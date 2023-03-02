عربي
بوتين يصف الحادث في مقاطعة بريانسك بالإرهابي
https://sputnikarabic.ae/20230302/نائب-رئيس-حركة-فتح-الفلسطينية-يصف-تصريحات-وزير-المالية-الإسرائيلي-بأنها-إرهابية-1074222390.html
نائب رئيس حركة فتح الفلسطينية يصف تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بأنها "إرهابية"
نائب رئيس حركة فتح الفلسطينية يصف تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بأنها "إرهابية"
وصف نائب رئيس حركة فتح الفلسطينية، محمود العالول، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش عن محو إحدى البلدات الفلسيطينية بأنها إرهابية. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T12:05+0000
2023-03-02T12:05+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101347/45/1013474540_0:275:5617:3434_1920x0_80_0_0_3e80512af644f3f47588dd9029d40084.jpg
ووفق بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال العالول: "تصريحات سموتريتش، التي دعا فيها إلى محو بلدة حوارة عن الوجود، هي تصريحات إرهابية، وتشكل سابقة خطيرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني".ودعا البيان الذي صدر اليوم الخميس، "العالم أجمع والمنظمات والمؤسسات الدولية، لإدانة تلك التصريحات المتطرفة والخطيرة، وما يرتبط بها من أفكار عنصرية وتحريض ممنهج، ومحاسبة إسرائيل على أعمالها وإجراءاتها الأحادية الإجرامية المدمرة".واعتبر القيادي الفلسطيني أن تلك التصريحات دلالة على "الفكر العنصري لهذه الحكومة تجاه الفلسطينيين، وتعد مؤشرا خطيرا لا يجب السكوت عنه، باعتبارها تشكّل تحريضا رسميا واضحا لارتكاب مجازر جديدة ضد المواطنين في حوارة وغيرها من البلدات والقرى الآمنة، بل ويجب تقديمه إلى العدالة الدولية لمحاسبته على هذه التصريحات".وكان سموتريش وهو أحد أبرز وجوه اليمين المتطرف في إسرائيل، وأهم حلفاء نيتنياهو، قد دعا إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية من الخريطة.وقد انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية تصريحات سموتريش، على لسان نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، والذي أكد إن إدانة بلاده لتلك التصريحات واصفا إياها بأنها "غير مسؤولة ومقززة"، داعيا نتنياهو إلى الإدانة العلنية لتلك التصريحات.طالع أيضا: بيان مشترك لاجتماع العقبة يؤكد التزام فلسطين وإسرائيل بوقف الإجراءات الأحادية من 3 إلى 6 أشهر
https://sputnikarabic.ae/20230302/فلسطين-تحذر-من-تصعيد-خطير-بعد-تصريحات-وزير-إسرائيلي-بشأن-محو-حوارة-من-الوجود-1074207453.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101347/45/1013474540_336:0:5279:3707_1920x0_80_0_0_28ea2673b92df820fcba11941ee47f2b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

نائب رئيس حركة فتح الفلسطينية يصف تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بأنها "إرهابية"

12:05 GMT 02.03.2023
© AP Photo / Nasser Nasser علم فلسطين
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / Nasser Nasser
تابعنا عبرTelegram
وصف نائب رئيس حركة فتح الفلسطينية، محمود العالول، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش عن محو إحدى البلدات الفلسيطينية بأنها إرهابية.
ووفق بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال العالول: "تصريحات سموتريتش، التي دعا فيها إلى محو بلدة حوارة عن الوجود، هي تصريحات إرهابية، وتشكل سابقة خطيرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني".
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
فلسطين تحذر من "تصعيد خطير" بعد تصريحات وزير إسرائيلي بشأن "محو حوارة من الوجود"
09:27 GMT
ودعا البيان الذي صدر اليوم الخميس، "العالم أجمع والمنظمات والمؤسسات الدولية، لإدانة تلك التصريحات المتطرفة والخطيرة، وما يرتبط بها من أفكار عنصرية وتحريض ممنهج، ومحاسبة إسرائيل على أعمالها وإجراءاتها الأحادية الإجرامية المدمرة".
واعتبر القيادي الفلسطيني أن تلك التصريحات دلالة على "الفكر العنصري لهذه الحكومة تجاه الفلسطينيين، وتعد مؤشرا خطيرا لا يجب السكوت عنه، باعتبارها تشكّل تحريضا رسميا واضحا لارتكاب مجازر جديدة ضد المواطنين في حوارة وغيرها من البلدات والقرى الآمنة، بل ويجب تقديمه إلى العدالة الدولية لمحاسبته على هذه التصريحات".

ولفت البيان إلى أن "الشعب الفلسطيني وقيادته قادران على الصمود وإفشال المخططات التصفوية كافة".

وكان سموتريش وهو أحد أبرز وجوه اليمين المتطرف في إسرائيل، وأهم حلفاء نيتنياهو، قد دعا إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية من الخريطة.
وقد انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية تصريحات سموتريش، على لسان نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، والذي أكد إن إدانة بلاده لتلك التصريحات واصفا إياها بأنها "غير مسؤولة ومقززة"، داعيا نتنياهو إلى الإدانة العلنية لتلك التصريحات.
طالع أيضا: بيان مشترك لاجتماع العقبة يؤكد التزام فلسطين وإسرائيل بوقف الإجراءات الأحادية من 3 إلى 6 أشهر
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала