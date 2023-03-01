https://sputnikarabic.ae/20230301/37--من-الأمريكيين-يلومون-الجمهوريين-والديمقراطيين-إذا-تخلفت-بلادهم-عن-سداد-ديونها-1074192225.html
37 % من الأمريكيين يلومون الجمهوريين والديمقراطيين إذا تخلفت بلادهم عن سداد ديونها
37 % من الأمريكيين يلومون الجمهوريين والديمقراطيين إذا تخلفت بلادهم عن سداد ديونها
أظهر استطلاع رأي جديد، اليوم الأربعاء، أن 37% من الناخبين في الولايات المتحدة سيلقون باللوم على المشرعين من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري إذا تخلفت الحكومة... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T16:58+0000
2023-03-01T16:58+0000
2023-03-01T16:58+0000
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سبوتنيك. وكشف الاستطلاع عن أن 24% من جميع الناخبين سيلومون الجمهوريين و30% سيلومون الديمقراطيين لفشلهم في حل القضية المتعلقة بالديون الوطنية.وخلص الاستطلاع إلى أن نصف الناخبين الجمهوريين قالوا إنهم سيلقون باللوم على المشرعين الديمقراطيين في التخلف عن السداد الذي يلوح في الأفق، بينما قال 38% من الناخبين الديمقراطيين إنهم مستعدون لإلقاء اللوم على الجمهوريين.وأظهرت نتائج الاستطلاع أن ما يقرب من ثلث المشاركين يقولون إنهم يريدون من الكونغرس رفع سقف الديون دون خفض الإنفاق وقال 11% إنهم سيدعمون تخفيضات الإنفاق الدفاعي.يشار إلى أنه تم إجراء الاستطلاع في الفترة ما بين 24-26 فبراير/ شباط على عينة مكونة من 2009 ناخبين مسجلين بهامش خطأ غير مرجح أن يزيد أو ينقص عن 2 نقطة مئوية.وفي وقت سابق من فبراير الماضي، قال مركز أبحاث الحزب الجمهوري إن الولايات المتحدة قد تواجه تخلفا غير مسبوق عن سداد مدفوعاتها بحلول أوائل يونيو/ حزيران دون رفع سقف ديونها من قبل الكونغرس، الذي يسيطر عليه المنافسون الجمهوريون للإدارة الديمقراطية للرئيس جو بايدن.وأبلغت وزيرة الخزانة جانيت يلين الكونغرس في يناير/ كانون الثاني أن الوزارة توصلت إلى حل بديل للتخلف عن سداد الديون عن طريق تأخير سداد الالتزامات غير الحرجة، حيث ستكسب هذه الإجراءات الوقت للبلاد حتى يتمكن الكونغرس من تمرير تشريع من شأنه إما رفع سلطة الاقتراض للدولة البالغة 31.4 تريليون دولار أو تعليق الحد لفترة من الوقت.
https://sputnikarabic.ae/20230120/وزيرة-الخزانة-الأمريكية-تحذر-تخلف-أمريكا-عن-سداد-ديونها-سيؤدي-إلى-أزمة-مالية-عالمية-1072530127.html
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أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, الأخبار, اقتصاد
أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, الأخبار, اقتصاد
37 % من الأمريكيين يلومون الجمهوريين والديمقراطيين إذا تخلفت بلادهم عن سداد ديونها
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أظهر استطلاع رأي جديد، اليوم الأربعاء، أن 37% من الناخبين في الولايات المتحدة سيلقون باللوم على المشرعين من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري إذا تخلفت الحكومة الأمريكية عن سداد الديون الوطنية.
سبوتنيك. وكشف الاستطلاع عن أن 24% من جميع الناخبين سيلومون الجمهوريين و30% سيلومون الديمقراطيين لفشلهم في حل القضية المتعلقة بالديون الوطنية
.
وخلص الاستطلاع إلى أن نصف الناخبين الجمهوريين قالوا إنهم سيلقون باللوم على المشرعين الديمقراطيين في التخلف عن السداد الذي يلوح في الأفق، بينما قال 38% من الناخبين الديمقراطيين إنهم مستعدون لإلقاء اللوم على الجمهوريين.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن ما يقرب من ثلث المشاركين يقولون إنهم يريدون من الكونغرس رفع سقف الديون دون خفض الإنفاق وقال 11% إنهم سيدعمون تخفيضات الإنفاق الدفاعي.
يشار إلى أنه تم إجراء الاستطلاع في الفترة ما بين 24-26 فبراير/ شباط على عينة مكونة من 2009 ناخبين مسجلين بهامش خطأ غير مرجح أن يزيد أو ينقص عن 2 نقطة مئوية.
وفي وقت سابق من فبراير الماضي، قال مركز أبحاث الحزب الجمهوري إن الولايات المتحدة قد تواجه تخلفا غير مسبوق عن سداد مدفوعاتها بحلول أوائل يونيو/ حزيران دون رفع سقف ديونها من قبل الكونغرس، الذي يسيطر عليه المنافسون الجمهوريون للإدارة الديمقراطية للرئيس جو بايدن.
وأبلغت وزيرة الخزانة جانيت يلين الكونغرس في يناير/ كانون الثاني أن الوزارة توصلت إلى حل بديل للتخلف عن سداد الديون عن طريق تأخير سداد الالتزامات غير الحرجة، حيث ستكسب هذه الإجراءات الوقت للبلاد حتى يتمكن الكونغرس
من تمرير تشريع من شأنه إما رفع سلطة الاقتراض للدولة البالغة 31.4 تريليون دولار أو تعليق الحد لفترة من الوقت.