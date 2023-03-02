https://sputnikarabic.ae/20230302/نائب-رئيس-حركة-فتح-الفلسطينية-يصف-تصريحات-وزير-المالية-الإسرائيلي-بأنها-إرهابية-1074222390.html
نائب رئيس حركة فتح الفلسطينية يصف تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بأنها "إرهابية"
نائب رئيس حركة فتح الفلسطينية يصف تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بأنها "إرهابية"
وصف نائب رئيس حركة فتح الفلسطينية، محمود العالول، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش عن محو إحدى البلدات الفلسيطينية بأنها إرهابية. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T12:05+0000
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ووفق بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال العالول: "تصريحات سموتريتش، التي دعا فيها إلى محو بلدة حوارة عن الوجود، هي تصريحات إرهابية، وتشكل سابقة خطيرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني".ودعا البيان الذي صدر اليوم الخميس، "العالم أجمع والمنظمات والمؤسسات الدولية، لإدانة تلك التصريحات المتطرفة والخطيرة، وما يرتبط بها من أفكار عنصرية وتحريض ممنهج، ومحاسبة إسرائيل على أعمالها وإجراءاتها الأحادية الإجرامية المدمرة".واعتبر القيادي الفلسطيني أن تلك التصريحات دلالة على "الفكر العنصري لهذه الحكومة تجاه الفلسطينيين، وتعد مؤشرا خطيرا لا يجب السكوت عنه، باعتبارها تشكّل تحريضا رسميا واضحا لارتكاب مجازر جديدة ضد المواطنين في حوارة وغيرها من البلدات والقرى الآمنة، بل ويجب تقديمه إلى العدالة الدولية لمحاسبته على هذه التصريحات".وكان سموتريش وهو أحد أبرز وجوه اليمين المتطرف في إسرائيل، وأهم حلفاء نيتنياهو، قد دعا إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية من الخريطة.وقد انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية تصريحات سموتريش، على لسان نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، والذي أكد إن إدانة بلاده لتلك التصريحات واصفا إياها بأنها "غير مسؤولة ومقززة"، داعيا نتنياهو إلى الإدانة العلنية لتلك التصريحات.طالع أيضا: بيان مشترك لاجتماع العقبة يؤكد التزام فلسطين وإسرائيل بوقف الإجراءات الأحادية من 3 إلى 6 أشهر
https://sputnikarabic.ae/20230302/فلسطين-تحذر-من-تصعيد-خطير-بعد-تصريحات-وزير-إسرائيلي-بشأن-محو-حوارة-من-الوجود-1074207453.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
نائب رئيس حركة فتح الفلسطينية يصف تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بأنها "إرهابية"
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وصف نائب رئيس حركة فتح الفلسطينية، محمود العالول، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش عن محو إحدى البلدات الفلسيطينية بأنها إرهابية.
ووفق بيان نشرته
وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال العالول: "تصريحات سموتريتش، التي دعا فيها إلى محو بلدة حوارة عن الوجود، هي تصريحات إرهابية، وتشكل سابقة خطيرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني".
ودعا البيان الذي صدر اليوم الخميس، "العالم أجمع والمنظمات والمؤسسات
الدولية، لإدانة تلك التصريحات المتطرفة والخطيرة، وما يرتبط بها من أفكار عنصرية وتحريض ممنهج، ومحاسبة إسرائيل على أعمالها وإجراءاتها الأحادية الإجرامية المدمرة".
واعتبر القيادي الفلسطيني أن تلك التصريحات دلالة على "الفكر العنصري لهذه الحكومة تجاه الفلسطينيين، وتعد مؤشرا خطيرا لا يجب السكوت عنه، باعتبارها تشكّل تحريضا رسميا واضحا لارتكاب مجازر جديدة ضد المواطنين في حوارة وغيرها من البلدات والقرى الآمنة، بل ويجب تقديمه إلى العدالة الدولية لمحاسبته على هذه التصريحات".
ولفت البيان إلى أن "الشعب الفلسطيني وقيادته قادران على الصمود وإفشال المخططات التصفوية كافة".
وكان سموتريش وهو أحد أبرز وجوه اليمين المتطرف في إسرائيل، وأهم حلفاء نيتنياهو، قد دعا إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية من الخريطة.
وقد انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية تصريحات سموتريش، على لسان نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، والذي أكد إن إدانة بلاده لتلك التصريحات واصفا إياها بأنها "غير مسؤولة ومقززة"، داعيا نتنياهو إلى الإدانة العلنية لتلك التصريحات.