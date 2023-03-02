https://sputnikarabic.ae/20230302/صفارات-الإنذار-تدوّي-في-مقاطعات-بولتافا-وخاركوف-وسومي-ودنيبروبتروفسكً--1074200126.html
صفارات الإنذار تدوّي في عدة مقاطعات أوكرانية
صفارات الإنذار تدوّي في عدة مقاطعات أوكرانية
أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعات بولتافا وخاركوف وسومي ودنيبروبتروفسك، محذرة من ضربات جوية روسية. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T01:25+0000
2023-03-02T01:25+0000
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روسيا
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا للخريطة فقد تم إطلاق صفارات الإنذار أيضا في الجزء الذي ما زالت تسيطر عليه قوات كييف حتى الآن من مقاطعة زابوروجيه.يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230301/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-دونيتسك-30-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1074199242.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
صفارات الإنذار تدوّي في عدة مقاطعات أوكرانية
01:25 GMT 02.03.2023 (تم التحديث: 01:35 GMT 02.03.2023) تابعنا عبر
أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعات بولتافا وخاركوف وسومي ودنيبروبتروفسك، محذرة من ضربات جوية روسية.
موسكو - سبوتنيك
. ووفقا للخريطة فقد تم إطلاق صفارات الإنذار أيضا في الجزء الذي ما زالت تسيطر عليه قوات كييف حتى الآن من مقاطعة زابوروجيه.
يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
في إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.