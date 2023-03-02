https://sputnikarabic.ae/20230302/واشنطن-تدرج-37-شركة-على-قائمة-العقوبات-بما-فيها-شركات-روسيا-والصين-1074246304.html
واشنطن تدرج 37 شركة على قائمة العقوبات… بما فيها شركات روسيا والصين
واشنطن تدرج 37 شركة على قائمة العقوبات… بما فيها شركات روسيا والصين
أدرجت وزارة التجارة الأمريكية، على قائمة العقوبات، 37 شركة من دول مختلفة، بما فيها شركات من روسيا، الصين وبيلاروس. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T22:57+0000
2023-03-02T22:57+0000
2023-03-02T22:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
عقوبات أمريكية ضد روسيا
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
العالم
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واشنطن – سبوتنيك. وجاء في الوثيقة التي نشرتها الوزارة الخميس: "تضم هذه القائمة الشركات التي يوجد أسس معقولة للاعتقاد أنها متورطة بالنشاط المعارض لمصالح الأمن الوطني والسياسة الخارجية الأمريكية".ويذكر أن معظم الشركات المدرجة هي من الصين (28)، باكستان (4) وميانمار (3). كما تم إدراج شركة واحدة من أصل روسي، صيني وتايواني.ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230302/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-6-شركات-و20-سفينة-لعلاقتها-بإيران-1074245475.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا, العالم
واشنطن تدرج 37 شركة على قائمة العقوبات… بما فيها شركات روسيا والصين
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أدرجت وزارة التجارة الأمريكية، على قائمة العقوبات، 37 شركة من دول مختلفة، بما فيها شركات من روسيا، الصين وبيلاروس.
واشنطن – سبوتنيك
. وجاء في الوثيقة التي نشرتها الوزارة الخميس: "تضم هذه القائمة الشركات التي يوجد أسس معقولة للاعتقاد أنها متورطة بالنشاط المعارض لمصالح الأمن الوطني والسياسة الخارجية الأمريكية".
ويذكر أن معظم الشركات المدرجة هي من الصين (28)، باكستان (4) وميانمار (3). كما تم إدراج شركة واحدة من أصل روسي، صيني وتايواني.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا
، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.