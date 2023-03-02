https://sputnikarabic.ae/20230302/نتنياهو-عناصر-أجنبية-تقف-وراء-بعض-المظاهرات-ولن-نقبل-بالعنف-في-إسرائيل-1074209287.html
نتنياهو: عناصر أجنبية تقف وراء بعض المظاهرات ولن نقبل بالعنف في إسرائيل
نتنياهو: عناصر أجنبية تقف وراء بعض المظاهرات ولن نقبل بالعنف في إسرائيل
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن حكومته "لا تقبل بالعنف سواء في بلدة حوارة جنوبي نابلس أو تل أبيب"، معتبرًا ذلك من الخطوط الحمراء التي لن يتم... 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T10:09+0000
2023-03-02T10:09+0000
2023-03-02T10:09+0000
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وقال نتنياهو، في كلمة له، إن "المعارضة لقرارات حكومته فيها أصوات أخرى تعارض الفوضى التي تشهدها تل أبيب"، وذلك حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "عناصر أجنبية تقف وراء بعض المظاهرات"، موضحًا أن "حرية التظاهر ليست رخصة لدفع البلاد إلى الفوضى".وحاصر مئات المتظاهرين الإسرائيليين زوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو داخل صالون للسيدات في تل أبيب، ولم يسمحوا لها بالمغادرة، قبل أن تتدخل الشرطة الإسرائيلية وإخلائها بسلام.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه "بعد أكثر من 3 ساعات حصار، المئات من عناصر الشرطة تمكنوا من تخليص سارة نتنياهو من داخل صالون كوافير بعدما حاصرها متظاهرون في تل أبيب".وهتف المتظاهرون خلال حصارهم للصالون الذي وجدت بداخله سارة نتنياهو، بالقول: "البلد تحترق وسارة تقص شعرها".
https://sputnikarabic.ae/20230301/آلاف-المتظاهرين-يحاصرون-سارة-نتنياهو-داخل-مركز-لتصفيف-الشعر-بتل-أبيب-فيديوهات-1074198874.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم
نتنياهو: عناصر أجنبية تقف وراء بعض المظاهرات ولن نقبل بالعنف في إسرائيل
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن حكومته "لا تقبل بالعنف سواء في بلدة حوارة جنوبي نابلس أو تل أبيب"، معتبرًا ذلك من الخطوط الحمراء التي لن يتم التسامح معها.
وقال نتنياهو، في كلمة له، إن "المعارضة لقرارات حكومته فيها أصوات أخرى تعارض الفوضى التي تشهدها تل أبيب"، وذلك حسب صحيفة
"تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "عناصر أجنبية تقف وراء بعض المظاهرات"، موضحًا أن "حرية التظاهر ليست رخصة لدفع البلاد إلى الفوضى".
وحاصر مئات المتظاهرين الإسرائيليين
زوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو داخل صالون للسيدات في تل أبيب، ولم يسمحوا لها بالمغادرة، قبل أن تتدخل الشرطة الإسرائيلية وإخلائها بسلام.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه "بعد أكثر من 3 ساعات حصار، المئات من عناصر الشرطة تمكنوا من تخليص سارة نتنياهو من داخل صالون كوافير بعدما حاصرها متظاهرون في تل أبيب".
وهتف المتظاهرون
خلال حصارهم للصالون الذي وجدت بداخله سارة نتنياهو، بالقول: "البلد تحترق وسارة تقص شعرها".