست حرية توقيف (تعطيل) الدولة".وأضاف نتنياهو: "لن نقبل بعرقلة القانون؛ لا في حوارة، ولا في تل أبيب، لا يمكننا قبول العنف وضرب رجال الشرطة، وقطع الطرق، وتهديد الشخصيات العامّة، وأسرهم... أعطيتكم أمثلة على ما لا ينبغي فعله في احتجاج في بلد ديمقراطيّ".وتابع نتنياهو إن "اليوم، للأسف، تتصرف المعارضة بشكل غير مسؤول... سأقول شيئًا آخر، أعلم أن هناك أصواتا أخرى في المعارضة وفي المظاهرات، تعارض هذا الخط المتطرف، وتعارض أعمال العنف التي تقوم بها ثلة من الأشخاص".وتابع أن "حرية التظاهُر، ليست رخصة لإغراق البلاد في الفوضى"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن لدولة ذات سيادة أن تتسامح مع الفوضى".وقال: "أعلم أن هناك من بينكم يدعم الإصلاح بحماس، وأعلم أن هناك أيضًا مواطنين يعارضون الإصلاح بالمقدار نفسه".من جانبه قال الرئيس الإسرائيلي يتسحق هرتسوغ:وأضاف هرتسوغ بالقول "قد نتدهور إلى هاوية رهيبة، ولن أسمح بحدوث كارثة تاريخية، ولن أدع دولة إسرائيل تصل إلى نقطة اللاعودة، ولن أدع هذه الكارثة التاريخية تحدث".وتابع هرتسوغ: "أعتقد من كل قلبي أن لحظة الأزمة هذه، يمكن أن تتحول إلى لحظة دستورية حاسمة؛ لحظة يتمّ فيها الحفاظ على ديمقراطيّتنا، ومبادئ إعلان الاستقلال، وسيادة القانون وحقوق الإنسان، والضوابط والتوازنات بين السلطات لأجيال".
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

متظاهرون يحاصرون زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي داخل صالون للسيدات

23:07 GMT 01.03.2023 (تم التحديث: 23:08 GMT 01.03.2023)
© Sputnik . Alexei Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
© Sputnik . Alexei Nikolskiy
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حاصر مئات المتظاهرين الإسرائيليين زوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو داخل صالون للسيدات في تل أبيب، ولم يسمحوا لها بالمغادرة، قبل أن تتدخل الشرطة الإسرائيلية وإخلائها بسلام.
القدس - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه "بعد أكثر من 3 ساعات حصار، المئات من عناصر الشرطة تمكنوا من تخليص سارة نتنياهو من داخل صالون كوافير بعدما حاصرها متظاهرين في تل أبيب".
وهتف المتظاهرون خلال حصارهم للكوافير الذي تواجدت داخله سارة نتنياهو بالقول: "البلد تحترق وسارة تقص شعرها".
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وفي كلمة ألقاها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن المظاهرات التي استمرت حتى المساء، والتي شهدت مواجهات بين متظاهرين يحتجون ضد خطة إضعاف جهاز القضاء وقوات الشرطة، التي اعتقلت عشرات المتظاهرين، واستخدمت الخيالة، وأطلقت قنابل صوتية باتجاه المتظاهرين، وقال إن "حرية التظاهر ليست حرية توقيف (تعطيل) الدولة".
وأضاف نتنياهو: "لن نقبل بعرقلة القانون؛ لا في حوارة، ولا في تل أبيب، لا يمكننا قبول العنف وضرب رجال الشرطة، وقطع الطرق، وتهديد الشخصيات العامّة، وأسرهم... أعطيتكم أمثلة على ما لا ينبغي فعله في احتجاج في بلد ديمقراطيّ".
وتابع نتنياهو إن "اليوم، للأسف، تتصرف المعارضة بشكل غير مسؤول... سأقول شيئًا آخر، أعلم أن هناك أصواتا أخرى في المعارضة وفي المظاهرات، تعارض هذا الخط المتطرف، وتعارض أعمال العنف التي تقوم بها ثلة من الأشخاص".
وتابع أن "حرية التظاهُر، ليست رخصة لإغراق البلاد في الفوضى"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن لدولة ذات سيادة أن تتسامح مع الفوضى".
وقال: "أعلم أن هناك من بينكم يدعم الإصلاح بحماس، وأعلم أن هناك أيضًا مواطنين يعارضون الإصلاح بالمقدار نفسه".
من جانبه قال الرئيس الإسرائيلي يتسحق هرتسوغ:
"قد نتدهور إلى هاوية رهيبة"، وأضاف هرتسوغ إننا "نحن جميعا في وقت عصيب من أزمة داخليّة عميقة وخطيرة، تهددنا جميعا".
وأضاف هرتسوغ بالقول "قد نتدهور إلى هاوية رهيبة، ولن أسمح بحدوث كارثة تاريخية، ولن أدع دولة إسرائيل تصل إلى نقطة اللاعودة، ولن أدع هذه الكارثة التاريخية تحدث".
وتابع هرتسوغ: "أعتقد من كل قلبي أن لحظة الأزمة هذه، يمكن أن تتحول إلى لحظة دستورية حاسمة؛ لحظة يتمّ فيها الحفاظ على ديمقراطيّتنا، ومبادئ إعلان الاستقلال، وسيادة القانون وحقوق الإنسان، والضوابط والتوازنات بين السلطات لأجيال".
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