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صفارات الإنذار تدوّي في عدة مقاطعات أوكرانية
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230302/صفارات-الإنذار-تدوّي-في-مقاطعات-بولتافا-وخاركوف-وسومي-ودنيبروبتروفسكً--1074200126.html
صفارات الإنذار تدوّي في عدة مقاطعات أوكرانية
صفارات الإنذار تدوّي في عدة مقاطعات أوكرانية
أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعات بولتافا وخاركوف وسومي ودنيبروبتروفسك، محذرة من ضربات جوية روسية. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T01:25+0000
2023-03-02T01:35+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا للخريطة فقد تم إطلاق صفارات الإنذار أيضا في الجزء الذي ما زالت تسيطر عليه قوات كييف حتى الآن من مقاطعة زابوروجيه.يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230301/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-دونيتسك-30-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1074199242.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا

صفارات الإنذار تدوّي في عدة مقاطعات أوكرانية

01:25 GMT 02.03.2023 (تم التحديث: 01:35 GMT 02.03.2023)
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / Adam Schreck
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أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعات بولتافا وخاركوف وسومي ودنيبروبتروفسك، محذرة من ضربات جوية روسية.
موسكو - سبوتنيك. ووفقا للخريطة فقد تم إطلاق صفارات الإنذار أيضا في الجزء الذي ما زالت تسيطر عليه قوات كييف حتى الآن من مقاطعة زابوروجيه.
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 30 مرة خلال اليوم الماضي
أمس, 22:17 GMT
يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:31 GMT
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