https://sputnikarabic.ae/20230303/الاتحاد-الأوروبي-لم-نتلق-إخطارا-من-المجر-بنيتها-نقل-السفارة-من-تل-أبيب-إلى-القدس-1074274449.html

الاتحاد الأوروبي: لم نتلق إخطارا من المجر بنيتها نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس

الاتحاد الأوروبي: لم نتلق إخطارا من المجر بنيتها نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لشؤون والسياسة الأمنية، بيتر ستانو، اليوم الجمعة، إن الاتحاد علم بالتقارير التي تفيد بأن المجر تطالب بنقل سفارتها في إسرائيل... 03.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-03T15:07+0000

2023-03-03T15:07+0000

2023-03-03T15:07+0000

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سبوتنيك. في وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة "تايمز أوف" إسرائيل أن المجر ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس في أبريل/ نيسان "في لفتة خاصة" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من نظيره المجري فيكتور أوربان.وقال ستانو خلال إفادة للمفوضية الأوروبية: "نحن على علم بتقارير في بعض وسائل الإعلام تتحدث عن ذلك، لكن لم نر أي إخطار، ولم نتلق أي إعلان رسمي، لذلك لن نعلق على موضوع يتم مناقشته أو التكهن به في الصحافة".وأضاف ستانو إن موقف الاتحاد الأوروبي هو أنه "دعا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى سحب سفاراتها أو بعثاتها الدبلوماسية من القدس".وشهدت العلاقات بين إسرائيل وفلسطين موجات تصعيدية متلاحقة منذ تأسيس دولة إسرائيل عام 1948، ويسعى الفلسطينيون إلى اعتراف دبلوماسي بدولتهم المستقلة على أراضي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل جزئيا، وقطاع غزة.من جانبها، ترفض الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بفلسطين ككيان سياسي ودبلوماسي مستقل، وتستمر في بناء المستوطنات في المناطق المحتلة رغم اعتراضات الأمم المتحدة.

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