https://sputnikarabic.ae/20230301/وزير-النقل-اليوناني-يقدم-استقالته-إثر-مصرع-وإصابة-العشرات-بتصادم-قطارين-وسط-البلاد-1074188471.html
وزير النقل اليوناني يقدم استقالته إثر مصرع وإصابة العشرات بتصادم قطارين وسط البلاد
وزير النقل اليوناني يقدم استقالته إثر مصرع وإصابة العشرات بتصادم قطارين وسط البلاد
قدم وزير النقل والبنية التحتية اليوناني، كوستاس كارامانليس، اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه، بعد حادث تصادم قطارين في منطقة تمبي وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T15:46+0000
2023-03-01T15:46+0000
2023-03-01T15:46+0000
اليونان
قطار سريع
العالم
تصادم قطارين
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القاهرة - سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء اليونانية "آنا" فقد أعلن كارامانليس استقالته بعد حادث القطار المأساوي في تمبي، قائلا "لقد عدت لتوي من موقع مأساة القطار في تمبي، وعندما يحدث شيء مأساوي للغاية، لا يمكن الاستمرار كما لو أنه لم يحدث".وأضاف الوزير اليوناني "لهذا السبب أستقيل من منصب وزير البنية التحتية والنقل".واصطدم قطار ركاب بقطار شحن بمنطقة تمبي بالقرب من مدينة لاريسا بوسط اليونان في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء/الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 36 شخصا وإصابة 85 آخرين، حسب أحدث حصيلة على وسائل الإعلام المحلية.وشاركت أعداد كبيرة من فرق الإسعاف والإنقاذ والتدخل السريع في عملية إنقاذ الضحايا. وكان قطار الركاب في رحلة من العاصمة أثينا إلى مدينة تسالونيكي في شمال شرقي البلاد.ووفقا للموقع الإلكتروني لشركة القطارات اليونانية، كانت هناك تأخيرات في مغادرة القطارات يوم الثلاثاء، وكان حوالي 350 شخصا على متن قطار الركاب المسافرين من أثينا إلى سالونيك.وغادر قطار أثينا-تسالونيك مع تأخير لمدة 48 دقيقة، في حين تأخر قطار سالونيك-أثينا لمدة 70 دقيقة.
https://sputnikarabic.ae/20230301/مقتل-16-شخصا-على-الأقل-في-حادث-تصادم-قطارين-في-اليونان-1074161734.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اليونان, قطار سريع, العالم, تصادم قطارين
اليونان, قطار سريع, العالم, تصادم قطارين
وزير النقل اليوناني يقدم استقالته إثر مصرع وإصابة العشرات بتصادم قطارين وسط البلاد
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قدم وزير النقل والبنية التحتية اليوناني، كوستاس كارامانليس، اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه، بعد حادث تصادم قطارين في منطقة تمبي وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل 36 شخصًا وإصابة 85 آخرين.
القاهرة - سبوتنيك
. وبحسب وكالة الأنباء اليونانية "آنا" فقد أعلن كارامانليس استقالته بعد حادث القطار المأساوي في تمبي، قائلا "لقد عدت لتوي من موقع مأساة القطار في تمبي، وعندما يحدث شيء مأساوي للغاية، لا يمكن الاستمرار كما لو أنه لم يحدث".
وأضاف الوزير اليوناني "لهذا السبب أستقيل من منصب وزير البنية التحتية والنقل".
واصطدم قطار ركاب
بقطار شحن بمنطقة تمبي بالقرب من مدينة لاريسا بوسط اليونان في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء/الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 36 شخصا وإصابة 85 آخرين، حسب أحدث حصيلة على وسائل الإعلام المحلية.
وشاركت أعداد كبيرة من فرق الإسعاف والإنقاذ والتدخل السريع في عملية إنقاذ الضحايا. وكان قطار الركاب في رحلة من العاصمة أثينا إلى مدينة تسالونيكي في شمال شرقي البلاد.
ووفقا للموقع الإلكتروني لشركة القطارات اليونانية
، كانت هناك تأخيرات في مغادرة القطارات يوم الثلاثاء، وكان حوالي 350 شخصا على متن قطار الركاب المسافرين من أثينا إلى سالونيك.
وغادر قطار أثينا-تسالونيك مع تأخير لمدة 48 دقيقة، في حين تأخر قطار سالونيك-أثينا لمدة 70 دقيقة.