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لافروف: الغرب يحاول أن يلحق هزيمة استراتيجية بروسيا للحفاظ على هيمنته العالمية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230302/لافروف-يعتذر-للهند-ولدول-جنوبي-الكرة-الأرضية-بسبب-سلوك-الغرب--1074210875.html
لافروف يعتذر للهند ولدول جنوبي الكرة الأرضية بسبب سلوك الغرب
لافروف يعتذر للهند ولدول جنوبي الكرة الأرضية بسبب سلوك الغرب
اعتذر وزير الخارجية سيرغي لافروف، اليوم الخميس، للهند عن السلوك غير اللائق لعدد من الوفود الغربية، والذي حوّل عمل مجموعة العشرين إلى مهزلة. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T10:22+0000
2023-03-02T10:22+0000
روسيا
قمة مجموعة العشرين
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نيودلهي - سبوتنيك. وقال لافروف، خلال كلمة أمام اجتماع مجموعة الدول العشرين في نيودلهي: "أود أن أعتذر للرئاسة الهندية والزملاء من دول جنوبي الكرة الأرضية عن السلوك غير اللائق لعدد من الوفود الغربية، الذين حولوا العمل في أجندة مجموعة العشرين إلى مهزلة في محاولة لإلقاء مسؤوليتهم عن الإخفاقات في السياسة الاقتصادية على الآخرين؛ وفي المقام الأول روسيا".وتتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، وحتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.يشار إلى أن مجموعة العشرين هي منتدى حكومي دولي، يضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي، حيث يمثل 85% من الناتج الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية وثلثي سكان العالم.ويهدف المنتدى إلى معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي، مثل الاستقرار المالي الدولي، وتخفيف آثار تغير المناخ والتنمية المستدامة.
https://sputnikarabic.ae/20230302/لافروف-نصر-على-إجراء-تحقيق-نزيه-بمشاركة-روسيا-في-الهجوم-الإرهابي-على-أنابيب-التيار-الشمالي-1074207330.html
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روسيا, قمة مجموعة العشرين
روسيا, قمة مجموعة العشرين

لافروف يعتذر للهند ولدول جنوبي الكرة الأرضية بسبب سلوك الغرب

10:22 GMT 02.03.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته في طهران
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
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اعتذر وزير الخارجية سيرغي لافروف، اليوم الخميس، للهند عن السلوك غير اللائق لعدد من الوفود الغربية، والذي حوّل عمل مجموعة العشرين إلى مهزلة.
نيودلهي - سبوتنيك. وقال لافروف، خلال كلمة أمام اجتماع مجموعة الدول العشرين في نيودلهي: "أود أن أعتذر للرئاسة الهندية والزملاء من دول جنوبي الكرة الأرضية عن السلوك غير اللائق لعدد من الوفود الغربية، الذين حولوا العمل في أجندة مجموعة العشرين إلى مهزلة في محاولة لإلقاء مسؤوليتهم عن الإخفاقات في السياسة الاقتصادية على الآخرين؛ وفي المقام الأول روسيا".
وتتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، وحتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
يشار إلى أن مجموعة العشرين هي منتدى حكومي دولي، يضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي، حيث يمثل 85% من الناتج الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية وثلثي سكان العالم.
لقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع سبوتنيك حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
لافروف: نصر على إجراء تحقيق نزيه بمشاركة روسيا في الهجوم الإرهابي على أنابيب "التيار الشمالي"
09:24 GMT
ويهدف المنتدى إلى معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي، مثل الاستقرار المالي الدولي، وتخفيف آثار تغير المناخ والتنمية المستدامة.
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