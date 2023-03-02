https://sputnikarabic.ae/20230302/لافروف-يعتذر-للهند-ولدول-جنوبي-الكرة-الأرضية-بسبب-سلوك-الغرب--1074210875.html

لافروف يعتذر للهند ولدول جنوبي الكرة الأرضية بسبب سلوك الغرب

لافروف يعتذر للهند ولدول جنوبي الكرة الأرضية بسبب سلوك الغرب

اعتذر وزير الخارجية سيرغي لافروف، اليوم الخميس، للهند عن السلوك غير اللائق لعدد من الوفود الغربية، والذي حوّل عمل مجموعة العشرين إلى مهزلة. 02.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-02T10:22+0000

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2023-03-02T10:22+0000

روسيا

قمة مجموعة العشرين

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نيودلهي - سبوتنيك. وقال لافروف، خلال كلمة أمام اجتماع مجموعة الدول العشرين في نيودلهي: "أود أن أعتذر للرئاسة الهندية والزملاء من دول جنوبي الكرة الأرضية عن السلوك غير اللائق لعدد من الوفود الغربية، الذين حولوا العمل في أجندة مجموعة العشرين إلى مهزلة في محاولة لإلقاء مسؤوليتهم عن الإخفاقات في السياسة الاقتصادية على الآخرين؛ وفي المقام الأول روسيا".وتتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، وحتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.يشار إلى أن مجموعة العشرين هي منتدى حكومي دولي، يضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي، حيث يمثل 85% من الناتج الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية وثلثي سكان العالم.ويهدف المنتدى إلى معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي، مثل الاستقرار المالي الدولي، وتخفيف آثار تغير المناخ والتنمية المستدامة.

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روسيا, قمة مجموعة العشرين